Если весной и летом вам хочется выделяться из толпы, берите на вооружение модные подходы звёзд хип-хопа.

Как у Jay-Z и Басты: 15 крутых мужских рубашек, которые можно купить в интернет-магазине

Наталья Гордеева fashion-блогер, стилист Рэперы всегда любили обращать на себя внимание. Для представителей этого музыкального направления и целой культуры типично наличие смелого и уникального стиля в одежде. Так было в 90-е, и аналогичным образом мыслят рэперы сейчас. Правда, есть и изменения.



Сегодня звёзды R&B стали одеваться в «тяжёлый люкс». Это повлияло на стиль. Как? В гардеробах появились рубашки, пиджаки и даже туфли. Современным мужчинам, которых хип-хоп-стилистика вдохновляет, это на руку — теперь у рэперов можно подсмотреть не только улично-хулиганские луки, но и идеи для «взрослых» образов с ноткой дерзости и шика.



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С чего всё началось?

Внешний вид хип-хоп-исполнителя очень важен. Почему? Он подчёркивает стиль и указывает на принадлежность к культуре андеграунда. Несколько десятков лет «парни с улиц» носили исключительно спортивную одежду.

Звёзды рэпа зачастую являются фанатами. В первую очередь баскетбола. Это нашло отражение в их внешнем виде. Экипировку клубов НБА носили Jay-Z, Da$H и Snoop Dogg. Последнего нередко можно увидеть в толстовке с логотипом «Лэйкерс» из страз. В его гардеробе также были джинсовые куртки и шапки с эмблемой клуба из Лос-Анджелеса.

Jay-Z (в центре), 1989 год Фото: Al Pereira/Getty Images

Что ещё носили рэперы нулевых? Оверсайз-футболки. К ним имелись требования: белый цвет и удлинённый силуэт. Почему так был важен свободный крой? Это отсылка к теме детей, которые выросли в бедности и донашивали одежду старших братьев и сестёр. Комбинезоны сочетали с футболками и худи. Они прочно ассоциируются с Тупаком Шакуром и Эминемом. Какие джинсы выбирали тогда рэперы? Разумеется, очень широкие.

Snoop Dogg, 2010 год Фото: Christopher Polk/Getty Images

Из обуви музыканты предпочитали кроссовки и кеды таких фирм, как adidas, Nike (Air Jordan), Dunk, Terminator, Puma, Reebok. Также любили ботинки Timberland. Канье Уэст носит их до сих пор.

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Образ дополняли головные уборы от Kangol. Их носили: Эминем, Grandmaster Flash, Slick Rick и Missy Elliott. Сэмюэл Л. Джексон в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» появился в кепке с известным логотипом в виде кенгуру.

Jay-Z Фото: Jason Kirk/Getty Images

А что сегодня?

Сейчас рэперы предпочитают носить одежду от известных модных домов либо собственный мерч. Например, Канье Уэст сделал успешный бизнес Yeezy. В нулевых трудно было представить, что какой-нибудь бренд начнёт сотрудничество с рэпером. Пусть и самым популярным. Почему? Они же были «парнями с улиц». Строгая политика этого не позволяла. Но сегодня всё иначе. Сегодня они влияют на модные умы, создают коллекции и принимают участие в Неделях мод.

Образ из 90-х имеет мало общего с современным представлением о звезде хип-хопа. Сейчас рэпера всё чаще можно увидеть в классическом костюме, рубашке и при бабочке. Но кое-что объединяющее остаётся — желание и умение выделяться.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Примеры того, как можно обращать на себя внимание, не прибегая к яркости и броским принтам, сегодня транслирует тот же Канье Уэст. На мероприятия, где дресс-код требует «нарядности», он приходит в чём-то максимально простом. Эволюция подхода — налицо.

Итак, какие же приметы хип-хоп-эстетики стоит учесть, чтобы выбрать вещь, которая отражает стиль и выглядит современно? Возьмём рубашку. Сейчас данный предмет гардероба рэперами используется довольно активно. Теперь берём все самые популярные хип-хоп принты, колористические тенденции и… Оставляем желание выделяться из толпы!

