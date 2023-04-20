Как у Jay-Z и Басты: 15 крутых мужских рубашек, которые можно купить в интернет-магазине

Рэперы всегда любили обращать на себя внимание. Для представителей этого музыкального направления и целой культуры типично наличие смелого и уникального стиля в одежде. Так было в 90-е, и аналогичным образом мыслят рэперы сейчас. Правда, есть и изменения.
Сегодня звёзды R&B стали одеваться в «тяжёлый люкс». Это повлияло на стиль. Как? В гардеробах появились рубашки, пиджаки и даже туфли. Современным мужчинам, которых хип-хоп-стилистика вдохновляет, это на руку — теперь у рэперов можно подсмотреть не только улично-хулиганские луки, но и идеи для «взрослых» образов с ноткой дерзости и шика.
Как минимум стоит вооружиться лайфхаками по выбору рубашки на весну. Хотели яркости? Получите!
С чего всё началось?
Внешний вид хип-хоп-исполнителя очень важен. Почему? Он подчёркивает стиль и указывает на принадлежность к культуре андеграунда. Несколько десятков лет «парни с улиц» носили исключительно спортивную одежду.
Звёзды рэпа зачастую являются фанатами. В первую очередь баскетбола. Это нашло отражение в их внешнем виде. Экипировку клубов НБА носили Jay-Z, Da$H и Snoop Dogg. Последнего нередко можно увидеть в толстовке с логотипом «Лэйкерс» из страз. В его гардеробе также были джинсовые куртки и шапки с эмблемой клуба из Лос-Анджелеса.
Jay-Z (в центре), 1989 год
Фото: Al Pereira/Getty Images
Что ещё носили рэперы нулевых? Оверсайз-футболки. К ним имелись требования: белый цвет и удлинённый силуэт. Почему так был важен свободный крой? Это отсылка к теме детей, которые выросли в бедности и донашивали одежду старших братьев и сестёр. Комбинезоны сочетали с футболками и худи. Они прочно ассоциируются с Тупаком Шакуром и Эминемом. Какие джинсы выбирали тогда рэперы? Разумеется, очень широкие.
Snoop Dogg, 2010 год
Фото: Christopher Polk/Getty Images
Из обуви музыканты предпочитали кроссовки и кеды таких фирм, как adidas, Nike (Air Jordan), Dunk, Terminator, Puma, Reebok. Также любили ботинки Timberland. Канье Уэст носит их до сих пор.
Образ дополняли головные уборы от Kangol. Их носили: Эминем, Grandmaster Flash, Slick Rick и Missy Elliott. Сэмюэл Л. Джексон в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» появился в кепке с известным логотипом в виде кенгуру.
Jay-Z
Фото: Jason Kirk/Getty Images
А что сегодня?
Сейчас рэперы предпочитают носить одежду от известных модных домов либо собственный мерч. Например, Канье Уэст сделал успешный бизнес Yeezy. В нулевых трудно было представить, что какой-нибудь бренд начнёт сотрудничество с рэпером. Пусть и самым популярным. Почему? Они же были «парнями с улиц». Строгая политика этого не позволяла. Но сегодня всё иначе. Сегодня они влияют на модные умы, создают коллекции и принимают участие в Неделях мод.
Образ из 90-х имеет мало общего с современным представлением о звезде хип-хопа. Сейчас рэпера всё чаще можно увидеть в классическом костюме, рубашке и при бабочке. Но кое-что объединяющее остаётся — желание и умение выделяться.
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Фото: Emma McIntyre/Getty Images
Примеры того, как можно обращать на себя внимание, не прибегая к яркости и броским принтам, сегодня транслирует тот же Канье Уэст. На мероприятия, где дресс-код требует «нарядности», он приходит в чём-то максимально простом. Эволюция подхода — налицо.
Итак, какие же приметы хип-хоп-эстетики стоит учесть, чтобы выбрать вещь, которая отражает стиль и выглядит современно? Возьмём рубашку. Сейчас данный предмет гардероба рэперами используется довольно активно. Теперь берём все самые популярные хип-хоп принты, колористические тенденции и… Оставляем желание выделяться из толпы!
