Гид по самокатам — 2023: обзор моделей и 10 вариантов на разный бюджет

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Самокат — это, пожалуй, самое популярное средство передвижения. Всё благодаря удачному сочетанию опций. Большинство самокатов лёгкие и компактные. Управлять ими не так сложно. В отличие от скейтборда или велосипеда, обучение тут не требуется. Из проблем лишь то, что сегодня в магазинах представлено огромное многообразие моделей и в нём легко потеряться.

Виктор Чадкин эксперт Спортмастер PRO «Что учитывать при выборе самоката и как не прогадать с покупкой? Предлагаю последовательно во всём разобраться, а потом изучить список оптимальных вариантов».

Как выбрать самокат? Общие моменты

Между собой разные модели самокатов отличаются по размеру колёс и материалам, из которых они изготовлены; высоте и ширине деки (платформы под ногами), а также по наличию амортизации.

Размер колёс в основном влияет на манёвренность и накат (или проходимость). Что это значит? Маленькое колесо даст хорошо маневрирующий самокат, а большое — плавность хода и более мягкий проезд по неровной дороге, брусчатке или плитке.

В основном для изготовления колёс производители используют два материала: полиуретан и резину. Первый встречается чаще — из-за своей износостойкости и надёжности. Резина же обладает лучшим сцеплением (особенно с асфальтом) и хорошо амортизирует, но встречается реже.

Фото: istockphoto.com

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В детских самокатах также можно встретить колёса из пластика. Они обладают средней надёжностью, шумят и плохо амортизируют. Такие колёса лучше использовать только во время обучения ребёнка езде.

Наличие амортизатора (или двух — на обоих колёсах) делает езду более мягкой. В руки и ноги передаётся меньше вибраций. Но помните, что амортизация значительно увеличивает вес самоката.

Высота деки влияет на устойчивость при езде. Как это работает? Чем ниже дека, тем устойчивее самокат и тем увереннее ощущает себя на нём ездок. Но стоит учитывать, что высокая дека куда более удобна при переезде через препятствия. На ней будет проще преодолевать бордюры.

Глобально детские варианты отличаются от самокатов для взрослых только размером. С точки зрения используемых технологий и основных параметров выбора никакой разницы нет.

В основном ростовка моделей определяется размером колёс. У каждого производителя есть таблицы с рекомендациями, где указано, какие модели линейки подходят детям определённого возраста и роста.

Фото: istockphoto.com

Если говорить про усреднённые рекомендации, они выглядят примерно так:

от 85 до 110 см — трехколёсные модели;

от 95 до 120 см — модели с колёсами размером 125 мм;

от 120 до 140 см — модели с колёсами размером 145 мм;

от 140 см и выше — модели с колёсами размером 175 мм и более.

При этом, как и при выборе взрослого самоката, важно, чтобы ребёнок имел возможность заранее попробовать прокатиться или хотя бы постоять на нём. Несмотря на то что ростовка определяется размером колеса, существует немало других параметров, которые могут повлиять на выбор. Например, высота руля, толщина ручек или ширина и длина деки.

Купить самокат взрослый

Здесь всё зависит от целей, интенсивности использования и основных локаций, по которым планируется передвигаться. Для маршрутов с плохим покрытием, брусчаткой или плиткой подойдут модели с колёсами диаметром от 230 до 250 мм, а также одним или двумя амортизаторами.

Для любительского или паркового катания подойдут колёса самоката диаметром от 175 до 200 мм. Наличие амортизации при этом опционально. Модели без неё будут отличаться небольшим весом и лучшим разгоном.

Для гравия и мокрой поверхности существуют модели с надувными колёсами — как на велосипеде. Их диаметр варьируется от 8 до 20 дюймов. Эти самокаты отличают плавный ход, долговечность, хорошее сцепление и возможность ездить по любому покрытию (асфальт, гравий, мокрые поверхности). Всё за счёт протектора.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать электрический самокат?

При выборе электротранспорта (будь то самокат или, например, велосипед) существует два основных критерия:

ёмкость батареи (она определяет время, которое самокат будет работать),

мощность двигателя (она определяет максимальную скорость самоката, его способность ехать в горку и разгоняться).

Также особое значение стоит уделить тормозам. Существует два основных варианта их устройства: механический и электрический. В первом случае торможение происходит за счёт особых элементов, которые сжимают обод колеса и мешают ему крутиться. Во втором за торможение отвечает сам двигатель. Первый вариант дешевле, но требует более частого обслуживания.

Наиболее надёжными же считаются тормозные системы, объединяющие оба варианта.

Наличие амортизации, габариты и система складывания — все эти параметры необходимо подбирать под свои задачи. Для редких поездок по городу и прогулочного катания лучше подойдут лёгкие складные самокаты с максимальной скоростью до 30 км/ч и запасом хода до 15 км. При неоходимости такие модели можно пеервозить в общественном транспорте, а наличие амортизации в них не так важно.