Тупак Шакур в бандане с узором пейсли Фото: Gene Shaw/Getty Images

Рубашка в хип-хоп стиле: принты и цвета

Представители хип-хопа отдают предпочтение ярким принтам. Цель – привлечь внимание. Ищите смелую графику или узоры, которые будут сочными и красочными. Особенно популярные: цветочные, с птицами и тропическими растениями (от веток пальм до маленьких листочков). Самые смелые могут выбрать готические рисунки, варианты с провокационными надписями и даже лицами людей.

Какие узоры и принты особенно популярны?

Рубашка с пейсли Yolo, 2204 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Пейсли

Как его только не называют: «турецкий огурец», «слёзы Аллаха», ботех и бута. Этот этнический орнамент имеет богатую историю, которая тянется с XVI века. В привычных для нас воплощениях его растиражировали рок-музыканты. Они начали носить банданы с подобным принтом. Из хип-хоп-звёзд главным популяризатором пейсли стал Тупак Шакур.

Сегодня турецкий огурец можно встретить в самых разных воплощениях. Рубашка с принтом а-ля бандана — хит весны.

Рубашка MONOCEROS, 4100 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Леопардовый принт

Звёзды хип-хопа любят анималистический принт. Самым популярным является леопардовый. Он добавляет в образ нотку дикости. Не стоит бояться этой расцветки. Если его правильно разбавить, он вполне подойдёт для повседневной жизни.

Главные поклонники принта: A$AP Rocky, Дрейк и Канье Уэст.

Рубашка Modis, 2501 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Клетка

Рубашки в клетку – основа стиля звёзд R&B. Это может быть как классический красно-чёрный тартан, так и современная цветовая комбинация. Почему её так любят? Расцвет принта пришёлся на 90-е. Неудивительно, что «парни с улицы» сразу подхватили тенденцию.

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Рубашка Bershka, 3804 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Полоска

Полоска – это всегда стильно. Классика никогда не выходит из моды. Правда, есть несколько нюансов. Выбирайте асимметричные полосы или разноцветные. Так вы точно сохраните дух хип-хопа. Рэперы очень любят этот принт. Почему? В истории горизонтальные и вертикальные линии всегда ассоциировались с нарушителями общественного порядка – шутами, еретиками, прокажёнными. В общем, с теми, кто готов идти против системы.

Рубашка Naturel, 3990 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Гавайский принт

Это любимый принт не только у рэперов. Он не теряет популярности на протяжении нескольких десятилетий. Что из себя представляет такая рубашка? Короткие рукава, отложной воротник без стойки, карман на левой стороне груди и яркий орнамент. Как правило, имеют морские и цветочные мотивы.

Рубашка Yolo, 2204 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Тай-дай

Такой способ окрашивания ткани стал популярным совсем недавно. Поспособствовали этому тиктокеры. На самом деле он ведёт свою историю ещё с 60-х годов ХХ века. Этот способ окраски одежды применяли представители ещё одной андеграундной субкультуры — хиппи. В 1990-е он пришёл к нам в формате «варёнки». Помните такой деним? Сейчас одежда, окрашенная подобным образом, и её имитации очень популярны.

Рубашка Pull&Bear, 1002 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Какие цвета выбирать?

Ответ тут очевиден — оттенки должны быть смелыми. Мы же знаем, что представители хип-хоп индустрии не боятся яркости. Красный, синий, зелёный, жёлтый — эти цвета подойдут отлично. Они придадут образу уверенности и энергичности. Также можно брать глубокие и насыщенные варианты, от которых веет роскошью: изумрудно-зелёный, пряный рыжий, рубиновый и т. п.

Рубашка Marc O'Polo, 11 990 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Что с размером?

Правильный крой – важное условие при выборе рубашки «как у рэперов». Раньше звёзды хип-хопа носили только большие размеры. Они придавали им расслабленный и непринуждённый вид. Сегодня это также не возбраняется. Однако современные тенденции тяготеют не только к мешковатым моделям. Почему? Есть риск, что вы будете казаться неряшливым. Стремитесь к расслабленной посадке, но не допускайте излишней «помятости».

