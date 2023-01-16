Копчёный омуль, бурятский чай и чак-чак: 5 мест для зимнего гастрономического путешествия

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Гастрономический туризм определённо добавляет жизни больше вкуса, приправляет моменты повседневности яркими эмоциями и оставляет в памяти лёгкое приятное послевкусие. Даже если вы никогда не придавали еде особого значения, почему бы не включить в программу ближайшего путешествия пару локальных специалитетов? Уверен, в некоторых случаях вам захочется добавки. А начать знакомство с региональной кухней предлагаю с этих мест.

Камчатка

Говорим «Камчатка» – подразумеваем Тихий океан, а вместе с ним и тысячи видов рыбы. Морепродукты составляют основу рациона местных жителей: даже икра здесь – не редкий деликатес, а вполне привычное блюдо на каждый день. Нерка, кета, горбуша и сёмга. Уха, тельное, толкуша и юкола.

От многообразия деликатесов рябит в глазах. Кстати, рыбу на Камчатке ценят буквально все: путешествуя по полуострову, я отправился на Курильское озеро, где любят порыбачить не только люди, но и медведи. Такая рыбалка вместе с медведями – особая удача. К счастью, рыбы на Камчатке хватает всем.

Фото: istockphoto.com

Лесной терем Асташово

Сказочный лесной терем, спрятанный в лесах Костромской губернии, следует принципу «нулевого километра», то есть везде, где только возможно, использует локальные продукты. Творог и сметану повар делает из молока от собственных бурёнок, а сыр варят на ближайшей к терему ферме.

Мясо и дичь, грибы и ягоды, овощи и фрукты – почти всё, чем угощают гостей Асташово, выращивают тут же или покупают у соседей. При таком подходе даже незамысловатая (в хорошем смысле!) деревенская еда вроде сырников, похлёбок, томлённых в русской печи каш с домашним вареньем или медом приобретает особый вкус с нотами внимания и заботы о гостях.

Фото: istockphoto.com

Краснодарский край и Крым

Поклонникам энотуризма стоит присмотреться к хорошо знакомым Крыму и Кубани, но уйти от пляжей в сторону виноградников. В этих регионах успешно работают как крупные производства, известные далеко за пределами России, так и небольшие крафтовые компании, чья продукция представлена в частных коллекциях и на закрытых мероприятиях.

К счастью для путешественников, многие крымские и краснодарские компании устраивают гастрономические туры и открытые дегустации – даже сейчас, в разгар зимы. И это отличный повод отправиться в путешествие в начале года!

Фото: istockphoto.com

Байкал

Зимний Байкал порадует чистым пузырьковым льдом, ледяными гротами, открыточными видами, прогулкой на коньках и, конечно, выдающимися образцами сибирской и бурятской кухни. Буузы, или позы, легендарный копчёный омуль, наваристая баранья похлёбка бухлер, десерты из таёжных орехов и ягод, чай на байкальской воде и пара глотков чего-нибудь крепкого из ледяных стопок – лишь приблизительное меню типичного дня в этих краях. По желанию в него можно добавить и бурятский чай с молоком, и строганину, и напитки из иван-чая или саган-дайля, и чего там только нет. Выбор за вами.

Фото: istockphoto.com

Казань

Рецепты татарской кухни проверены временем. Едва ли кто-то не слышал про бастурму, чак-чак, эчпочмак или перемяч, но вот попробовать их на родине, в Казани, удалось далеко не всем.

А ведь есть ещё тутырма, татарский плов, токмач и азу! Чтобы съесть каждое хотя бы по одному разу, стоит закладывать на путешествие в Казань не меньше недели. И каждый день чередовать впечатления от города с гастрономическими эмоциями: только так можно открыть столицу Татарстана во всем её многообразии и великолепии.

Фото: istockphoto.com

А если вдруг вы решили отправиться зимой туда, где ещё холоднее, составили список городов для путешественников-экстремалов. Ищите его по ссылке