От пышных форм до худобы: какая женская фигура считалась красивой в разные эпохи

Параметры 90-60-90 — это представление об идеальной женской фигуре образца 2000-х. Многих они заставили потрудиться, потея в спортзале. Мало кому удалось до них дотянуться. Но есть и хорошая новость — сегодня данные представления устарели.

Так бывает всегда. На смену одним эталонам приходят другие. Это связано с меняющимися социальными условиями. Рассмотрим работу механизма на примерах из истории.

Натали де Шан исследователь моды, автор YouTube-канала «Мифы и путаницы в моде». Исторически женщина расценивалась как предмет, который родители могут выгодно продать жениху. Вспомните знаменитую фразу «У вас товар — у нас купец».



Важным параметром оценки была внешность — привлекательность черт лица и фигуры. Критерии зависели от реалий времени. Условия жизни и ценности диктовали тренды, делая то или иное телосложение более предпочтительным. Разбираем, как менялись глобальные тенденции.

Поздний каменный век — 1920-е годы

В женщине испокон веков ценили здоровье и возможность продолжать род. На это указывали пышные бёдра и ягодицы, большая грудь. Доказательством служат фигурки «палеолитических Венер». Они изображают тучных женщин с большим животом, широкими бёдрами и массивной грудью. Именно такое понимание красоты будет сопровождать европейские культуры вплоть до 1920-х годов.

Фигурка Палеолитической Венеры Фото: Matej Divizna/Getty Images

На Руси даже в послепетровскую эпоху считалось, что здоровая девушка должна иметь хороший аппетит и массивную фигуру. Причина — необходимость иметь силы для выполнения тяжёлой работы и вынашивание детей. Поэтому хрупких, худых крестьянок наряжали в пышные многослойные сарафаны.

Изображение дородной девушки на Руси Фото: istockphoto.com

Конец XIX — начало XX века

Эталон современной фигуры — стройное, подтянутое тело — начал формироваться в те времена, когда общество разделилось на классы и сословия. Позволить себе осиную талию, тонкие руки и худощавые лодыжки могли только знатные дамы. Элиты всегда стремились отделить себя от простолюдинов.

Фанни Кембл — английская актриса, XIX век Фото: istockphoto.com

Однако демонстрировать признаки плодовитости аристократкам было также важно. Делали они это при помощи моды: широкие бёдра имитировали за счёт кринолинов, грудь подчеркивали глубоким декольте. В конце XIX века появились турнюры — платья с эффектом крупных ягодиц.

Но все-таки пока в цене (у всех сословий) оставались плавные изгибы тела, а не худоба. Человек с недобором веса либо был болен, либо не мог хорошо питаться. Каноны красоты подчинялись идее полноценного и богатого питания.

Первая мировая война — начало 2000-х годов

Всё изменилось с началом Первой мировой войны. Она перевернула представления и о положении женщины в обществе, и о её внешности.

Модный силуэт 1920-х годов Фото: istockphoto.com

Когда мужчины массово уходили на фронт, их жёны и дети отправлялись работать на заводы. Изнурительный труд и плохое питание сделали женщин похожими на мальчиков-подростков. Кроме того, опасная работа на фабриках заставляла представительниц прекрасного пола обрезать волосы.

Как итог — в моду 1920-х годов вошло худощавое (на грани болезненности) телосложение и короткие волосы. Заниженная линия талии создавала эффект мужской фигуры.

Ни талия, ни бёдра не подчёркивались Фото: Hulton Archive/Getty Images

Данный эталон красоты держался вплоть до 2010-х годов. Тренд поддерживали и усиливали топ-модели, демонстрирующие экстремальную худобу. Это приводило к трагическим последствиям для девочек-подростков, которые стремились им подражать. Речь об анорексии.

Что сейчас?

В 2010-м случилась революция в странах исламского мира. Беженцы массово мигрировали в Европу. Оказавшись без семей и жён, многие стали заводить романы с местными женщинами. Как результат — волна сексуального насилия. Этот факт считается одной из причин расцвета стиля унисекс, роста популярности мешковатой одежды. Женщинам захотелось скрыть прелести, чтобы защититься. Также он дал дополнительный толчок борьбе с сексуализацией.

Фото: istockphoto.com

Бодипозитив — понятие, которое сегодня широко распространено. Оно предполагает толерантное отношение к разным фигурам. Девушки больше не хотят подстраиваться под вкусы мужчин. И даже самые консервативные бренды одежды приглашают на свои показы моделей plus-size.

Так что, кажется, сейчас настало то самое чудесное время, когда женщина может сама делать выбор. Опираться на вкусы мужчин или учитывать только показатели собственного здоровья и комфорта? Это ваше личное дело.

А что с эталонами мужской красоты? Читайте о них ЗДЕСЬ.