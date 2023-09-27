Возможно, что-то из этого списка у вас уже есть, но наверняка будут и приятные находки.

6 гаджетов, которые упростят жизнь туриста и после похода тоже пригодятся

Тренд на развитие внутреннего туризма становится всё более устойчивым. Если верить данным статистики, по сравнению с прошлым годом его популярность выросла на 15%. В силу того, что география нашей страны весьма обширна и разнообразна, формы отдыха тоже вариативны. Это и отельный туризм с экскурсиями по городу, и автопутешествия, и, разумеется, старые добрые походы.

Александр Черенков специалист по техническому обслуживанию «Речь про огромные рюкзаки и палатки, а также невероятно красивые места, куда порой можно попасть только пешком. Если это кажется вам дико некомфортным и небезопасным, возможно, вы просто не в курсе того, как можно апгрейдить данный формат при помощи гаджетов. Давайте разбираться, какие устройства точно пригодятся в походе».

Зарядная станция

Главной проблемой в походе является отсутствие электричества. Этот вопрос легко можно решить с помощью зарядной станции. На что она способна?

С помощью станции можно заряжать или использовать практически все приборы или устройства: от фена (сушка волос в походе не отменяется) до приготовления горячего чая и зарядки смартфона или ноутбука. Заряжать же саму станцию реально совершенно разными способами: от традиционной стационарной розетки до зарядки от солнечных панелей.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro, 87 890 руб. Фото: EcoFlow

Солнечные панели (модули)

Чтобы не искать в походе стационарные источники энергии (в том числе для пополнения энергоёмкости зарядной станции), можно использовать альтернативные источники.

Наиболее простым решением являются солнечные панели. Однако при их использовании всплывает множество нюансов: зависимость от погодных условий, препятствия между устройством и солнечными лучами, движение или статическое положение панелей. Тем не менее при хорошей погоде и месторасположении устройства этот источник позволит получить необходимый объём заряда как для пополнения энергии зарядной станции, так и для непосредственного использования электроприборов от энергии солнца.

Солнечный модуль FSM 50FS, 6231 руб. / SunWays Фото: SunWays

Power bank на солнечной батарее

В качестве упрощённой версии зарядной станции можно использовать power-bank, с помощью которого удастся быстро зарядить смартфон, фотокамеру, фонарик и т.д.

Источник питания для похода рекомендуется с ёмкостью аккумулятора от 10 000 мАч, с технологиями быстрой зарядки Quick Charge или USB Power Delivery, с защищённым от ударов и влаги корпусом. С целью исключения зависимости от стационарных источников энергии лучше использовать модели, укомплектованные солнечными батареями.

Power bank 50 000 мАч с солнечной панелью Booox YM-307, 1735 РУБ. / findtovar.shop Фото: findtovar.shop

Мобильный роутер

В походе часто можно столкнуться с отсутствием связи, ведь не все операторы устанавливают сотовые вышки в тех местах, где проходит ваш маршрут. Увы, «мёртвые зоны» есть даже в ближнем Подмосковье.

Эту проблему поможет решить мобильный роутер, поддерживающий сети 3G и 4G. Они бывают разными, и, чтобы не выбросить деньги на ветер, нужно выбрать тот, который обеспечит вам выход в интернет даже в тех районах, где связи оператора может не быть. Кстати, зарядить роутер многократно можно с помощью всё той же зарядной станции.

Мобильный 3G/4G Wi-Fi роутер, 5158 РУБ. / 4g-sale Фото: 4g-sale

Smart Watch

Часы с GPS-трекером – ещё один важный гаджет в списке при подготовке к отправлению в поход. Большинство таких устройств определяют ваше местоположение, укомплектованы туристическим компасом, высотометром и барометром. Одна из необходимых функций смарт-часов в походе – контроль физического состояния туриста и оповещение о повышенной нагрузке. Это особенно важно, если вы собираетесь покорять горные вершины. Некоторые производители дополняют к стандартным функциям удобные опции. Например, часы могут визуализировать пройденный маршрут или заменить навигатор.

Спортивные наручные часы Suunto Core Black Red SS023158000, 23 020 руб. / suunto-shop Фото: suunto-shop

Фильтр для воды

Получить чистую воду в походе – немаловажная составляющая для сохранения здоровья и успешного путешествия. По принципу действия фильтров можно выделить следующие: кувшинные со сменными картриджами, мембранные и химические. Все они выполняют одну задачу – уничтожение микроорганизмов и механических загрязнений.

Фильтры в виде трубки могут очистить до 100 литров воды, а некоторые мембранные и химические — до 1500 литров. Выбор стран-производителей таких «гаджетов» достаточно широкий: Россия, Китай, Швейцария, США и др.

Походный фильтр для воды «Акватрек-3» (многоразовый, на трековой мембране) 1490 руб. / reatrack Фото: reatrack