Если вам плохо, они помогут подняться. Если хорошо — напомнят о том, как важно ценить этот момент.

30 цитат Далай-ламы, которые дают ответы на главные вопросы — о смысле, счастье и любви

Далай-лама — духовный лидер последователей тибетского буддизма. Он считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары («Владыка, милостиво взирающий на существа», «будда сострадания»). Ныне живущий Далай-лама — 14-я его реинкарнация.

Далай-лама XIV — лауреат Нобелевской премии мира. Его изречения о сострадании, осознанности и внутреннем покое находят отклик у миллионов людей по всему миру. Он помогает найти ответы на самые сложные вопросы. И чаще всего те оказываются очень простыми.

Биография Далай-ламы

Родился будущий духовный лидер в маленькой деревушке недалеко от Тибета в 1935 году. Семья его была бедной и многодетной. При рождении Далай-лама XIV получил имя Лхамо Дхондруб. С тибетского оно переводится как «богиня, исполняющая желание». Ничего удивительного в этом нет: в азиатских странах при выборе имён не учитывают пол младенца. Далай-лама неоднократно шутил над этим фактом своей биографии.

В два года судьба юного Лхамо Дхондруба поменялась коренным образом. Он был замечен группой буддийских монахов. После смерти Далай-ламы XIII они находились в поисках нового духовного учителя, чья душа вновь обрела тело человека. Внимание монахов привлёк маленький мальчик Лхамо Дхондруба.

Далай-лама Фото: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Они провели ряд испытаний, доказывающих, что найденный ребёнок является будущим духовным просветителем. Монахи единогласно решили, что новый Далай-лама найден. Его забрали их семьи и начали обучать религиозному делу.

Спустя три года, в пятилетнем возрасте будущий духовный наставник миллионов последователей буддизма стал главой Тибетского государства. Но через 10 лет правления, после прихода на территорию страны китайской коммунистической партии, он был свергнут с престола.

Далай-лама покинул Тибет и уехал в Индию. Там он и живёт до сих пор. Сейчас духовному лидеру тибетских буддистов 87 лет.

Идеи Далай-ламы

Учение Далай-ламы основано на принципах буддизма — философии, которая подчёркивает важность сострадания и стремления к внутреннему покою. Тибетский духовный лидер призывает принять врождённую доброту внутри себя и распространять её на других. Он считает, что культивирование подлинного чувства сострадания к другим необходимо для создания гармоничного мира.

Осознанность — ещё одна центральная тема в учении Далай-ламы. Он призывает людей полностью присутствовать в каждом моменте, наблюдать за своими мыслями и эмоциями. «Практикуя осознанность, мы можем развить более глубокое понимание самих себя и окружающего мира, что в конечном счёте приведёт к большей ясности и удовлетворённости», — говорит Далай-лама.

Он является непоколебимым сторонником прав человека, социальной справедливости. Приверженность к ненасилию и мирному разрешению конфликтов в 1989 году принесла Далай-ламе Нобелевскую премию мира. Сегодня он поддерживает научные открытия, выступает против вырубки лесов и уничтожения диких животных.

Фото: istockphoto.com

Свои идеи Далай-лама транслирует посредством лекций, книг и публичных выступлений. Он вдохновил множество людей вести более осмысленную и полноценную жизнь, находить радости в каждом дне и довольствоваться малым.

Предлагаем вдохновиться цтатами духовного лидера тибетского буддизма. Если сейчас в вашей жизни сложный период, они помогут не отчаиваться. Если у вас всё хорошо, позволят понять — куда стоит стоит направить свою энергию, чтобы она принесла максимум пользы.

Цитаты Далай-ламы о жизни

Цель нашей жизни — быть счастливыми.

Проблема по своей природе непостоянна — как пришла, так и уйдёт.

Когда человеку кажется, что в его жизни всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное.

Фото: istockphoto.com

Изменяя свой ум, вы будете менять внешний мир.

Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слёзы, прочувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить.

Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности.

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Помните, что иногда не получить того, что хотите, — это великая удача.

Корни всякого добра лежат в почве признательности за доброту.

Иногда молчание — лучший ответ.

Фото: istockphoto.com

Наша главная цель в этой жизни — помогать другим. И если ты не можешь им помочь, по крайней мере, не причиняй им вреда.

Чтобы осуществить позитивное действие, мы должны развить позитивное видение.

Мы никогда не сможем обрести покой во внешнем мире, пока не заключим мир с самими собой.

Величайшее богатство — это жить, довольствуясь малым.

Фото: istockphoto.com

Цитаты Далай-ламы о любви

Любовь и сострадание — это предметы первой необходимости, а не роскошь. Без них человечество не сможет выжить.

Чем больше вы движимы любовью, тем бесстрашнее и свободнее будут ваши действия.

Высочайшая степень внутреннего спокойствия приходит благодаря развитию любви и сострадания.

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Если вы не любите себя, вы не можете любить других.

Когда мы чувствуем любовь и доброту по отношению к другим, это не только заставляет других чувствовать себя любимыми и заботливыми, но также помогает нам развить внутреннее счастье и покой».

Если существует любовь, существует надежда, что у человека может быть настоящая семья, настоящая дружба, настоящее спокойствие и настоящий мир.

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Цитаты Далай-ламы о счастье

В нашей жизни едва ли удастся отыскать моменты, когда мы не зависим от других. Поэтому не стоит удивляться, что человеческое счастье — это результат наших взаимоотношений с окружающими.

Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго.

Если жизнь рисуется вам в чёрных красках, если вашему сердцу чего-то недостаёт, вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя ни окружили.

Если бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.

Счастье — это не что-то готовое. Оно происходит из-за ваших собственных действий.

Если вы хотите, чтобы другие были счастливы, практикуйте сострадание. Если ты хочешь быть счастливым, практикуй сострадание.

Фото: istockphoto.com

Цитаты Далай-ламы о человеке

Высший авторитет всегда должен основываться на собственном разуме и критическом анализе человека.

Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.

Истинный герой — это тот, кто побеждает свой собственный гнев и ненависть.

Реши быть оптимистом, так будет лучше.

Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно.