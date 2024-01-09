Как выйти из френдзоны: 2 важных шага и сценарий на случай отказа

Что такое френдзона и как из неё выйти? Иначе этот вопрос можно сформулировать так: «Как вывести отношения на новый уровень?». Тема эта сложная, ведь речь идёт о чувствах, в которых мы порой не можем признаться даже себе, а уж посторонним…

Как быть, если вы застряли в таких отношениях? Ни в коем случае не отчаиваться! Будем разбираться во всех нюансах и подготовимся к любому варианту развития событий.

Анна Тэжик психоаналитический психолог, КПТ, коуч «Термин «френдзона» используется для описания ситуации, когда одна из сторон в дружеских отношениях испытывает романтические чувства, а другая… Часто даже не задумывается о возможности их развития в таком ключе. Как же выбраться из френдзоны, если вы попали в первую категорию: хотите чего-то большего, но не знаете, как развернуться в этом направлении?».

Что такое френдзона?

Понятие «friend zone» приобрело массовое распространение благодаря социальным сетям, фильмам и телепередачам. Это явление стало темой для многих обсуждений в средствах массовой информации и провокационных дискуссий в онлайн-сообществах. Давайте детально разбираться в том, что же это такое. Неважно, нужно выйти из френдзоны девушке или парню — принципы работы будут одни.

Френдзона — сложная эмоциональная ситуация, когда одна сторона устанавливает взаимоотношения на уровне дружбы, в то время как другая, вкладывая в них романтические чувства, испытывает разочарование, обиду и чувство неполноценности. Это может привести к непониманию и страданиям как у того, кто испытывает нечто большее, чем дружба, так и у второго участника этого тандема.

Френдзона способна вызвать сильные эмоциональные травмы, поскольку часто сопровождается переживаниями и внутренним конфликтом. Тот, кто оказывается в ней, может ощущать потерю самоценности и уверенности. Другая же сторона часто испытывает вину.

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Как выйти из френдзоны?

Шаг первый

Начать нужно с анализа причин того, почему вы хотите большего, чем просто дружба. Это может быть вызвано сильной эмоциональной привязанностью, общими интересами или взаимной поддержкой.

Возможно, именно сейчас вы проходите тот этап жизни, когда объект вашего влечения оказывает огромную поддержку и вы чувствуете, что «влюбляетесь».

Думаю, многие из вас знают фильм «Сумерки». Вот он — идеальный пример френдзоны. Один из ключевых героев Джейкоб всячески оказывает знаки внимания Белле, но всё безуспешно. Он плотно застревает во френдзоне и в любовном треугольнике. Но, как только объект влюбленности Беллы пропадает, она пытается найти спасение в своём друге и начинает испытывать к нему чувства.

Очевидно, что попасть из френдзоны в лавстори вполне реально. Осознав истинную потребность в реализации этого сценария, нужно переходить ко второму шагу.

Шаг второй

Если вы уверены в глубине своих чувств, важно открыться. Один из ключевых аспектов здоровых отношений — умение честно говорить друг с другом о своих чувствах. В контексте романтических отношений это особенно важно. Признание своих чувств перед другим человеком может быть трудной задачей. Однако откровенный разговор способен дать массу положительных моментов. Он укрепляет доверие между партнёрами, создаёт эмоциональную интимность и позволяет понять друг друга глубже.

Многие люди стесняются говорить о своих чувствах, боясь откровенности и уязвимости. И, к сожалению, отказ от честности может привести к недопониманию и конфликтам. Чтобы построить здоровые отношения, важно преодолеть этот стереотип и начать говорить о своих чувствах открыто.

Уход от откровенности часто связан со страхом получить отказ. Однако стоит помнить, что честное выражение эмоций несёт в себе не только риск, но и возможность для роста и углубления отношений. Разговор о чувствах может стать строительным материалом для вашего эмоционального развития.

