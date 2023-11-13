Практики от психолога, которые помогут обрести баланс и не растрачивать энергию по пустякам.

Что такое безмятежность: как уловить и закрепить это состояние?

Современный быстрый ритм жизни заставляет людей действовать на максимальных оборотах. Каждый час приходится вникать в десятки проблем, созваниваться или списываться с многими людьми. Рабочие процессы, постоянное напряжение сказываются на нервной системе. Решать ежеминутные задачи без полного вовлечения и стресса сложно. Это удаётся не всем.

Внутренняя энергия от быстрых темпов и многозадачности растрачивается, интерес теряется, и человек может оказаться в шаге от выгорания. Сложно распланировать свой день из-за сотни дел, особенно когда внешние обстоятельства заставляют менять привычный распорядок и действовать нестандартно.

Больше везёт в этом случае тем, кто в силу своего темперамента или полученных навыков уравновешен, спокоен и почти невозмутим. Кто, несмотря на хаос повседневной жизни, может найти опору и оставаться уверенным. В популярной психологии подобное состояние называют безмятежностью. Давайте разбираться, что это за понятие, чем оно характеризуется и как его обрести.

Надежда Нарутович бизнес-психолог, рилив-терапевт «Безмятежность — это состояние гармонии и покоя, в котором человек ощущает внутренний мир и спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях. Оно позволяет оставаться невозмутимым, невзирая на внешние факторы. Джим Афремов — автор книги «Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются, побеждают великие спортсмены» — подчёркивает, что безмятежность является ключом к психологическому и физическому благополучию».



В мире, наполненном постоянными отвлекающими факторами и стрессорами, безмятежность — это драгоценный дар, который мы можем культивировать. Речь идёт не о том, чтобы убежать от реальности, а скорее об обретении гармонии среди жизненных взлётов и падений. Она позволяет нам справляться с трудностями хладнокровно. Позволяет принимать продуманные решения и подходить к ситуациям с ясным умом.

Фото: istockphoto.com

Преимущества безмятежности

Пользу спокойствия трудно переоценить. Никто не станет спорить с тем, что именно от навыка входить в это состояние во многом зависит качество нашей жизни. Какие же именно моменты здесь стоит подсветить? Что нам даёт безмятежность?

1. Повышение эффективности и продуктивности

В состоянии безмятежности мы способны лучше концентрироваться и принимать рациональные решения. Это существенно повышает нашу продуктивность.

2. Улучшение физического и эмоционального здоровья

Безмятежность снижает стресс и тревожность. Это, как подчёркивает автор книги «Разум чемпионов», способствует общему улучшению физического и эмоционального состояния.

3. Сохранение гармоничных отношений

Способность удерживать спокойствие в сложных ситуациях помогает строить более здоровые и гармоничные отношения с окружающими.

4. Воспитание лидерских качеств

Безмятежность является ключевым атрибутом лидера. Человек, не паникующий в критические моменты, вдохновляет и мотивирует свою команду.

5. Продуктивность в обучении

В состоянии безмятежности становится легко учиться, воспринимать новую информацию. Подключается критическое мышление. В голове появляются варианты принятия решений.

Как достичь безмятежности?

Безмятежность — ключ к улучшению качества жизни. Это состояние, которое можно развивать и укреплять, и оно приносит плоды, улучшая психологическое и физическое благополучие. Существует несколько эффективных техник и практик, которые позволят преуспеть на этом пути.

1. Медитация

Это мощный способ обретения спокойствия. Уделяя несколько минут каждый день тому, чтобы сосредоточиться на своём дыхании и полностью присутствовать в настоящем моменте, можно помочь себе отвлечься от забот и тревог. Медитация позволяет забыть о прошлом и будущем. Техника помогает просто быть в настоящем, укрепляя чувство безмятежности.

Существует множество разных методов: медитация на осознанность, концентрационная медитация, визуализационная медитация и другие. Важно выбрать тот вариант практики, который подходит именно вам.

Если вы не имеете опыта медитации, ловите простую технику , рассчитанную всего на восемь минут. Короткая практика поможет справиться с тревожностью и успокоить ум.

Фото: istockphoto.com

2. Глубокое дыхание

Практика глубокого дыхания способствует снижению стресса. Она помогает уравновесить нервную систему. Способы дыхания, которые можно использовать для успокоения, изучал Константин Бутейко — советский учёный, физиолог, врач-клиницист. Он доказал несомненную пользу в практиках для обретения спокойствия.

3. Принятие

Принятие ситуации такой, какая она есть, без сопротивления, помогает уменьшить тревожность и напряжение. Для того чтобы справляться со стрессовыми ситуациями, можно научиться подстраивать мысли, чувства и действия под обстоятельства.

4. Психологические практики

Некоторые модальности психологии предлагают работать с состоянием безмятежности специальными техниками: арт-терапия, гештальт-терапия, танцевально-двигательная терапия. Контакты проводятся с психологом индивидуально или в группе. Результат этих техник может заменить шесть месяцев регулярной работы с психологом.

5. Хобби

Найдите приятное дело, которое поможет отвлечься от мыслей о результатах, достижениях и задачах. Увлечения рисованием, пением, вышиванием освободят голову от посторонних рассуждений и помогут успокоиться, перестать сравнивать себя с другими. А видимый результат от увлечения станет приятным положительным итогом занятий.

Фото: istockphoto.com

6. Прогулки на свежем воздухе

Природа также оказывает глубокое влияние на наше душевное состояние. Прогулка по лесу, сидение на берегу океана или даже уход за садом могут вызвать глубокое чувство безмятежности. Красота и спокойствие мира природы способны напоминать нам о более широкой картине и соединять нас с чем-то большим, чем мы сами.

Знаете, что такое синрин-йоку? Это японское искусство «лесных ванн». Помогает расслабиться, снять тревожность и т.д. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

7. Обретение равновесия

Научитесь определять, над чем у вас есть контроль и над чем — нет. Сфокусируйтесь на том, что в ваших руках, и примите остальное. Последуйте примеру Далай-лама. Он говорил: «Если проблему решить нельзя — беспокоиться бесполезно».

8. Повышение самооценки и уверенности в себе

Многие испытывают чувства неполноценности и жизненного дисбаланса именно из-за внутреннего ощущения никчёмности. Подобные чувства не дают фундамента и ещё больше съедают изнутри, приводя к тревожным состояниям. Ощущение опоры на собственные силы способствует обретению безмятежности. Можно обратиться к психологу или сходить на тренинг по повышению самооценки для нахождения состояния.

Включение безмятежности в нашу повседневную жизнь может оказать глубокое влияние на наше общее благополучие. Это может помочь уменьшить стресс, улучшить ясность ума и повысить эмоциональную устойчивость. Когда мы спокойны, мы лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с трудностями, которые встают на нашем пути, и развивать отношения с другими людьми.

Практикуя осознанность, погружаясь в природу и наслаждаясь моментами тишины, мы можем пригласить безмятежность в свою жизнь и ощутить те глубокие преимущества, которые она даёт. Начинайте практиковать прямо сейчас. У вас получится.