Тупак Шакур в бандане с узором пейсли
Фото: Gene Shaw/Getty Images
Рубашка в хип-хоп стиле: принты и цвета
Представители хип-хопа отдают предпочтение ярким принтам. Цель – привлечь внимание. Ищите смелую графику или узоры, которые будут сочными и красочными. Особенно популярные: цветочные, с птицами и тропическими растениями (от веток пальм до маленьких листочков). Самые смелые могут выбрать готические рисунки, варианты с провокационными надписями и даже лицами людей.
Какие узоры и принты особенно популярны?
Рубашка с пейсли Yolo, 2204 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Пейсли
Как его только не называют: «турецкий огурец», «слёзы Аллаха», ботех и бута. Этот этнический орнамент имеет богатую историю, которая тянется с XVI века. В привычных для нас воплощениях его растиражировали рок-музыканты. Они начали носить банданы с подобным принтом. Из хип-хоп-звёзд главным популяризатором пейсли стал Тупак Шакур.
Сегодня турецкий огурец можно встретить в самых разных воплощениях. Рубашка с принтом а-ля бандана — хит весны.
Рубашка MONOCEROS, 4100 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Леопардовый принт
Звёзды хип-хопа любят анималистический принт. Самым популярным является леопардовый. Он добавляет в образ нотку дикости. Не стоит бояться этой расцветки. Если его правильно разбавить, он вполне подойдёт для повседневной жизни.
Главные поклонники принта: A$AP Rocky, Дрейк и Канье Уэст.
Рубашка Modis, 2501 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Клетка
Рубашки в клетку – основа стиля звёзд R&B. Это может быть как классический красно-чёрный тартан, так и современная цветовая комбинация. Почему её так любят? Расцвет принта пришёлся на 90-е. Неудивительно, что «парни с улицы» сразу подхватили тенденцию.
Рубашка Bershka, 3804 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Полоска
Полоска – это всегда стильно. Классика никогда не выходит из моды. Правда, есть несколько нюансов. Выбирайте асимметричные полосы или разноцветные. Так вы точно сохраните дух хип-хопа. Рэперы очень любят этот принт. Почему? В истории горизонтальные и вертикальные линии всегда ассоциировались с нарушителями общественного порядка – шутами, еретиками, прокажёнными. В общем, с теми, кто готов идти против системы.
Рубашка Naturel, 3990 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Гавайский принт
Это любимый принт не только у рэперов. Он не теряет популярности на протяжении нескольких десятилетий. Что из себя представляет такая рубашка? Короткие рукава, отложной воротник без стойки, карман на левой стороне груди и яркий орнамент. Как правило, имеют морские и цветочные мотивы.
Рубашка Yolo, 2204 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Тай-дай
Такой способ окрашивания ткани стал популярным совсем недавно. Поспособствовали этому тиктокеры. На самом деле он ведёт свою историю ещё с 60-х годов ХХ века. Этот способ окраски одежды применяли представители ещё одной андеграундной субкультуры — хиппи. В 1990-е он пришёл к нам в формате «варёнки». Помните такой деним? Сейчас одежда, окрашенная подобным образом, и её имитации очень популярны.
Рубашка Pull&Bear, 1002 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Какие цвета выбирать?
Ответ тут очевиден — оттенки должны быть смелыми. Мы же знаем, что представители хип-хоп индустрии не боятся яркости. Красный, синий, зелёный, жёлтый — эти цвета подойдут отлично. Они придадут образу уверенности и энергичности. Также можно брать глубокие и насыщенные варианты, от которых веет роскошью: изумрудно-зелёный, пряный рыжий, рубиновый и т. п.
Рубашка Marc O'Polo, 11 990 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Что с размером?
Правильный крой – важное условие при выборе рубашки «как у рэперов». Раньше звёзды хип-хопа носили только большие размеры. Они придавали им расслабленный и непринуждённый вид. Сегодня это также не возбраняется. Однако современные тенденции тяготеют не только к мешковатым моделям. Почему? Есть риск, что вы будете казаться неряшливым. Стремитесь к расслабленной посадке, но не допускайте излишней «помятости».
Рубашка Naturel, 3990 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
С чем носить такую рубашку?
Лучшая комбинация – рубашка с принтом и белые брюки чинос. Они же подойдут и под леопардовый принт. Только в оливковом оттенке. Беспроигрышным вариантом будут чёрные зауженные джинсы.