Для частых поездок и для использования самоката как полноценного вида транспорта лучше годятся варианты с максимальной скоростью до 80 км/ч, запасом хода до 40 км и хорошей амортизацией. Да, они будут тяжелее, и даже в сложенном виде их трудно назвать компактными, но и заходить с ними в автобус или спускаться в подземку вы будете гораздо реже.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать трюковой самокат?

Трюковые самокаты подбираются под два основных параметра: рост и стиль катания. С габаритами всё понятно — у каждой модели есть заданные производителем рекомендации по росту райдера. В среднем они определяются так: длина рулевой — это длина ног человека плюс-минус 10 см. Для выполнения трюков в скейт-парке подойдут модели с более низким рулём, для стрита — с более высоким и широким.

В среднем трюковые самокаты весят около 3–4 кг. Для катания в скейт-парке лучше подойдут лёгкие модели, а вот для стрита — чуть более тяжёлые, поскольку они обладают большей устойчивостью в воздухе.

Новичкам лучше выбирать самокаты с колёсами диаметром 100–110 мм Они обеспечивают небольшую скорость, но хорошую манёвренность и ощущение контроля. Более опытным райдерам и для стрита лучше подойдут модели с колёсами диаметром около 120–125 мм.

Параметры деки подбираются исходя из размера обуви райдера. Вторая нога тоже должна помещаться на ней при диагональном расположении стоп. Для трюков в парке подойдёт более узкая дека, а для выполнения скольжений — более широкая.

10 оптимальных вариантов — взрослым и детям

1. Reaction Stunt 2.0. Лёгкий и манёвренный трюковый самокат рассчитан на широкий круг райдеров. Алюминиевый руль и усиленный трехвинтовой рулевой хомут выдерживают нагрузки, возникающие при выполнении трюков.

Самокат Reaction Stunt 2.0, 5694 руб. / Ozon Фото: Ozon

2. Reaction, 200 мм no shock Man. Имеет систему быстрого складывания, которая позволяет передвигаться в ускоренном темпе. Усиленная конструкция платформы выдерживает нагрузку до 100 кг. Встроенное технологичное отверстие позволяет зафиксировать самокат с помощью замка.

Самокат Reaction 200 mm no shock Man, 6700 руб. / Citilink Фото: Citilink

3. Roces 175 Woman. Складной самокат с амортизатором для скоростного передвижения по городу. Имеет два типа тормоза: ручной и ножной. Они делают остановку проще и позволяют сократить тормозной путь.

Самокат Roces 175 Woman, 4619 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

4. Roces 250 Lux. Имеет два амортизатора и дисковой тормоз. Это удачный выбор для передвижения по городу и прогулок. Также он оснащён системой быстрого складывания, что создаёт дополнительное удобство.

Самокат Roces 250 Lux, 10 399 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

5. Reaction Stunt 3. Самокат рассчитан на широкий круг райдеров. Позволяет выполнять трюки средней сложности. Руль из хромомолибдена, усиленный рёбрами жёсткости, фрезерованная вилка и алюминиевые диски обеспечивают модели прочность.

Самокат Reaction Stunt 3.0, 8999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

6. Электросамокат HIPER Model A2. Выдерживает нагрузку до 140 кг. Станет отличным приобретением для пользователя ростом 130–200 см (благодаря возможности регулировки высоты руля). Не боится пыли и брызг, так как имеет пылевлагозащищённую конструкцию, соответствующую степени IPX4. Оснащён 10-дюймовыми колёсами с надувными шинами, что способствует хорошему сцеплению с любым дорожным покрытием.

Электросамокат HIPER Model A2, 35 299 руб. / dns-shop Фото: dns-shop

7. Nitro Circus Ryan Williams 500, 120 мм. Это лёгкий и манёвренный самокат с декой прямоугольной формы. Он подойдёт для катания по рейлам, ступеням, трамплинам с эффективным скольжением. Кстати, это модель от звезды самокатного спорта Райана Уильямса.

ТРЮКОВОЙ САМОКАТ NITRO CIRCUS RYAN WILLIAMS 500, 32 549 руб. / elektro-mall Фото: elektro-mall

8. Reaction STUNT 5.0, 120 мм. Рассчитан на широкий круг продвинутых райдеров. Прочная модель с Т-образным рулём позволит выполнять трюки средней и высокой сложности.

Самокат Reaction STUNT 5.0, 13 552 руб. / Ozon Фото: Ozon

10. Roces 145 Girl. Складной детский самокат со светящимся передним колесом. Имеет два тормоза: ручной и ножной. Это гарантирует безопасную остановку. Колёса светятся при езде. Благодаря этому самокат заметен на дороге в любое время суток.

Складной детский самокат Roces 145 Girl, 4701 руб. / Ozon Фото: Ozon