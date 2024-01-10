Стилист назвал 5 вещей, которые стоит научиться выбирать каждому мужчине

Всё, что располагается в портретной зоне, играет особенную роль в восприятии образа. Во-первых, формы, линии и цвета здесь взаимодействуют с чертами лица. Если они подобраны верно, то внешность будет выглядеть гармоничнее. Во-вторых, эта часть образа первой бросается в глаза и внимательнее изучается. Конечно, вещи из нижней группы — брюки, ремни и обувь — тоже важны. Но всё же здесь мы чаще можем «выехать» на базе. Например, приобрести классические синие джинсы (серые брюки) и лаконичные белые кеды (актуальные по форме туфли базового оттенка). С вещами из верхней группы всё сложнее. Разбираем её вместе со стилистом.

Александра Мовчан основатель Russian Fashion Dom, стилист, дизайнер одежды «Рассмотрим самые актуальные предметы мужской одежды и аксессуаров из плечевой группы: от галстуков до худи, без которых сегодня не обходится ни один гардероб».

1. Галстук

Цвет и принт

Галстук — это изюминка образа, его завершающий штрих. Здесь можно всё или почти всё: экспериментировать с цветом, принтом, шириной и длиной (до определённых границ, разумеется). Даже самый скучный деловой костюм, украшенный искусно выбранным галстуком, обретает индивидуальность.

Фото: Oksana Zueva / istockphoto.com

Однотонные галстуки подходят для деловых образов. Популярные цвета – различные оттенки красного: пурпурный, винно-красный марсала, пыльная роза, карамельно-розовый, оранжевый, коралловый, алый. Вариации синего и зелёного тоже в ходу. Это могут быть неоны в данных оттенках, ультрамарин, морская волна, изумрудный, аквамариновый. Также актуален тёмно-зелёный цвет.

Модными сейчас считаются двухцветные галстуки. Особенно актуальны версии бежево-кофейной гаммы и аскетичные черно-белые варианты.

Галстуки с принтами подходят для менее формальных комплектов. Самые актуальные узоры: диагональная клетка, косая полоска, мелкий горошек, крупный горох и принты с морской тематикой.

Ширина полотна галстука

Она имеет большое значение и с точки зрения того, как будет выглядеть узел, и в плане сочетания с внешностью.

Если у вас тонкие черты лица и узкие скулы, и галстуки стоит выбирать узкие – вплоть до модели шнурка. Если лицо с широкими скулами и крупными чертами, больше подойдут широкие галстуки и крупные узлы.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

Эти характеристики нужно учитывать в первую очередь, однако колебания модных трендов также стоит принимать в расчёт. Так, по мнению модных обозревателей, современные дизайнеры отдают предпочтение широким моделям галстуков, а потребители выбирают более консервативные – средние по ширине, однотонные, с крупным узлом.

А сейчас я расскажу самый главный секрет. Галстук не носят ни с чем, кроме пиджака (ну ещё кардиган может сойти за подобие такой одежды). Рубашка, понятное дело, тоже должна быть. Как же без неё. Но только в компании с пиджаком!

2. Пиджак

Цвет и принт

Сегодня особенно популярны оттенки коричневого. Самые разные. От карамельного до серо-коричневого. Вообще, тёплые оттенки для костюмной ткани — это сейчас выбор дизайнеров высокой моды. Если они вам к лицу (это зависит от колорита внешности) смело делайте ставку именно на такие цвета: молочный шоколад, карамель и т. п.

Если же у вас «прохладная» внешность, то можно выбирать что-то с соответствующими настройками (синий, лиловый, марсала) или нейтральное (серо-коричневый, серый, тёмно-синий).

В более неформальных вариантах образов (стили кэжуал и нормкор) актуальны пиджаки и костюмы в клетку. Сдержанные вариации этого узора подходят и для бизнес-поводов. Это элегантное решение для зрелых мужчин. Более крупная клетка смотрится ярко и эффектно. Образы получаются смелые и запоминающиеся.