Пример гармоничного образа. Рубашка F.G.Z., 2930 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Полоска и клетка хорошо смотрятся с серыми шортами. Это не только стильно, но и удобно. Изысканности добавят брюки чинос. Цвет здесь также можно выбрать серый (тёмный). Такой образ подойдёт как для городской жизни, так и для торжественного мероприятия.
Чёрную сорочку с цветочным принтом можно носить с горчичными спортивными шортами. Под тай-дай и пейсли подбирайте деним светлого оттенка.
Какую обувь выбрать?
С рубашками в рэперском стиле отлично смотрятся бежевые слипоны из плотной ткани. Кроссовки цвета серебра или тёмно-синие тоже хорошо впишутся в образ. Яркие модели безопаснее всего сочетать с чёрными джинсами и белыми кроссовками. Они же подойдут и под тай-дай и пейсли.
Пример образа с яркой моделью. Рубашка Yolo, 2204 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Животный принт, клетку и полоску можно дополнить чёрными низкими кедами. Главное условие – плотный материал. Допускается вариант серого цвета. Под леопардовую расцветку подойдут кожаные лоферы с кисточками всех оттенков коричневого.
Тёмную рубашку с принтом сочетайте с кожаными туфлями дерби. Так ваш образ станет более элегантным.
Тимати в рубашке с геометричным принтом
Фото: личный архив Тимати
Как рубашки носят наши рэперы?
Отечественные исполнители хип-хопа делают акцент на брендах. Это же касается и рубашек. Правда, одни выбирают пафос, а другие – классику. Цены обычно кусаются. Например, это может быть рубашка Hood By Air, цена которой около 20 тысяч рублей.
Если говорить про модели и принты, то есть и классика хип-хоп жанра, и личные предпочтения. Изучаем самые интересные и находим их бюджетные воплощения.
Feduk и рубашка в клетку
Фото: личный архив Feduk
Feduk
Трансформация автора хита «Розовое вино» видна невооружённым глазом. Изначально он предпочитал стиль футбольного болельщика. Сегодня выбирает сложные образы. Его любимый цвет – нежно-розовый. В рубашках этого оттенка Feduk часто появляется в своих клипах. Также носит принт тай-дай и пейсли.
Рубашка в клетку Befree, 1299 руб.
Фото: Befree
Feduk не проходит и мимо классики. Белую хлопковую модель от BALENCIAGA разбавляет брюками-карго чёрного цвета, жилетом и текстильными сандалями. Клетка — это классика в области принта. Её музыкант тоже не оставляет без внимания.
Гуф и рубашка в гавайском стиле
Фото: личный архив Гуфа
Гуф
Алексей Долматов надевает рубашки редко, но метко. Его фавориты — модели в гавайском стиле. Хотя встречаются модели и с длинным рукавом, но из плотной ткани. Например, вельвета. Они заменяют ему куртки в прохладную погоду.
Рубашка O'STIN, 1999 руб.
Фото: O'STIN
Летом Гуф предпочитает носить одежду с цветочным принтом и асимметричной полоской. Артист сочетает всё это с шортами. В образ отлично вписываются аксессуары с «Рукой Будды» и фенечками.
Тимати и яркая рубашка с отложным воротничком
Фото: личный архив Тимати
Тимати
С возрастом Тимур Юнусов пересмотрел свой стиль в одежде. Неизменно остаётся только одно – любовь к люксу. Если рубашка, то обязательно брендовая. Самая известная в его коллекции – модель коллаборации Supreme и Louis Vuitton в синем оттенке.
Рубашка Lamella, 1799 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Для выхода в свет Тимати выбирает однотонные цветные рубашки с коротким и длинным рукавом, а также отложным воротничком. Под них – белые брюки. Идеальное сочетание. Интересное замечание – если расстегнуть пуговицы до груди, то образ получится не такой официальный. Этой хитростью часто пользуется рэпер. Берите на вооружение!
Баста и лаконичная рубашка насыщенного оттенка
Фото: личный архив Басты
Баста
Конечно, Василий Вакуленко не носит яркие рубашки с принтом. Исполнитель хита «Медлячок» отдаёт предпочтение крупной клетке. Причём совершенно разных оттенков. Его любимое сочетание – сорочка с белой однотонной футболкой. В таком образе он может появиться и на съёмках шоу «Голос», и в повседневной жизни. В остальном Баста за классику. Музыкант выбирает деним или белый хлопок.
Рубашка Koton, 6899 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda