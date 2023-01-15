Топ-5 самых холодных городов России. Список для туристов-экстремалов

Там можно испытать себя на прочность и увидеть уникальные природные явления.

Территория России имеет огромную площадь – свыше 17 млн кв. км и простирается через 11 часовых поясов. От Калининграда до Владивостока можно наблюдать смену не только времени, но и климатических зон. Самая суровая отмечается в Северных и Северо-Восточных регионах, Сибири и вдоль Арктического океана. Именно здесь можно наблюдать полярные ночи и рекордно низкие зимние температуры — столбик термометра может опускаться до минус 70 градусов по Цельсию.

Людям, живущим в умеренном и субтропическом климате, трудно представить, как можно находиться в подобных условиях. Но суровые регионы привлекают не только исследователей, археологов и туристов. Они продолжают являться центрами, где живёт большое количество людей, которые трудятся и любят свои родные места.

В нашем списке самые холодные города России, где были отмечены рекордно низкие температуры за время климатических исследований. Рискните, посетите места с вечной мерзлотой и ощутите прелесть суровой зимы лично.

Верхоянск (Республика Якутия)

В 1982 году гидрометеостанция, работающая здесь более 150 лет, зафиксировала абсолютный температурный минимум — 67,8 градусов ниже нуля. Морозы в Верхоянске стоят семь месяцев — с октября по апрель. Из-за суровых климатических условий по трубам течёт только горячая вода, чтобы они не замёрзли. Пить её нельзя. Для питьевой воды местные жители в замёрзшей реке вырубают ледяные кирпичи. Основные промыслы – заготовка пушнины и скотоводство.

Как добраться: Прибыть в место назначения можно только по воздуху. Самолёт летит до посёлка Батагай, затем на машине или снегоходе доезжаете до Верхоянска. Стоимость билета в один конец из Москвы начинается от 19 тыс. рублей.

Фото: istockphoto.com

Оймякон (Республика Якутия)

Ещё один город в республике Саха, который борется за звание самого холодного места в России. По воспоминаниям местных жителей, в начале ХХ века столбик термометра показывал минус 71,2 градуса. Однако рекорд не был зафиксирован. Официально был отмечен результат только в 67,7 градуса ниже нуля.

Городок интересен своим незамерзающим термальным источником, который дал название месту. С якутского «оймякон» переводится как «горячий ключ». Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством, в советское время здесь была ферма по разведению чернобурок.

Как добраться: До Оймякона можно доехать на автомобиле или долететь на самолёте. В небольшом городке есть свой аэропорт. Однако рейсы из-за погодных условий нерегулярные. Стоимость билета из Москвы начинается от 20 тыс. рублей. Расстояние на автомобиле составляет 9566 км.

Фото: РИА Новости

Якутск (Республика Якутия)

Было бы несправедливо обойти крупнейший город мира, построенный в условиях вечной мерзлоты. Тем более что, по официальным данным метеорологов, ещё в XIX веке здесь был зафиксирован минимальный максимум температуры в 64,4 градуса ниже нуля.

Несмотря на приличную площадь, которую занимает город, численность населения не превышает 315 тыс. человек. Основная деятельность предприятий – добыча полезных ископаемых, драгоценных камней, топливно-энергетический сектор.

Как добраться: Самый удобный способ – авиаперелёт. Регулярные прямые рейсы из Москвы займут шесть часов. Стоимость билетов от 19 тыс. рублей. В зимнее время цена на перелёты увеличивается. Прямых поездов до Якутска нет. Самый ближайший железнодорожный вокзал находится в Нерюнгри (примерно 600 км до Якутска). Стоимость плацкартного вагона от 9 тыс. рублей, в купе от 15 402 рублей. Время в пути на поезде от пяти дней.

Фото: РИА Новости

Печора (Республика Коми)

Город известен не только своими месторождениями нефти и газа, а их здесь насчитывается 20, крупнейшим энергетическим предприятием в европейской части Российского Севера – Печорской ГРЭС, но и температурными рекордами. Абсолютный температурный минимум -54,70 градусов был зарегистрирован в январе 1973 года. Промышленный город самобытен и подходит для геологического изучения.

Как добраться: В Печоре есть аэропорт и железнодорожный вокзал. Время в пути на поезде из Москвы составит более 30 часов. Стоимость плацкарты – от 3 тыс. рублей, купе обойдётся в 7,5 тыс. Перелёт из столицы, без пересадок, составит два с половиной часа. Стоимость билетов начинается от 7400 рублей.

Норильск (Красноярский край)

Находится город на севере Красноярского края южнее Таймыра. Ещё в начале ХХ века здесь были обнаружены залежи руд металлов. Был построен металлургический комбинат. Сейчас он известен под названием «Норильский Никель». В январе 1967 года метеорологи зафиксировали абсолютный минимум – 53,1 градуса ниже нуля. Из-за сильных ветров минусовые температуры ощущаются здесь значительно холоднее. В окрестностях города туристы могут наблюдать уникальное природное явление – северное сияние.

Как добраться: Если вы захотите увидеть холодный промышленный регион, используйте наземный и воздушный транспорт. Перелёт из Москвы до Норильска будет длиться 4 часа 20 минут. Стоимость билетов в один конец начинается от 19 тыс. рублей. Билеты на поезд в плацкарте обойдутся в 4 тыс. рублей, купе – от 7 тыс. Но в этом случае придётся провести в пути почти полтора дня.

Фото: РИА Новости

Ранее мы рассказывали о том, где в России можно посмотреть северное сияние. Список мест ищите по ссылке