Как выбрать ремень, который будет долго служить и стильно выглядеть? Советы мужчинам

Елена Мельник дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil «Такой универсальный аксессуар, как ремень, способен украсить, освежить и сделать любой образ интереснее. Главное — правильно его носить. Разберёмся, как и с чем сочетать эту вещь».

Ремень — это аксессуар, который известен нам давно. Ещё во времена Юлия Цезаря пояс считался популярным элементом экипировки. Если сейчас его носят все, то в V–IV веках до н. э. этот предмет был исключительно мужским. Он использовался как в качестве украшения, так и функционально – для ношения оружия. Для поддержки брюк пояс стали носить только в период Первой мировой войны.

Сегодня ремень используется в основном для дополнения образа. Он представлен в совершенно разных расцветках, материалах и оформлениях. Именно поэтому могут возникнуть проблемы с тем, как его правильно носить.

Как правильно носить ремень?

Ремень необходимо носить в шлёвках. ЗапАх у женщины – налево, у мужчин – направо. Есть лайфхак, помогающий легко определить этот момент. На какую сторону застёгиваются брюки — на ту же и ремень.

Кстати, мало, кто знает, но этот аксессуар обязателен для джинсов. Если на брюках есть лейблы (нашивки), то его необходимо носить поверх них.

Существуют определённые нормы этикета, которые диктуют нам то, что пряжка должна совпадать с цветом аксессуаров. Сам ремень – с тоном обуви, особенно если она не чёрная, а, например, коричневая.

Фото: istockphoto.com

Исключением является пара белого цвета. Почему? Белый ремень — очень акцентная история. Если добавить ещё и обувь в таком же ярком цвете, может быть перебор.

Важно также знать, что сегодня стандарты моды меняются, правила перестают быть жёсткими. Например, раньше нельзя было смешивать в образе аксессуары, выполненные с применением разных металлов. Сегодня это нормально. Так же – с сочетаниями ремня и обуви.

Вы можете проявлять творческую свободу. Нужно лишь знать, какие эффекты создают определённые сочетания. Помните, что чем больше контрастируют ремень и брюки, тем неформальнее получается образ. Модели одного тона визуально вытягивают силуэт. Применив такой приём, вы будете казаться выше.

Если вам сложно определиться с выбором, то отдавайте предпочтение классическому чёрному или коричневому кожаному ремню с минималистической пряжкой. Это беспроигрышный вариант.

Когда вы носите лакированные туфли, то стоит их сочетать с глянцевыми галстуком и ремнём. Любителям матовых материалов стоит подбирать такие же аксессуары.

Из какого материала должен быть ремень?

Сегодня нам доступно большое разнообразие ремней. В классических образах с кожаной обувью он тоже должен быть из этого материала. Если обувь спортивная (например, кроссовки), то рекомендуется и даже уместно надеть аксессуар из плетёной кожи или текстиля. Таким образом, можно продолжить идею неформального, свободного стиля.

Замшевый ремень требует поддержки в виде обуви из аналогичного материала. Тканевые варианты отлично сочетаются с чиносами и моделями из хлопка.

Кстати, чтобы определить, из натуральной кожи ремень или нет, есть один лайфхак. Слегка проведите ногтём по обратной стороне. Если на изделии останется след — это качественный аксессуар. Если никаких деформаций нет — увы, это искусственный материал.

Фото: istockphoto.com

Какой должна быть пряжка?

Самая популярная – рамочная пряжка. Её выбирают многие, так как она универсальна и соответствует гардеробу, который будет «работать» долгие годы. Стандартная ширина пряжки должна быть 5-7 см. Другие варианты тоже в тренде: коробочки, пластинки, клипсы.

Важно правило, которого стоит придерживаться, – цвет пряжки (золото или серебро) должен гармонировать с оттенком металлических аксессуаров. Речь о часах, браслетах, запонках и зажиме для галстука.

Лучший вариант – открытая пряжка. Если же вы любите закрытые, то отдавайте предпочтение модели с якорьком или зажимом. Здесь не нужны дырки. Чаще всего такие пряжки есть у тканевых моделей.

Какой ширины и длины должен быть ремень?

Стандартная ширина ремня составляет 5 см. Почему? Его ношение подразумевает функционал: либо мы делаем акцент, либо он поддерживает нижний пояс при наличии шлёвок у изделия.

Тонкий ремень должен поддерживаться и другими элементами гардероба. Например, узкие лацканы пиджака, галстук или зауженные мысы обуви.

В любом случае помните, что границы этикета стёрлись. Правила моды не так категоричны, как были ранее, хотя и остаются стандартом.

Фото: istockphoto.com

Не рекомендуется носить ремни с подтяжками, потому что они считаются элементом нижней одежды. Подтяжки лучше надеть с изделиями, в которых отсутствуют шлёвки. Но не забывайте, что это норма. В целом можно выбирать то, что нравится и соответствует стилистическому образу.

Какой длины должен быть ремень? Это частый вопрос. Важно, чтобы в застёгнутом виде конец ремня быть примерно в длину большого пальца официальной одежды. В остальных случаях разрешается чуть длиннее. Самое главное – он не должен доходить до второй шлёвки.

Когда без ремня не обойтись?

Если брюки не спадают, это не значит, что нужно отказываться от этого элемента гардероба. Почему? Именно он создаст законченность общего образа мужчины. Но и это не единственная причина его носить.

Ремень должен быть обязательно, когда:

вы носите джинсы;

ваша рубашка заправлена в брюки;

с классическим костюмом.

Что важно знать перед покупкой?

Обязательно продумайте, с чем вы будете его носить. Важно, чтобы понравившийся вам вариант подходил к общему стилю гардероба и телосложению. Придерживайтесь правила – узкий ремень придаст объёма бёдрам, слишком широкий значительно укоротит ноги.

Как понять, что ремень правильно надет?

Примерьте ремень. Посмотрите, как он сидит. Аксессуар у мужчин должен облегать талию и бёдра, при этом не перетягивать их. Застегните на среднюю (как правило, третью) дырку. Свободный конец должен продеваться через шлёвку брюк, так чтобы он не болтался.

Фото: istockphoto.com

Как хранить ремень?

Чтобы он прослужил вам долгое время, нужно помнить про несколько моментов. Первый – в вашем гардеробе должно быть несколько моделей ремней. Единственный аксессуар быстро потеряет презентабельный вид. Второй – ремень нужно правильно хранить. Так на вашем изделии не будут образовываться заломы и перегибы. Есть несколько вариантов.

1. Контейнеры и органайзеры

Сегодня в большом количестве представлены в магазинах и на маркетплейсах органайзеры для хранения. В том числе ремней. Они стильные и впишутся в любой дизайн квартиры. Но главное – они удобны в использовании. Хранить в них ремень нужно свёрнутым в рулон.

2. Крючки или вешалки

Это самый популярный способ хранения. В вертикальном положении ваш аксессуар сохранит свой презентабельный вид долгое время. Можно использовать крючки на клеевой основе. В этом случае они крепятся к внутренней части шкафа. Помните, что на одном крючке должно висеть максимум два аксессуара.

Простой вариант – вешалки. В продаже есть как специальные для ремней, так и обычные плечики с дополнительными крючками.

3. Выдвижные секции

Большинство производителей встроенных шкафов и гардеробных предлагают функциональный способ хранения ремней. Это выдвижные секции с крючками. Их легко вписать в проектировку, так как они занимают мало места.