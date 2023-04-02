Как одеться в стиле Трэвиса Скотта, потратив копейки: разбор образов и конкретные вещи

Ловите инструкции и аналоги его выбора. Всё можно купить в интернет-магазинах или бюджетном масс-маркете.

«Чемпионат» продолжает спецпроект «На стиле. Мужчины. Звёздный выбор». Напоминаем, его цель – помочь мужчинам что-то изменить в своём образе. Весна – лучшее время пробовать новое! Разумеется, лучше действовать по проверенным схемам. Тем более что мы их подбираем, осознавая всё разнообразие вкусов и предпочтений.

Первым героем был Дэвид Бекхэм – любитель английской классики, умеющий миксовать её с чем-то расслабленным. У него мы научились носить худи под пальто и не бояться аксессуаров.

Вторым героем стал боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Его стиль – отрада для тех, кто не любит всего этого модного оверсайза. Мы полюбовались красочным гардеробом, позволили себе чуть-чуть разнообразить цветовую гамму и добавить акцентных украшений.

Конор Макгрегор Фото: ALESSIO MORGESE/GETTY IMAGES

Кто же наш третий герой? Это рэпер Трэвис Скотт. Да, мы берём в проект только тех, кто связан с темой спорта. Почему тогда музыкант? Наверное, вы уже успели ответить на этот вопрос сами. Разумеется, всё дело в сотрудничестве с брендом Nike.

Ольга Астафьева fashion-обозреватель, стилист по типажам и колоритам внешности Трэвис Скотт – мастер грамотного сочетания спорта и шика. Ему удаётся избегать перебора, составлять по-настоящему интересные образы. Что же за принципы он использует и какие вещи предпочитает?

Модные принципы Трэвиса Скотта

1. Оверсайз

Объёмными обычно являются верхние вещи. Низ музыкант предпочитает оставлять полуприлегающим. Это типично для его образов в целом, но сейчас тенденция может поменяться. Всё дело в тренде на широкие брюки. Возможно, скоро мы будем наблюдать, как Трэвис сменит прямые или зауженные джинсы на огромные трубы.

Трэвис Скотт Фото: Kevin Winter/Getty Images

2. Многослойность

Для рэперов этот принцип — один из стилеобразующих. Трэвис не исключение. Минимальное количество слоёв — два. Нельзя просто так взять и надеть свитшот. Важно, чтобы из-под него торчала футболка. Дальше — больше. Сверху может быть ещё и куртка, а на ней оверсайз-жилет.

3. Сложная детализация и принты

Музыкант обожает разнообразные украшательства. Все его вещи сложные. Тут и принты, и детали кроя, и аксессуары. Его фишка — сочетание в одном образе двух-трёх «сложных» вещей. При этом в кашу образ обычно не превращается. Всё дело в том, что комбинации продуманные. Предметы гардероба так или иначе между собой дружат. Чаще всего их объединяет цветовая гамма.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Какие вещи выбирает Трэвис?

1. Верх

Если брать утепление, то это оверсайз-дутики и бомберы. Последние могут быть и трикотажными, и кожаными (хит сезона). Следующим слоем идут свитшоты и худи. Вместо них реально увидеть свободные рубашки. Обычно используются яркие изделия с принтом.

Далее чаще всего идёт ещё один — объёмная футболка. Здесь либо что-то нейтральное (белая, чёрная), либо очень броское. Часто встречающиеся узоры: клетка, тай-дай, платочный, милитари. Также могут быть надписи, логотипы, фотопринты.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

2. Низ

Джинсы или брюки-карго — любимые варианты Трэвиса. Обычно это вещи с активной детализацией: рваными участками, принтами, нашивками, цепями. Они могут быть узкими или расширенными. Посадка обычно заниженная. Ремень — часто используемый аксессуар. Обычно он тоже акцентный.

3. Обувь и аксессуары

Разумеется, здесь будут кроссовки. Ходит ли Трэвис исключительно в Nike? Судя по доступным фото, да. Сможете ли вы купить именно те, что носит он? Судя по цене, едва ли! Тут на помощь могут прийти реплики. Конечно, ждать идеального качества не приходится, но создать образ удастся. Выбирая, ориентируйтесь на отзывы. Тщательно изучайте размерную сетку.

Travis Scott x Nike Air Max 1 в том числе. Кстати, ЗДЕСЬ можно увидеть топ-рейтинг самых крутых кроссовок 2022 года и модельв том числе.

Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Разумеется, гардеробная Скотта ломится от аксессуаров. Наверное, одних только бейсболок сотни. Цепи всех калибров тоже не переводятся. Едва ли вы готовы носить что-то столь же массивное, но для жизни можно взять и лайт-версию — обычную цепь. Такие Трэвис тоже иногда носит. Кстати, порой он одевается в свет очень даже скромно. Так что и вы не обязаны надевать на себя всё и сразу. Пусть шик приходит в жизнь постепенно и опирается на спорт.

Образ а-ля Трэвис Скотт

Фото: Wildberries, O'STIN, MODIS, Befree

1. Худи Befree, 1899 руб.

2. Оверсайз-футболка O'STIN, 1199 руб. (её стоит выправить из-под худи)

3. Брюки-карго Bershka, 1903 руб. / Wildberries

4. Декоративная цепь с крестом Onix_jewellery, 680 руб. / Wildberries (надеть поверх худи)

5. Бейсболка Modis, 699 руб.

6. Реплика на кроссовки Nike, 3990 руб. / Wildberries

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