Фото: posteriori / istockphoto.com

Крой

Пиджаки становятся более прилегающими по силуэту, не оверсайз. Возрастает актуальность двубортных моделей. Из однобортных выбираем пиджаки английского кроя, то есть приталенные, с двумя шлицами, скошенной линией плеч, застёжкой на две-три пуговицы. Итальянского кроя пиджаки, как правило, с широкими и немного приподнятыми плечами, талия чуть заужена. Американский крой — прямые, без подплечников, с одной шлицей.

3. Рубашка

Сначала поговорим о тех, которые составляют пару галстукам. Кстати, хоть без пиджака их и не носят вместе, но выбирают галстук именно к рубашке. А её уже – ориентируясь на пиджак.

Итак, формальные или классические рубашки лучше выбирать достаточной длины, чтобы было удобно заправлять в брюки. Также важно учитывать свою фигуру. Самая универсальная – прямого кроя, не зауженная.

Подробно про выбор идеальной рубашки рассказываем ЗДЕСЬ.

Фото: izusek / istockphoto.com

Много нюансов связано с формой воротника. В целом придерживаемся того правила, что в классическом варианте он не должен быть слишком маленьким (чтобы не смотрелся «куцым»), а также с очень удлинёнными углами. На нём не должно быть прорезей для пуговиц или перехватывающего элемента — пата — между углами.

Рукава рубашки должны быть длиннее рукавов пиджака. На сколько именно длиннее? Тут существуют разные мнения и стандарты, но точно одно — рукавам следует немного прикрывать запястья.

Какие носим рубашки в деловом образе?

Классика — это белый цвет. Если дресс-код позволяет, можно выбрать серую рубашку. Также к стильной классике относятся голубая или розоватая. Новинкой можно считать сочные оттенки: фиолетовый, бирюзовый, кобальтовый. горчичный.

Чёрный тоже никто не списывал со счетов! Подобный тотал-лук — это неизменно эффектный маскулинный образ.

Если рубашка предназначена для неформального комплекта, тут есть где разгуляться! Если планируете носить её навыпуск, длину выбирайте покороче. А так – нет пределов совершенству и фантазии.

Деним, милитари, модели в клетку, а также варианты с яркими принтами — всё это сейчас в моде. Вновь актуальны рубашки в стиле сафари. К этому же стилю относятся и анималистичные принты. Они сейчас тоже весьма популярны. Джинсовый тотал-лук — ещё одно однозначно трендовое решение.

ЗДЕСЬ можно найти подборку эффектных рэперских рубашек.

Фото: SanneBerg / istockphoto.com

4. Тёплый трикотаж

Здесь рассматриваем свитера, пуловеры и кардиганы. Главный критерий для выбора трикотажного ассортимента – объём. Это ключевой момент для создания стильного образа со свитером или кардиганом. Эти вещи не должны плотно облегать фигуру. Здесь важно не переборщить — не делать образ слишком уж небрежным. Если мы берём объёмный свитер, то лучше воздержаться от рваных джинсов. Также лучше делать ставку на нейтральные оттенки трикотажа. Психоделические принты — не вариант для создания статусного образа.

Если же создаётся неформальный яркий лук, то можно брать на вооружение все модные узоры и цвета, описанные выше. Важно чётко отдавать себе отчёт в том, что принятое модное решение соответствует возрасту, статусу и гардеробному поводу.

Фото: Hleb Usovich / istockphoto.com

5. Худи или свитшот

Без них сегодня не обходится ни один мужчина. Худи и свитшоты удобны и многофункциональны. Этим и объясняется вневозрастная популярность данных вещей.

При выборе худи и свитшота также стоит подключить ориентацию на личные настройки. Во-первых, сделать ставку на цвета, которые вам идут. Во-вторых, учитывать возраст. Если создаётся «взрослый» образ, выбираем сдержанные цвета и отсутствие декора. Более дорого смотрятся нейтральные оттенки: бежевый, хаки, серо-коричневый и т. п.

Чёрный — это классика, но здесь есть риск выглядеть неопрятно. Особенно когда вещь не слишком дорогая. К ней может всё липнуть, и на чёрном это будет заметно. Чтобы избежать проблемы, выбирайте тёмно-синий, зелёный или графитовый оттенки.