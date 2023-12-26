Что делать, если тревога управляет жизнью? 3 главных шага и простые техники

Анна Протасова врач, психолог и телесно-ориентированный терапевт «Каждый из нас хоть раз испытывал тревогу. Это нормально — беспокоиться из-за проблем на работе, загруженности в учёбе, неудачных взаимоотношениях с людьми и т.д. Но, когда наша тревога копится и превращается в беспокойный снежный ком, это начинает мешать нормальной жизни».

Тревожность – это состояние дискомфорта, твёрдое ощущение того, что в нашей жизни грядёт или теоретически может случиться неприятное или негативное событие.

Проявлениями тревоги могут являться даже незначительные для многих людей вещи. У домохозяек она способна выражаться в беспокойстве за то, что в доме не проведена уборка, что гостям не понравится еда и т. п. У карьеристов — в неудовлетворённости своей работой. Эти люди постоянно думают о том, что сделали что-то недостаточно хорошо (ведь для них всё всегда должно быть идеальным).

Чрезмерная тревога очень сильно мешает нам в повседневной жизни. Когда человек сливает всю свою энергию на мелочи, ему просто не хватает сил на развитие чего-то важного и нового.

Фото: ieferpix / istockphoto.com

У людей, находящихся в постоянной тревоге, нет возможности обратить внимание на то, что не входит в круг вещей, над которыми они тревожатся.

Однако есть тут и положительная сторона: такие люди – самые ответственные. Тревога помогает нам с особой внимательностью относиться к важным вещам. Да, она может быть полезна, но только если проявляется не слишком ярко. В противном случае она становится реальной угрозой для наших нереализованных возможностей и целей.

Многие люди умудряются жить с «хронической» тревогой, не ощущая то, как она отражается на их жизни. Когда человек стремится контролировать всё – себя, людей, ситуации – это явный звоночек, говорящий о том, что стоит обратить пристальное внимание на своё психологическое состояние.

Как бороться с вечным беспокойством?

Во-первых, бороться с тревогой невозможно. Дело в том, что это сигнал психики о том, что она везде чувствует опасность. Поэтому разбираться нужно именно с причиной этих негативных эмоций. А во-вторых, борьба с эмоциями и чувствами – это худшее, что вы можете сделать, так как есть риск усилить тревогу в двойном объёме. Что же тогда делать? Как перестать тревожиться по пустякам и наладить свое психическое состояние?

1. Признать тревогу

Осознать тревогу – это первый шаг к вашей спокойной жизни. Когда понимаешь что проблема есть, ты осознаёшь, что её важно и нужно решить.

2. Увидеть причину тревоги

Важный шаг по истреблению навязчивой тревоги в вашей жизни – увидеть саму причину. Наш мир устроен на взаимосвязях. Если удастся разгадать, почему вас что-то то беспокоит на протяжении долгого времени, то получится встать на верный путь к избавлению от тревоги.

3. Работать над причиной

Теперь всё зависит только от вас и вашего желания. Проработайте причину и наслаждайтесь жизнью без тревоги!

Фото: g-stockstudio / istockphoto.com

Упражнения для снятия тревоги

1. «Квадратное» дыхание и другие техники

Дыхание по квадрату работает по следующей схеме: на 4 счёта — вдох, 4 счёта — пауза, 4 счёта — выдох, 4 счёта — пауза. Это помогает сконцентрироваться на дыхании и успокоить ум. Также будет полезно простое глубокое брюшное дыхание.

2. Фиксация мыслей

Важно выписывать мысли именно на бумагу, потому что в данном случае повышается активность мозга, что также влияет на концентрацию. Заведите для этих целей блокнот. Излагайте мысли и переживания честно, в том потоке, в котором они будут идти.

Данный способ поможет осознать тревожность и принять факт её присутствия.

3. Нахождение на природе

Когда человек находится на природе, он автоматически замедляется, сливается с окружающей средой. Ум начинает постепенно успокаиваться. Кому-то может быть очень полезна практика покричать в лесу изо всех сил. Это физическое освобождение эмоций, после которого телу становится легче.

Жизнь без тревоги — это путь человека, который находится в принятии и держит удары судьбы. Он энергичен, так как направляет силы в нужное русло и по-максимуму использует все свои возможности.