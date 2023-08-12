Самый простой набор упражнений, чтобы избавиться от головной боли, стресса и усталости.

Что такое «массаж мозга» и зачем его делают? Психолог назвала 5 способов перезагрузиться

Алена Макарова психолог, телеведущая, мотивационный спикер, эксперт в области предпринимательства «Мы привыкли понимать под массажем механическое воздействие на тело. Определённые прикосновения и стимуляция вызывают в организме нужную реакцию и способствуют расслаблению, активации внутренних систем и процессов. Но в психологии понятие «массаж мозга» не связано с прикосновениями к голове».

В этом случае под массажем мы понимаем методы стимуляции умственной активности с целью улучшения когнитивных процессов и воздействия на подсознание.

Что такое «массаж мозга» и для чего его делают?

Практика «массажа мозга» основывается на принципах нейропластичности, способности мозга изменять свою структуру и функционирование под воздействием нового опыта. Так, разные стимулы и упражнения способствуют улучшению памяти, концентрации внимания, креативности и других когнитивных навыков.

Фото: istockphoto.com

«Массаж мозга» хорош и для саморазвития, и для стабилизации эмоционального состояния. При получении нового приятного опыта мы можем ощутить не только снижение стресса, но и прилив жизненных сил.

По воздействию на моральное состояние это действительно можно сравнить с массажем тела: снимаются зажимы (в нашем случае – психологические), улучшается обмен веществ (качество нейронных связей), идёт стимуляция разных отделов (мозга).

Практика

На практике массаж мозга довольно прост. Прежде всего к нему относится новый контент: музыка (особенно классическая), кино и литература. Причём чем более разноплановые произведения вы читаете/слушаете/смотрите – тем лучше для ваших когнитивных функций. Решение головоломок, медитации и другие упражнения, направленные на активацию умственных и моральных ресурсов, также относятся к видам массажа мозга.

А вот просмотр коротких видеоклипов к подобным стимуляциям отнести нельзя. Низкая смысловая нагрузка и маленький хронометраж скорее поспособствуют снижению концентрации и потенциала к запоминанию, чем принесут пользу.

Самый простой набор упражнений для массажа мозга, который займёт не более часа

1. Медитация в тишине – 7–10 минут. Важно поймать состояние «без мыслей», почувствовать своё тело и себя в пространстве.

Фото: istockphoto.com

2. Прослушивание классической музыки (или хотя бы инструментальных каверов популярных песен) – 7–10 минут. Попробуйте погрузиться в звучание, услышать инструменты и в ансамбле, и по отдельности.

3. Чтение художественной литературы – 15–20 минут. Обязательно представляйте красочные образы того, о чём читаете. Вообразите, что создаёте кино в реальном времени, с деталями, запахами, музыкальным сопровождением.

4. Танцы – 7–10 минут. Под любимую музыку. Без мыслей о том, как это выглядит.

5. Головоломка – 7–10 минут. Это может быть даже приложение в телефоне, но обязательно, чтобы оно было направлено на «подумать», а не на скорость или просто вождение пальцами по экрану

Фото: istockphoto.com

Регулярное использование таких методов способствует улучшению психологического состояния и умственной активности. Конечно, не стоит забывать об индивидуальных особенностях каждого человека – предложенный вариант для кого-то будет эффективным, а кто-то подберёт для себя другой набор активностей.

Но в любом случае «массаж мозга» – настоящее проявление заботы о себе. И его регулярность однозначно повлияет позитивно на качество жизни.