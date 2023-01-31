Геракл или Аполлон: какой тип мужской красоты у вас и что сегодня в тренде?

тренер, автор портала «Бодибилдинг и фитнес»
Чистых соматотипов — разновидностей мужских фигур — всего три. Это эктоморф, мезоморф и эндоморф.
Типов мужской красоты два. Их яркие иллюстрации мы находим в греческой мифологии. Это Геракл и Аполлон. Первый соответствует типу мезоморф, а второй – эктоморфу. Какие черты им соответствуют и что сегодня в тренде?
Оба типа конституции привлекательны и эстетичны, но они принципиально разные.
Тип «Геракл» (мезоморф)
Здесь мы говорим о телосложении, при котором мышечная масса преобладает над костной и жировой. Данной конституции характерна выраженная мускулатура больших (в сравнении с прочими типами) объёмов.
Кость у мезоморфов чаще широкая, что отлично видно по запястьям и щиколоткам. Также характерны широкие плечи и средний объём талии.
Геркулес и Цербер. Хофбург, Вена
Фото: istockphoto.com
Достоинства типа «Геракл»
1. Высокие силовые показатели.
2. Способность продолжительное время выполнять силовую нагрузку.
3. Быстрый прирост мышечной массы (в сравнении с другими типами телосложений).
Фрагмент скульптуры Геркулеса и Нессуса. Флоренция, Италия
Фото: istockphoto.com
Недостатки типа «Геракл»
1. Рельеф мускулатуры выражен менее, чем у эктоморфа. Значит, что мезоморфу придётся корректировать её тренировками и питанием.
2. Мужчины, сложенные по данному типу, больше склонны к полноте, нежели с конституцией «Аполлон».
Тип «Аполлон» (эктоморф)
Здесь речь про телосложение с преобладанием костной ткани. Мышечной ткани меньше, а жировой — совсем мало. В наше время таких парней называют «хардгейнерами».
У обладателей телосложения «Аполлон» узкие плечи и талия, длинные и тонкие конечности. Запястья и щиколотки — изящные.
Статуя Аполлона в Афинах, Греция
Фото: istockphoto.com
Достоинства типа «Аполлон»
1. Лучший, по сравнению с другими видами конституции, рельеф мускулатуры.
2. Минимальный риск набора жировой ткани.
3. Возможность не прибегать к особому питанию. Например, где следует исключать быстрые углеводы, следить за количеством калорий и объёмом порций.
Аполлон Бельведерский
Фото: istockphoto.com
4. При правильном питании и грамотном тренинге «эктоморф» визуально будет более эстетичным и пропорциональным, нежели другие типы конституции.
Недостатки типа «Аполлон»
1. Набор мышечной массы происходит медленно и тяжело.
2. Удержать массу «Аполлонам» очень сложно.
3. Эктоморфы уступают в выносливости и силе мезоморфам.
Дуэйн Джонсон в роли Геракла
Фото: kinopoisk
Какая фигура сегодня актуальнее?
Здесь важно упомянуть, что о вкусах не спорят. Если мы берём предпочтения женщин, то кому-то могут нравиться более мощные, грузные мужчины (Геракл), а кому-то — более изящные и стройные (Аполлон). Если же мы касаемся трендов в бодибилдинге, то приходится признать, что в чести всё-таки первый герой.
Конституция Геракла явно предпочтительнее. Почему? Всему виной мода на преувеличенные объёмы. Увы, грань между нормой и патологией сегодня стёрта.
В прошлом (даже недалёком) предпочтительнее была более естественная фигура. Что-то приближённое к Аполлону. Кто знает, возможно, скоро мы более решительно начнём двигаться в сторону здоровья и естественности.
Красота для мужчины — не главное. По крайней мере, так говорят… А вот ум — другое дело. Как понять, что мужчина прокачан в этом направлении? Ищите список признаков здесь.