Как выбрать качественные кроссовки и продлить срок их службы? Подробная инструкция

Выбор кроссовок — довольно сложный процесс. Если не знать, на что нужно обращать внимание, во всём многообразии представленных моделей легко запутаться. Тем более если речь идёт про покупку кроссовок для занятий спортом. В этом случае, помимо внешнего вида, важно обратить внимание на конструкцию обуви и наличие в ней определённых технологий, обеспечивающих комфорт во время тренировок.

Дмитрий Суханов эксперт Спортмастер PRO «Чему стоит уделить внимание при выборе и как понять, соответствует ли уже имеющаяся пара всем критериям?»

Как выбрать качественные кроссовки?

Для начала необходимо определиться с тем, для каких целей они нужны.

1. Для бега. Тут мы подбираем кроссовки с хорошей амортизацией — для снижения ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Также важно, чтобы подошва обеспечивала правильное положение стопы — имела необходимый дроп. Речь про перепад высоты между пяточной и носочной частью. А также корректировала анатомические особенности вроде пронации или супинации.

Кроссовки мужские Puma MAGNIFY NITRO 2, 15 990 руб. / Триал-Спорт Фото: Триал-Спорт

2. Для трейлраннинга. Тут мы подбираем кроссовки с умеренной амортизацией и хорошей фиксацией стопы, чтобы бегун мог контролировать движения на любой поверхности. Также важна хорошая подмёточная часть — наличие агрессивного рисунка протектора. Это необходимо для обеспечения для хорошего сцепления с поверхностью. Агрессивность протектора при этом зависит от условий использования и местности.

КРОССОВКИ ЖЕНСКИЕ для трейлраннинга DYNAFIT ULTRA 50, 16 290 руб. / АльпИндустрия Фото: АльпИндустрия

3. Для фитнеса и силовых тренировок. Тут мы подбираем кроссовки с минимальной амортизацией. Здесь важно другое — устойчивость и возможность и контроля за движениями во время выполнения упражнений в рамках спортзала. Сюда входят: работа со свободными весами, на тренажёрах и во время групповых занятий.

Кроссовки женские для фитнеса Demix Stronger Tr 2, 4479 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Как определить качество деталей?

Глобально кроссовку можно разделить на две основных части: верх и подошва.

1. Верх

Он может быть изготовлен из текстиля, кожи или искусственных материалов. Для занятий спортом больше всего подходит именно последний вариант: ненатуральные ткани лучше справляются с отведением влаги и тепла, а также быстрее сохнут.

Производители обуви используют самые разные разработки для создания одновременно лёгких и износостойких материалов. Возьмём, к примеру, технологию Flyknit. За счёт особой вязки она позволяет создавать лёгкую, хорошо сидящую и прочную обувь.

Кроссовки Nike Wildhorse 7 (сверхэластичная ткань верха Flyknit), 15 192 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Лучше, если ткань верха будет сетчатой или иметь перфорацию. Тогда воздухопроницаемость кроссовки обеспечит комфорт даже во время интенсивных тренировок.

Если же вы планируете тренироваться на улице, необходимо, чтобы кроссовки одновременно хорошо пропускали воздух и водяной пар, но отталкивали воду. В этом случае стоит присмотреться к моделям с мембраной Gore-Tex. За счёт микроскопических пор она непроницаема для жидкостей, но хорошо дышит.

Второй важный аспект, за который отвечает верх кроссовки, — фиксация стопы. В спортивной обуви лучше использовать анатомические стельки, а саму пару подбирать чётко по размеру (за исключением беговых кроссовок — они должны быть на полразмера больше). Также очень важно, чтобы пяточный островок надёжно фиксировал стопу. Это позволит снизить риск травм ступни и голеностопа, а также уменьшить нагрузку на мышцы и суставы.

Беговые кроссовки BROOKS Ghost 14 GTX (Gore-Tex), 19 790 руб. / КАНТ Фото: КАНТ

2. Подошва

Подошва у спортивной обуви, как правило, состоит из нескольких слоёв. Мы выделим два: средний (промежуточная подошва) и подмётка.

Средний слой отвечает за амортизационные свойства кроссовка. Чаще всего в качестве основного материала используется пена. Иногда производители также устанавливают вставки из воздушных подушек и клапанов — для лучшего эффекта.

Например, у Nike эта технология называется Air. Часть производителей вместо воздуха используют для амортизации вставки из полимеров. Так, у Li-Ning подобные пары будут помечены тегом Cloud на бирке.

