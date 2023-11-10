Как выбрать свою идеальную рубашку и правильно её носить: модели, способы заправки, образы

Полина Домрачева дизайнер-конструктор бренда одежды HASS «Носить рубашку правильно — это вопрос не только стиля, но и удобства. Начинать нужно с того, чтобы выбрать модель, которая будет отлично на вас сидеть. Как это сделать?».



Выбор материала

Для начала обратите внимание на материал. Он должен быть натуральным. Например, лён, хлопок или шёлк. Выбирайте модели из высококачественных тканей. Они дольше сохранят свой вид и не потеряют форму после стирки.

В последние несколько лет самым популярным текстилем для изготовления мужских рубашек является хлопок. Он гигиеничен, гипоаллергенен, приятен на ощупь. К тому же устойчив к стиркам, не требует сложного ухода и хорошо держит цвет.

Фото: istockphoto.com

Определение размера

Важно подобрать правильный размер, чтобы рубашка не была слишком обтягивающей или свободной. Если вещь мала, она ограничит движения. Это может вызвать дискомфорт и неудобство.

С другой стороны, если рубашка слишком большая, она будет свободно висеть на теле. Это и выглядит неопрятно, и может мешать при движении. Кроме того, правильная посадка позволит скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры.

Помните, что несоблюдение параметров приводит к быстрому износу рубашки, так как ткань подвергается большему напряжению и растяжению. Поэтому важно обращаться к консультантам для подбора правильного размера.

Чтобы не ошибиться, следуйте установленным стандартам:

S – 46-48 (37-38 по вороту);

M – 48-50 (39-40 по вороту);

L – 50-52 (41-42 по вороту);

XL – 52-54 (43-44 по вороту);

XXL – 54-56 (45-46 по вороту);

3XL – 56-58 (47-48 по вороту);

4XL – 58-60 (49-50 по вороту).

Итак, мы выбрали рубашку, которая идеальна по ткани и размеру. Теперь нужно разобраться с тем, как же правильно её носить.

Заправлять рубашку или нет?

Первый вариант подходит, когда нужно создать более строгий образ. Например, для деловых встреч, официальных мероприятий или работы в офисе. Модели, которые заправляют, обычно имеют прямой или слегка зауженный книзу крой. Они могут быть классические с отложным или с полукруглым воротником.

Обязательно заправлять рубашку следует в тех случаях, если вы хотите создать формальный образ. Это касается ситуаций, в которых присутствует пиджак.

Однако существуют модели рубашек, которые предназначены для ношения только навыпуск. Например, в неформальной обстановке или на встрече с друзьями, где нет жёстких требований к стилю одежды. Рубашки с короткими рукавами или в полоску отлично смотрятся навыпуск. Они добавляют образу лёгкости и непринуждённости.

Фото: istockphoto.com

Как правильно заправлять рубашку?

Казалось бы, всё очень просто, но есть нюансы. Если рубашка заправляется в брюки, она не должна создавать дискомфорта и неопрятного внешнего вида. Критерии хорошо заправленной рубашки:

отсутствие лишних складок по бокам и нависающих «парашютов» из ткани;

совпадение линий пуговиц и ширинки;

чётко просматривающаяся линия торса.

Этот сценарий сложно реализовать, если изделие выбрано не по размеру. Также непросто придётся в том случае, когда есть определённые нюансы фигуры. Да, речь о выпирающем животе. В этом случае точно не получится просто заправить рубашку и забыть о ней. Нужно применить хитрости. Какие же способы заправки рубашки существуют?

1. Классический

Здесь первой мы застёгиваем на все пуговицы рубашку, а затем (поверх неё) – ширинку и пуговицу на брюках (джинсах). Это базовый вариант, который работает в случае, если изделие идеально подогнано по фигуре и выбрано по длине.

Фото: istockphoto.com

2. Классический с хитростью

Когда рубашка топорщится и есть риск, что она начнёт вылазить, стоит использовать дополнительную опцию – заправить её в нижнее бельё. Боксёры будут удерживать полы, не позволяя им «выпрыгивать». Если вы носите нательную майку, то сначала в них нужно заправить её, а уже поверх – рубашку.

3. Армейский

Этот способ позволяет избавиться от складок в области талии. Подходит, если у вас очень свободная рубашка. Сначала вы её надеваете и застёгиваете на все пуговицы. Затем большим и указательным пальцем делаете вертикальные складки из ткани по бокам. Теперь прижимаете их брюками и фиксируете всю эту конструкцию, застегнув ремень.

Также существуют специальные подтяжки, которые крепятся к ногам и полам рубашки. Они удерживают изделие, но назвать эту историю комфортной нельзя.

Фото: istockphoto.com

4. Частичные варианты

Итак, мы знаем, что для создания формального образа рубашка заправляется в брюки. Также существуют casual-модели, которые можно не заправлять вовсе или делать это частично.

Один из стильных расслабленных вариантов — «половинки». В этом случае рубашка заправляется сзади и наполовину сбоку. Вторая часть остаётся навыпуск. Ещё один сценарий — заправить изделие спереди, а сзади оставить свисать. И в том, и в другом случае образ будет создаваться неформальный.

Далее мы разберём разные модели рубашек, акцентируя внимание на том, для каких типов фигур и вариантов эксплуатации они подходят.

Елена Никитина эксперт fashion-сегмента, заместитель генерального директора магазина мужской одежды KANZLER «Многие задаются вопросом — какие модели рубашек заправляют в брюки? Когда можно носить рубашку навыпуск или двумя способами? Как быть осенью и зимой? Ответы на эти вопросы кроются в фасоне, крое и расцветке изделия, а также — в образе жизни мужчины».

Как правильно носить разные модели?

Перед покупкой обратите внимание на силуэт рубашки. Он может быть нескольких видов.

Super Slim Fit. Данная модель плотно облегает тело. Как правило, имеет вытачки на талии. Подходит для мужчин спортивного телосложения.

Данная модель плотно облегает тело. Как правило, имеет вытачки на талии. Подходит для мужчин спортивного телосложения. Slim Fit . Это полуприталенная рубашка. Она подходит тем, кто имеет незначительные проблемы с фигурой.

. Это полуприталенная рубашка. Она подходит тем, кто имеет незначительные проблемы с фигурой. Regular Fit. Классический вариант с прямыми лекалами. Рекомендуется для предпочитающих свободный крой.

Классический вариант с прямыми лекалами. Рекомендуется для предпочитающих свободный крой. Comfort Fit. Специальная модель для людей с лишним весом. Она просторная, не стесняет движения.

Повседневные модели с отложным воротником, рубашки с принтом или колоритные гавайские можно носить как навыпуск, так и заправленными. Это зависит от вашего стиля и дресс-кода.

В сочетании с пиджаком или костюмом лучше выбирать классическую рубашку приталенного кроя. Так мы создаём строгий образ. Здесь обязательно заправляем рубашку в брюки.

Однотонные сорочки slim fit необходимо носить в паре с классическими брюками. Модели приталенного кроя с принтами и интересными расцветками нужно заправлять в джинсы или брюки чинос.

Как носить рубашку в холода?

Любую рубашку в стиле casual свободного кроя можно носить навыпуск отдельно или на футболку, а в осенний период ‒ в комплекте с водолазкой.

С наступлением холодов многослойность становится не только модным приёмом, но и необходимостью. К примеру, тёплая рубашка из приятной мягкой фланели – отличный способ создать дополнительный утепляющий слой. Такая модель, надетая навыпуск, в паре с однотонной водолазкой смотрится очень стильно.