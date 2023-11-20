Что делать, если не хочется работать? Инструкция от клинического психолога

В отсутствии желания работать никто не одинок. Каждый из нас в разный период жизни сталкивался с этим состоянием. Одни называют его выгоранием, другие – прокрастинацией, третьи – банальной ленью. Но что делать, когда работать совсем не хочется?

Дарья Яушева клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант «С нежеланием работать сталкиваются многие. Однако это не проблема сама по себе, а симптом. За ним могут стоять эмоциональные проблемы или ментальные расстройства, объективные внешние факторы или банальная усталость. Важно разобраться в причинах».

Внешние факторы выгорания

1. Недостаточная оплата

Низкая зарплата может привести к ощущению несправедливости. Человек не хочет тратить время и силы на труд, который не оценивается по достоинству.

2. Отсутствие роста

Выстраивание карьеры в чём-то похоже на игру. Выполняя определённые задания, персонаж растёт, приобретает новые навыки, расширяет влияние. Порой это лабиринт, иногда — лестница. Важно, чтобы в процессе работник развивался. Повышение – это внешняя оценка, поощрение и подтверждение развития и ценности сотрудника.

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3. Недостаток отдыха

Досуг важен для восстановления сил, решения личных вопросов. Работа не должна занимать всю жизнь, чтобы чувствовать себя хорошо и продуктивно выполнять сложные задачи. Рано или поздно ощущение дисбаланса даст о себе знать выгоранием.

4. Формат работы не учитывает потребности

Темперамент, сензитивность, циркадные ритмы — всё это незаметно может влиять на уровень комфорта сотрудника. Интровертам важны уединение и способность сосредоточенно работать без отвлекающих факторов. Чувствительным к свету и звукам людям нужен стол в спокойном месте у стены и наушники с шумоподавлением. Есть люди, готовые засиживаться допоздна, только бы не приезжать в офис утром.

Психологические факторы выгорания

1. Разрыв с внутренними ценностями

Это неочевидная, но распространённая причина. Задачи, которые приходится выполнять, могут быть неэтичными. Атмосфера и общение в коллективе – унижающими и токсичными. Здесь страдает не только жертва, но и свидетель. Также возможен разрыв с собственными желаниями и целями. Такое происходит, если человек выбирает не свой путь, а прислушивается к чужому мнению.

2. Ментальные расстройства

Одним из признаков депрессии является апатия – отсутствие физических сил для выполнения обязанностей. Болезнь вызывается биологическими причинами или внешними факторами. Она также может быть самостоятельным нарушением либо составной частью биполярно-аффективного расстройства.

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Эмоциональное выгорание характеризуется состоянием истощения, которое проявляется вследствие хронического стресса. Оно способно развить апатию и утрату мотивации.

Расстройство адаптации – одна из причин отсутствия желания работать. Оно возникает из-за смены деятельности, профессиональных неудач. Если человек не может адаптироваться к новым условиям, он испытывает тревогу, страх, напряжение. Среди других симптомов: снижение самооценки, подавленность, замкнутость.

При подозрении у себя ментального расстройства обязательно обратитесь к специалистам: психиатру, психотерапевту или клиническому психологу. Самодиагностика и самолечение могут привести к ухудшению состояния.

3. Неврологические причины

Есть целый спектр неврологических состояний, которые являются причиной упадка мотивации. Это могут быть такие расстройства, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или РАС (расстройство аутистического спектра), дислексия, дисграфия и другие.

Они мешают справляться с функционалом, требуют адаптации или удобного формата дня. Сложности с концентрацией внимания, памятью, сенсорные перегрузки, сонливость, сниженный тонус — всё это причины выгорания.

Техники самоанализа

Что делать, если не хочется идти на работу? Признание факта нежелания является первой ступенью к изменениям. Вместо избегания проблемы нужно искать пути решения.

Следующий шаг — разобраться в причинах. Подумайте, почему работать совсем не хочется. Если это психологический фактор, важно определить, связан ли он с возможными ментальными или неврологическими расстройствами. Возможно, это следствие ценностного или мотивационного конфликта, который требует разрешения.

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Выяснение собственных целей и интересов — ключевой этап, который позволит вернуть любовь и мотивацию к работе. Разбираясь в том, что действительно важно для вас, вы создаёте уникальную картину своих приоритетов. Вот несколько вопросов, которые помогут лучше понять свои потребности.

1. Нравится ли мне моя работа (профессия)?

2. Эта работа — мой выбор или чей-то ещё?

3. Ценности, которые исповедуют в компании или сообществе, отражают мои собственные?

4. Возможно, есть небольшие изменения, которые могут повлиять на моё желание работать? Изменения в оплате труда, условиях работы, графике или формате?