Кроссовки женские Air Zoom Pegasus 38, 10 194 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Подмётка — это часть, которая отвечает за непосредственный контакт обуви с землёй или полом. Соответственно, именно здесь находится протектор. Чаще всего в качестве материала используются резина, ПВХ и их комбинации. Оба материала не скользят и немного пружинят. Резина при этом меньше подходит для низких температур: зимой подошва затвердеет и станет хуже справляться со своими функциями.

Разнообразие и глубина рисунка протектора определяют, для каких целей можно использовать обувь. Плоская подошва лучше подходит для силовых тренировок, фитнеса и бега по специальным дорожкам. Аагрессивный протектор — для трейлраннинга. Кроме того, у моделей для бега по пересечённой местности протектор может заходить на мыс и пятку — для защиты этих частей стопы от ударной нагрузки и неровностей трассы.

В случае с подошвой также стоит отметить важность определения формы стопы. Речь идёт о пронации (завале стопы внутрь) и супинации (завале стопы наружу). И то, и другое является нормальной анатомической особенностью и в обычной жизни, как правило, не доставляет проблем. Но во время занятий спортом геометрию стопы важно учитывать: она влияет и на износ обуви, и на эффективность тренировок.

Важно, чтобы подошва и стелька компенсировали завал. Тогда обувь прослужит дольше, а нагрузка на суставы и мышцы будет распределяться более равномерно. В линейках большинства спортивных брендов есть модели, ориентированные на ту или иную форму стопы. Выяснить, какое положение ноги свойственно атлету, можно, пройдя специальный тест в спортивных гипермаркетах.

Ещё один важный момент — перед покупкой мы обязательно примеряем кроссовки. Какие бы технологии ни были заявлены, важно оценить свои ощущения от пары.

Как определить срок службы кроссовок?

Первое, что происходит с течением времени, — снижение амортизационных свойств. Иногда подошва истончается даже визуально, но всё же чаще изменения становятся очевидны только во время эксплуатации.

Наиболее критична потеря амортизации в беговых кроссовках, поэтому их рекомендуется менять чуть чаще. Примерно каждые 600 км пробега.

Кроссовки, которые куплены для бега по асфальту, разумеется, износятся быстрее. Если это специальные прорезиненные поверхности или беговая дорожка, срок службы возрастает. Таким образом, часть нагрузки берёт на себя покрытие.

Что ещё выдаёт возраст пары? Поломка задника, изменение формы верха, появление трещин и разрывов материала, расхождение швов. На первых порах решить проблему можно, сдав обувь в ремонт. Особенно если подошва ещё не успела износиться и речь идёт исключительно про косметические изменения. Но, когда дырки преодолевают порог в 2-5 мм, лучше заменить пару на новую. Бегать в такой попросту небезопасно.

Фото: istockphoto.com

Как продлить срок службы пары?

Что делать, чтобы любимые кроссовки служили дольше? Ловите несколько советов. Во-первых, кроссовки необходимо чистить после каждой носки, удаляя грязь с помощью специальных салфеток. После 10-15 тренировок обувь нужно стирать. Важно делать это исключительно вручную. Машинную стирку она не переживёт.

Кроме того, важно пользоваться ложкой при надевании пары (так меньше шансов повредить задник), а также расшнуровывать обувь при снимании. И вообще кроссовки во время носки должны быть хорошо зафиксированы с помощью шнурков — в противном случае свободно болтающаяся по обуви нога ускорит процесс старения и износа.

Наконец, не нужно использовать кроссовки 24/7. В идеале необходимо иметь два варианта и чередовать их — тогда каждая прослужит дольше. Но нужно понимать, что некоторые изменения будут происходить, даже если пара стоит на полке гардероба. Материалы в любом случае могут сохнуть и трескаться, так что регулярно менять кроссовки всё равно придётся.

Как выбрать кроссовки, которые прослужат долго? Не экономить. И дело здесь не только в деньгах. Нужно потратить свои временные ресурсы. Разобраться в целях. Для чего вам нужна пара? Затем стоит изучить все стратегические нюансы, а уже после этого переходить к анализу ассортимента.

Кроссовки должны быть выбраны также в соотвествии с вашими индивиудальными параметрами — размером, анатомией стопы и т.д. Это не менее важно, чем наличие передовых технологий.

При выборе кроссовок не нужно торопиться. Стоит примерить несколько пар. Походить в них по залу. Оценить ощущения. Если кроссовки идеально подходят, траты будут оправданы. Чтобы вложение стало ещё более выгодным, стоит заботиться о своих кроссовках.