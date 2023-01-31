Эксперт рассказывает о соответствующих соматотипах и делится своим мнением на тему того, что актуально на данный момент.

Геракл или Аполлон: какой тип мужской красоты у вас и что сегодня в тренде?

Виктор Колесников тренер, автор портала «Бодибилдинг и фитнес» Чистых соматотипов — разновидностей мужских фигур — всего три. Это эктоморф, мезоморф и эндоморф.



Типов мужской красоты два. Их яркие иллюстрации мы находим в греческой мифологии. Это Геракл и Аполлон. Первый соответствует типу мезоморф, а второй – эктоморфу. Какие черты им соответствуют и что сегодня в тренде?

Оба типа конституции привлекательны и эстетичны, но они принципиально разные.

Тип «Геракл» (мезоморф)

Здесь мы говорим о телосложении, при котором мышечная масса преобладает над костной и жировой. Данной конституции характерна выраженная мускулатура больших (в сравнении с прочими типами) объёмов.

Кость у мезоморфов чаще широкая, что отлично видно по запястьям и щиколоткам. Также характерны широкие плечи и средний объём талии.

Геркулес и Цербер. Хофбург, Вена Фото: istockphoto.com

Достоинства типа «Геракл»

1. Высокие силовые показатели.

2. Способность продолжительное время выполнять силовую нагрузку.

3. Быстрый прирост мышечной массы (в сравнении с другими типами телосложений).

Фрагмент скульптуры Геркулеса и Нессуса. Флоренция, Италия Фото: istockphoto.com

Недостатки типа «Геракл»

1. Рельеф мускулатуры выражен менее, чем у эктоморфа. Значит, что мезоморфу придётся корректировать её тренировками и питанием.

2. Мужчины, сложенные по данному типу, больше склонны к полноте, нежели с конституцией «Аполлон».

Тип «Аполлон» (эктоморф)

Здесь речь про телосложение с преобладанием костной ткани. Мышечной ткани меньше, а жировой — совсем мало. В наше время таких парней называют «хардгейнерами».

У обладателей телосложения «Аполлон» узкие плечи и талия, длинные и тонкие конечности. Запястья и щиколотки — изящные.

Статуя Аполлона в Афинах, Греция Фото: istockphoto.com

Достоинства типа «Аполлон»

1. Лучший, по сравнению с другими видами конституции, рельеф мускулатуры.

2. Минимальный риск набора жировой ткани.

3. Возможность не прибегать к особому питанию. Например, где следует исключать быстрые углеводы, следить за количеством калорий и объёмом порций.

Аполлон Бельведерский Фото: istockphoto.com

4. При правильном питании и грамотном тренинге «эктоморф» визуально будет более эстетичным и пропорциональным, нежели другие типы конституции.

Недостатки типа «Аполлон»

1. Набор мышечной массы происходит медленно и тяжело.

2. Удержать массу «Аполлонам» очень сложно.

3. Эктоморфы уступают в выносливости и силе мезоморфам.

Дуэйн Джонсон в роли Геракла Фото: kinopoisk

Какая фигура сегодня актуальнее?

Здесь важно упомянуть, что о вкусах не спорят. Если мы берём предпочтения женщин, то кому-то могут нравиться более мощные, грузные мужчины (Геракл), а кому-то — более изящные и стройные (Аполлон). Если же мы касаемся трендов в бодибилдинге, то приходится признать, что в чести всё-таки первый герой.

Конституция Геракла явно предпочтительнее. Почему? Всему виной мода на преувеличенные объёмы. Увы, грань между нормой и патологией сегодня стёрта.

В прошлом (даже недалёком) предпочтительнее была более естественная фигура. Что-то приближённое к Аполлону. Кто знает, возможно, скоро мы более решительно начнём двигаться в сторону здоровья и естественности.

Красота для мужчины — не главное. По крайней мере, так говорят… А вот ум — другое дело. Как понять, что мужчина прокачан в этом направлении? Ищите список признаков здесь.