Вместе с экспертами вскрываем глубинные механизмы и пытаемся выяснить, что же такое красота.

Мужчины любят глазами. Правда ли это и что их реально привлекает в женщинах?

Поговорка о том, что мужчины любят глазами, а женщины — ушами, всем известна. Тем не менее она вызывает много споров и обсуждений среди представителей обоих полов. Девушек возмущает тот факт, что внешние данные ставят превыше внутренних качеств. А как же тонкая душевная организация, начитанность и чувство юмора? Мужчинам тоже не очень нравится быть лишёнными глубокого восприятия и умения оценить нечто большее…

Как же обстоят дела на самом деле? Обратимся к исследованиям и мнениям экспертов.

Что говорят нейрофизиологи?

Несколько десятков лет назад калифорнийские учёные провели исследование, которое подтвердило заезженный миф. Они доказали, что для мужчин привлекательная внешность женщин важна стратегически.

Фото: istockphoto.com

Если верить выводам учёных, в ответе за всё гормоны. Речь про тестостерон и кортизол. Без них мужчина не может наслаждаться жизнью в полной мере, а их выработка происходит именно при взгляде на красивую женщину. Так заключили исследователи. Тестостерон отвечает за самочувствие, здоровье и тонус. Кортизол стабилизирует нервную систему, сглаживает эмоциональный фон.

Выводы калифорнийских учёных понравились публике, особенно мужчинам. Приятно знать, что твоя страсть к эстетике женских форм не просто оправдана, а необходима! Однако в последнее время результаты этого исследования стали активно критиковать, указывая, что научные доказательства не отражают всего многообразия форм сексуальности.

Геракл или Аполлон? Рассказываем про типы мужской красоты по ссылке.

Фото: istockphoto.com

Что говорят психологи?

Здесь специалисты также сошлись во мнении, что у мужчин есть инстинктивная потребность оценивать партнёров визуально. Анализ привлекательности «зашит» в генах и передаётся от поколения к поколению. То есть за желанием наслаждаться женской красотой стоит базовая потребность — в продолжении рода.

Рассказать об этом подробнее мы попросили психолога Дарью Яушеву.

Дарья Яушева клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант Действительно есть исследование, которое подтверждает, что мужчины в большей степени визуалы, а женщины — аудиалы. Об этом говорится в научной публикации Ким Уоллен и Хизер Рапп. Они отметили, что центральную роль в мужском сексуальном поведении играет амигдала. Она отвечает за формирование эмоций и мотивацию.



Учёные основывают свои выводы на исследованиях, проведённых с помощью МРТ. Данные показали, что при просмотре картинок у мужчин наблюдается более высокий уровень возбуждения, нежели у девушек.

Объяснить потребность наслаждаться женской красотой можно и с точки зрения эволюционной биологии. Естественный отбор повлиял на то, что сексуальное поведение разных полов отличается. Мужчина быстрее распознаёт и реагирует на женщину с помощью визуальной системы. Это увеличивает вероятность спаривания, что повышает шансы на передачу генов.

Фото: istockphoto.com

К похожему выводу пришли и учёные из университета Вашингтона. Их исследование показало, что мужчины реагируют на движущийся объект быстрее, чем женщины.

На основе всех приведённых данных можно заключить, что народная мудрость про мужские глаза и женские уши научно обоснована. Но есть здесь и подводные камни. Дело в том, что психологи предупреждают — чёткого распределения на визуалов и аудиалов не бывает. К тому же существует ещё и третий вид восприятия — кинестетики.

Рассказать об этом подробнее мы попросили психолога Станислава Самбурского.

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог Один из самых интересных исследований о зрительном типе восприятия написал ещё в 1977 году Уильям Эпштейн. Затем теория набрала обороты и стала развиваться в формате нейрофизиологического подхода. Дальнейшие исследования установили, что все люди относятся к одному из трёх типов. Речь про аудиалов, кинестетиков и визуалов.



По статистике, примерно одинаковому количеству мужчин нравятся прикосновения или приятные слова, а вот визуалов среди них почти половина – 45%.

Для людей с этим типом восприятия важна картинка. Да, они будут благосклонно принимать нежное щебетание на ушко и тактильный контакт, но основное – чтобы девушка (как предмет обожания) была красива и хорошо сложена. Визуалу вообще важно, чтобы его окружала красота.

Однако тут есть важный момент. Не бывает «чистых» кинестетиков, визуалов и аудиалов. Преобладающий тип восприятия доминирует в 80% случаев, но 20% остаётся на условия, которые могут всё изменить: звуковой фон, алкоголь, отсутствие постоянного партнёра.

Как на протяжении истории менялись представления о красивом женском теле? Читайте ЗДЕСЬ.

Фото: istockphoto.com

На что смотрят мужчины?

Мнение Станислава Самбурского:

Женщина должна вынашивать потомство, а для этого требуется хорошее здоровье, показателем которого являются определённые внешние данные: тело, состояние кожи и т. д. Именно эту информацию визуально считывают мужчины. Лишний вес, тусклые волосы или прочие несовершенства сигнализируют о проблемах со здоровьем, что автоматически отпугивает самцов. Они считывают – для продолжения рода объект не подходит.

Именно здесь берёт начало непрекращающаяся борьба мужчин за красивых женщин. Это погоня за возможностью гарантированно продолжить свой род.

Фото: istockphoto.com

Признаки женской привлекательности

Какие же визуальные маячки являются для мужчин стратегическими? Перечень таких параметров выделила в своём исследовании о влюблённости доктор Джоан Келлерман. С этой целью она опросила 200 человек.

В топ важных внешних показателей вошли:

длина ног;

поясничный изгиб — расстояние между спиной и ягодицами (угол должен составлять 45,5°);

яркие губы;

цвет волос.

Кстати, оказалось, что только 20% мужчин обращают внимание на рыжих женщин. То есть лишь каждый пятый мужчина будет сражён этим оттенком волос.

Фото: istockphoto.com

Итак, у нас две новости, и обе хорошие. Во-первых, утверждать, что мужчины на 100% визуалы, нельзя. Поэтому все участники спора могут быть спокойны. Важность богатого внутреннего мира и глубины восприятия никто не отменял. Мужчины не настолько ограничены. Не все и не всегда западают только на внешность. Женщины тоже не ограничены – они не обязаны подгонять себя под шаблоны и стандарты.

Во-вторых, всё меняется. Идеалы красоты трансформируются и под влиянием глобальных процессов – развития культуры, искусства и на уровне восприятия отдельно взятого человека. Какой вывод мы можем сделать здесь? Аналогичный первому. Не нужно подгонять себя под шаблоны.

Естественность и принятие — залог здоровья. Об этом трубят специалисты по психосоматике. И, кажется, у нас есть и третья хорошая новость… Если красота — это показатель здоровья, то самый верный путь к ней — через безусловную любовь к себе.

Думаете, о своей внешности мужчины не пекутся? Во все времена они, как и женщины, хотели выглядеть более стройными и гармонично сложенными. С этой целью даже были придуманы разные модные хитрости. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.