5. Соблюдаю ли я баланс в работе? Достаточно ли уделяю времени другим сферам жизни: семье, развлечениям, друзьям?

6. Ощущаю ли я рост и развитие? Возможно, есть факторы, вызывающие нежелание работать? Здесь может помочь отвлечение от профессии в свободное время: хобби, волонтёрство, общественная активность.

Как вернуть интерес к работе?

1. Развитие новых навыков и интересов

Один из способов повышения мотивации – развитие новых навыков. Чтение книг, просмотр образовательных видео, профессиональное обучение могут стать источником вдохновения и обновить ваши умения. Этот процесс не только придаст нашей жизни яркие краски, но и откроет двери к потенциальным перспективам.

Второй вариант — хобби. Оно добавит разнообразия в рутину, положительно скажется на настроении и рабочем времени. Это может быть как творческий процесс, так и спорт. Например, учёные доказали, что бег, прогулка или другая физическая активность повышают уровень энергии, концентрацию и улучшают общее состояние.

Также важно обратить внимание на практики майндфулнесс, широко используемые в стресс-менеджменте и психологии. Они представляют собой методы, которые направлены на активное внимание и осознание настоящего момента. К ним относятся дыхательные упражнения, релаксационные техники. Это эффективный инструмент для восстановления эмоционального баланса и предотвращения дальнейшего истощения ресурсов.

Фото: istockphoto.com

2. Изменение рабочей среды или рода деятельности

Данный пункт может оказаться ключевым фактором в восстановлении интереса. Если текущая работа стала источником неудовлетворения, внесите изменения в свою привычную среду.

Как мы писали выше, атмосфера на работе способна снижать мотивацию и энтузиазм. Вы можете обратиться за поддержкой к некоторым коллегам для разрешения конфликтов в обществе. Совместные усилия повышают вероятность улучшения отношений внутри команды.

Для удовлетворения внутренних потребностей важно организовать рабочий процесс с учётом собственных особенностей и делать перерывы. Например, можно найти приятное кафе для обеда вместо привычной столовой, слушать приятную музыку в наушниках, выполняя задачи. Также вознаграждение себя чем-то приятным в конце рабочей недели улучшает эффективность.

Возможно, вы находитесь не там, где хочется. Пересмотр карьерных путей, поиск новых возможностей внутри компании или в другой области помогут исследовать свои интересы, навыки. Решительные шаги в сторону перемен могут открыть второе дыхание в карьере.

Фото: istockphoto.com

3. Улучшение баланса работы и личной жизни

Соблюдение work-life balance – это не просто популярная концепция, а необходимость для каждого человека. Чрезмерная погружённость в сложные задачи со временем приводит к стрессу, выгоранию и психологическим расстройствам.

Для установления чётких границ между работой и личной жизнью рекомендуется придерживаться составленного плана. В конце дня следует отдыхать, создать ритуалы для расслабления или заняться приятными делами.

Здоровый образ жизни поддерживает баланс. Соблюдение полноценного питания, режима сна, занятия спортом, йогой или танцами способствуют выработке эндорфинов. Также не стоит забывать о регулярных медицинских осмотрах. Они помогают отслеживать состояние организма и вовремя обнаружить заболевания.

4. Поиск поддержки и ресурсов

Когда работать совсем не хочется, поддержка может стать ключевым аспектом в возвращении мотивации. Иногда самостоятельно справляться с трудностями непросто. В обращении за помощью нет ничего плохого.

Карьерные консультации, обращение к профессионалам способны предоставить новые перспективы, инструменты для управления карьерой и повышения удовлетворённости.

Фото: istockphoto.com

Общение с друзьями и семьёй также имеет неоценимое значение. Они могут поддержать эмоционально, выразить понимание и помочь разобраться в причинах выгорания.

Обратитесь к специалистам. Психолог может выявить глубинные причины апатии или прокрастинации. Он использует различные методы для поиска мотивации и вдохновения. С их помощью получится установить чёткие цели и придерживаться составленного плана.

Отсутствие желания работать — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди на различных этапах карьеры. Она может быть как временным явлением, так и сигналом о несоответствии между вашей профессией и желаниями.

Важно понять, что периоды упадка мотивации — это не трагедия, а возможность для саморефлексии и роста. Не бойтесь исследовать свои внутренние желания и интересы. Будьте открыты к себе, чувствам и смело принимайте новые вызовы.

Поиск смысла в труде — это путь, требующий времени и терпения. Однако он стоит того, чтобы по нему пройти. Научитесь слушать себя и учитывать собственные потребности. Тогда вы сможете не просто вернуться к работе, но и найдёте в ней вдохновение.