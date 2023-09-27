6 гаджетов, которые упростят жизнь туриста и после похода тоже пригодятся

Тренд на развитие внутреннего туризма становится всё более устойчивым. Если верить данным статистики, по сравнению с прошлым годом его популярность выросла на 15%. В силу того, что география нашей страны весьма обширна и разнообразна, формы отдыха тоже вариативны. Это и отельный туризм с экскурсиями по городу, и автопутешествия, и, разумеется, старые добрые походы.
«Речь про огромные рюкзаки и палатки, а также невероятно красивые места, куда порой можно попасть только пешком. Если это кажется вам дико некомфортным и небезопасным, возможно, вы просто не в курсе того, как можно апгрейдить данный формат при помощи гаджетов. Давайте разбираться, какие устройства точно пригодятся в походе».
Зарядная станция
Главной проблемой в походе является отсутствие электричества. Этот вопрос легко можно решить с помощью зарядной станции. На что она способна?
С помощью станции можно заряжать или использовать практически все приборы или устройства: от фена (сушка волос в походе не отменяется) до приготовления горячего чая и зарядки смартфона или ноутбука. Заряжать же саму станцию реально совершенно разными способами: от традиционной стационарной розетки до зарядки от солнечных панелей.
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro, 87 890 руб.
Фото: EcoFlow
Солнечные панели (модули)
Чтобы не искать в походе стационарные источники энергии (в том числе для пополнения энергоёмкости зарядной станции), можно использовать альтернативные источники.
Наиболее простым решением являются солнечные панели. Однако при их использовании всплывает множество нюансов: зависимость от погодных условий, препятствия между устройством и солнечными лучами, движение или статическое положение панелей. Тем не менее при хорошей погоде и месторасположении устройства этот источник позволит получить необходимый объём заряда как для пополнения энергии зарядной станции, так и для непосредственного использования электроприборов от энергии солнца.
Солнечный модуль FSM 50FS, 6231 руб. / SunWays
Фото: SunWays
Power bank на солнечной батарее
В качестве упрощённой версии зарядной станции можно использовать power-bank, с помощью которого удастся быстро зарядить смартфон, фотокамеру, фонарик и т.д.
Источник питания для похода рекомендуется с ёмкостью аккумулятора от 10 000 мАч, с технологиями быстрой зарядки Quick Charge или USB Power Delivery, с защищённым от ударов и влаги корпусом. С целью исключения зависимости от стационарных источников энергии лучше использовать модели, укомплектованные солнечными батареями.
Power bank 50 000 мАч с солнечной панелью Booox YM-307, 1735 РУБ. / findtovar.shop
Фото: findtovar.shop
Мобильный роутер
В походе часто можно столкнуться с отсутствием связи, ведь не все операторы устанавливают сотовые вышки в тех местах, где проходит ваш маршрут. Увы, «мёртвые зоны» есть даже в ближнем Подмосковье.
Эту проблему поможет решить мобильный роутер, поддерживающий сети 3G и 4G. Они бывают разными, и, чтобы не выбросить деньги на ветер, нужно выбрать тот, который обеспечит вам выход в интернет даже в тех районах, где связи оператора может не быть. Кстати, зарядить роутер многократно можно с помощью всё той же зарядной станции.
Мобильный 3G/4G Wi-Fi роутер, 5158 РУБ. / 4g-sale
Фото: 4g-sale
Smart Watch
Часы с GPS-трекером – ещё один важный гаджет в списке при подготовке к отправлению в поход. Большинство таких устройств определяют ваше местоположение, укомплектованы туристическим компасом, высотометром и барометром. Одна из необходимых функций смарт-часов в походе – контроль физического состояния туриста и оповещение о повышенной нагрузке. Это особенно важно, если вы собираетесь покорять горные вершины. Некоторые производители дополняют к стандартным функциям удобные опции. Например, часы могут визуализировать пройденный маршрут или заменить навигатор.
Спортивные наручные часы Suunto Core Black Red SS023158000, 23 020 руб. / suunto-shop
Фото: suunto-shop
Фильтр для воды
Получить чистую воду в походе – немаловажная составляющая для сохранения здоровья и успешного путешествия. По принципу действия фильтров можно выделить следующие: кувшинные со сменными картриджами, мембранные и химические. Все они выполняют одну задачу – уничтожение микроорганизмов и механических загрязнений.
Фильтры в виде трубки могут очистить до 100 литров воды, а некоторые мембранные и химические — до 1500 литров. Выбор стран-производителей таких «гаджетов» достаточно широкий: Россия, Китай, Швейцария, США и др.
Походный фильтр для воды «Акватрек-3» (многоразовый, на трековой мембране) 1490 руб. / reatrack
Фото: reatrack
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