Открытое и честное обсуждение своих чувств с партнёром важно для создания гармоничных и здоровых отношений — как дружеских, так и романтических. Это позволяет укрепить связь, уменьшить возможные конфликты и способствует лучшему пониманию друг друга. В конечном итоге открытие своих чувств — это путь к глубокой и взаимно понятной связи. А это — основа крепких отношений.

Когда вы принимаете решение о том, что готовы перейти на новый этап близости, необходимо принять, что это может привести к возможному отказу или изменению в дружеских отношениях.

Эмоциональная сторона данного процесса может быть сложной, и важно подготовиться к возможной реакции вашего друга или подруги. Кроме того, в отношениях возникает определённый уровень уязвимости. Риск отказа может повлиять на ваше самоощущение и уверенность. Это требует глубокого понимания своих собственных эмоций.

Выход из френдзоны имеет потенциал для углубления и обогащения взаимоотношений, однако сопряжён с риском потери дружбы и эмоциональной болью. Подготовка к возможному отказу или изменению в отношениях, а также глубокое самопонимание — важные составляющие процесса. Если вы хотите выйти из френдзоны и начать встречаться со своим другом, все эти моменты важно глубоко осознать и проработать.

Дальше сюжет может развиваться по-разному. Возможно, ваш друг / подруга только и ждал откровенного разговора, чтобы признаться в ответных чувствах. Как быть, если это не так?

Можно просто предложить провести время отдельно от друга и поискать новые возможности для расширения своего круга общения и знакомств.

Как давно вы общались с кем-то, кроме вашего объекта влечения? Или собирались с друзьями большой компанией за игрой в настольные игры? Будьте открыты к новым возможностям и дружбе с другими людьми.

Переосмысление своего круга общения и поиск друзей может принести много возможностей и перспектив в жизни. Новые люди могут оказаться замечательными и поддерживающими. Встреча с ними вдохновит на перемены и преобразит жизнь. Это вполне возможно!

Фото: Djordje Krstic / istockphoto.com

Как пережить отказ и разрыв?

После пережитого отказа или изменений в отношениях с дорогим человеком существенно восстановить свою самооценку и уверенность. Как это сделать?

1. Осознать, что отказ не определяет нашу ценность как личности. Начните процесс восстановления самооценки с осознания своих сильных сторон и качеств, которые делают нас уникальными. Ощутите свои эмоции и примите их как они есть. Общение с близкими и доверенными лицами поможет вам почувствовать себя поддержанным.

2. Выделить время для занятий, которые приносят вам радость и удовлетворение. Вы проявили храбрость, сказав о своих чувствах, постарайтесь дать для них пространство. Время — вот волшебное лекарство после тяжёлого разговора (как для вас, так и для вашего друга).

3. Обратить внимание на свои достижения и успехи, даже если они могут показаться незначительными на первый взгляд.

4. Позаботиться о себе. Осознайте, что ваше благополучие имеет высший приоритет. Возобновите упражнения, заботу о своем питании, сне и других аспектах здоровья. Помните, что процесс восстановления от эмоциональных травм требует времени.

Исследование и понимание своих истинных чувств имеет важное значение для создания здоровых и открытых отношений в современном обществе. Эмпатия, честная коммуникация и уважение к собственным и чужим чувствам помогут избежать болезненных ситуаций, связанных с френдзоной.

В такой ситуации способен оказаться каждый из нас, и важно уделить большое внимание в понимании собственных чувств (по отношению к объекту вашего интереса). Будьте честны перед собой и ответьте на вопрос: «Какие именно чувства вы испытываете по отношению к человеку? Это временное влечение или более глубокие эмоции?».

Всё начинается с честного диалога с самим собой. Если до сих пор вы не проанализировали свои чувства, начните с этого. Они глубоки и ситуация вас мучит? Тогда выходите из френдзоны. И тут снова поможет честный диалог. Теперь собеседник — твой друг. Рано или поздно этот разговор состоится. Не стоит каждый день изводить себя ожиданием. Возможно, пришло время начать новую жизнь — с другими людьми, чувствами и перспективами.