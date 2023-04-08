Как одеться в стиле Канье Уэста, потратив копейки: разбор образов и конкретные вещи

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Спецпроект «На стиле. Мужчины. Звёздный выбор» продолжается и движется к своему финалу. «Чемпионат» уже рассказал о возможных вариантах обновления весеннего гардероба для поклонников разных стилей. Последним нашим героем был рэпер Трэвис Скотт. У него мы почерпнули знания о том, как сочетать спорт и шик, не перебирая с последним.

В финале проекта предлагаем изучить стиль ещё одного музыканта. Его имя напрямую связано и с модой, и со спортом. Да, речь про Канье Уэста. Правда, сейчас его уже нельзя так называть. В 2021 году рэпер сменил имя на Йе (Ye). Теперь он уже не тот? Если судить с точки зрения стиля, ответ будет однозначно положительным. Модные предпочтения Уэста образца начала 2000-х сильно отличаются о того, что сегодня транслирует Йе.

Фото: Dominique Charriau/Getty Images

Каким был Канье Уэст?

Рэпер громко завил о себе в 2004 году. Тогда его альбом The College Dropout взял сразу несколько «Грэмми». Но ворвался Канье не только в мир музыки, отчаянной экспансии подверглась и модная индустрия. Стиль Уэста был дерзким и неоднозначным. Он тяготел к преппи, но с поправкой на улично-хулиганский настрой.

Знаковой вещью того периода стало розовое поло, запачканное горчицей, из клипа All Falls Down. Настрой на яркие цвета и прочие виды модной экспрессии стал отличительной чертой того периода. В 2007 году Канье создал коллаборацию с японской маркой Bape. Это была вариация кроссовок Bapesta в забавной расцветке Dropout Bear.

Фото: Venturelli/Getty Images

Дальше было несколько эпизодов сотрудничества с Nike. В 2009 году вышли кроссовки Nike Air Yeezy, потом их версии в дополнительных расцветках. В 2014-м мир увидел Nike Air Yeezy 2 Red October. Далее последовали разные коллаборации, в том числе и с люксовыми домами.

Постепенно Канье стал уходить от ярких расцветок и прочей экспрессии. Гардероб начал мрачнеть и приобретать лаконичную брутальность. Уэст популяризировал кожаные брюки и чёрный цвет. Знаковой вещью того времени стал свитшот с изображением ротвейлера от Givenchy.

Фото: Scott Olson/Getty Images

Все вещи, которые рэпер транслировал на публике, становились хитами. Будь то странные очки-жалюзи, розовое поло или чёрный кожаный аутфит. Результатом его влияния на модные умы стал повышенный спрос на коллаборации. В 2015-м началось сотрудничество с adidas. Репликами на плоды совместного творчества сейчас переполнены все маркет-плейсы. Особенно популярна модель кроссовок Yeezy Boost 350.

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Как одевается Йе?

Погружение в лаконичную брутальность продолжилось в 2020 году. Знаковым моментом стал бал Института костюма Met Gala, куда Канье пришёл в чёрной коже. Это стало вызовом, ведь тематика бала предполагала совершенно другое — создание необычного и яркого образа. Сам Уэст сослался на то, что не хотел затмевать роскошный наряд супруги Ким Кардашьян.

Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

На данный момент Канье (Йе) продолжает увлекаться кожей, чёрным цветом и гипертрофированными объёмами. От стиля преппи остался лишь один штрих — привычка до последней пуговички застёгивать воротничок.

Самые ходовые вещи в его современном гардеробе: кожаный оверсайз-бомбер, объёмная джинсовая куртка (а-ля бомбер), простые вытертые джинсы, чёрное или серое худи, бейсболка и… огромные рабочие/рыбацкие сапоги. Да, кажется, поменяв имя, Канье всё-таки остался самим собой — человеком, который всегда видит и создаёт неожиданные модные возможности.

Фото: Gotham/Getty Images

На какой образ в стиле Уэста вы бы решились? Дерзкий преппи с элементами streetwear или эпатажную брутальность? Возможно, ваши погодные условия предполагают ношение резиновых сапог? Тогда можно смело взять на вооружение последние аутфиты Уэста. Если же нет, то лучше отдать предпочтение его Yeezy.

Какие же детали стиля и принципы сочетания вещей можно взять на вооружение без рисков выглядеть нелепо? Ловите пример.

Образ а-ля Канье Уэст

Фото: Wildberries, New Yorker, Befree

1. Худи New Yorker, 2399 руб.

2. Джинсовая куртка-бомбер JENO, 3805 руб./Wildberries

3. Джинсы Befree, 1799 руб.

4. Бейсболка Befree, 899 руб.

5. Реплика кроссовок adidas Yeezy, 4928 руб./Wildberries

Внимание! Цены актуальны на момент публикации.

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