Рубашка Naturel, 3990 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

С чем носить такую рубашку?

Лучшая комбинация – рубашка с принтом и белые брюки чинос. Они же подойдут и под леопардовый принт. Только в оливковом оттенке. Беспроигрышным вариантом будут чёрные зауженные джинсы.

Пример гармоничного образа. Рубашка F.G.Z., 2930 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Полоска и клетка хорошо смотрятся с серыми шортами. Это не только стильно, но и удобно. Изысканности добавят брюки чинос. Цвет здесь также можно выбрать серый (тёмный). Такой образ подойдёт как для городской жизни, так и для торжественного мероприятия.

Чёрную сорочку с цветочным принтом можно носить с горчичными спортивными шортами. Под тай-дай и пейсли подбирайте деним светлого оттенка.

Какую обувь выбрать?

С рубашками в рэперском стиле отлично смотрятся бежевые слипоны из плотной ткани. Кроссовки цвета серебра или тёмно-синие тоже хорошо впишутся в образ. Яркие модели безопаснее всего сочетать с чёрными джинсами и белыми кроссовками. Они же подойдут и под тай-дай и пейсли.

Пример образа с яркой моделью. Рубашка Yolo, 2204 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Животный принт, клетку и полоску можно дополнить чёрными низкими кедами. Главное условие – плотный материал. Допускается вариант серого цвета. Под леопардовую расцветку подойдут кожаные лоферы с кисточками всех оттенков коричневого.

Тёмную рубашку с принтом сочетайте с кожаными туфлями дерби. Так ваш образ станет более элегантным.

Тимати в рубашке с геометричным принтом Фото: личный архив Тимати

Как рубашки носят наши рэперы?

Отечественные исполнители хип-хопа делают акцент на брендах. Это же касается и рубашек. Правда, одни выбирают пафос, а другие – классику. Цены обычно кусаются. Например, это может быть рубашка Hood By Air, цена которой около 20 тысяч рублей.

Если говорить про модели и принты, то есть и классика хип-хоп жанра, и личные предпочтения. Изучаем самые интересные и находим их бюджетные воплощения.

Feduk и рубашка в клетку Фото: личный архив Feduk

Feduk

Трансформация автора хита «Розовое вино» видна невооружённым глазом. Изначально он предпочитал стиль футбольного болельщика. Сегодня выбирает сложные образы. Его любимый цвет – нежно-розовый. В рубашках этого оттенка Feduk часто появляется в своих клипах. Также носит принт тай-дай и пейсли.

Рубашка в клетку Befree, 1299 руб. Фото: Befree

Feduk не проходит и мимо классики. Белую хлопковую модель от BALENCIAGA разбавляет брюками-карго чёрного цвета, жилетом и текстильными сандалями. Клетка — это классика в области принта. Её музыкант тоже не оставляет без внимания.

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Гуф и рубашка в гавайском стиле Фото: личный архив Гуфа

Гуф

Алексей Долматов надевает рубашки редко, но метко. Его фавориты — модели в гавайском стиле. Хотя встречаются модели и с длинным рукавом, но из плотной ткани. Например, вельвета. Они заменяют ему куртки в прохладную погоду.

Рубашка O'STIN, 1999 руб. Фото: O'STIN

Летом Гуф предпочитает носить одежду с цветочным принтом и асимметричной полоской. Артист сочетает всё это с шортами. В образ отлично вписываются аксессуары с «Рукой Будды» и фенечками.

Тимати и яркая рубашка с отложным воротничком Фото: личный архив Тимати

Тимати

С возрастом Тимур Юнусов пересмотрел свой стиль в одежде. Неизменно остаётся только одно – любовь к люксу. Если рубашка, то обязательно брендовая. Самая известная в его коллекции – модель коллаборации Supreme и Louis Vuitton в синем оттенке.

Рубашка Lamella, 1799 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Для выхода в свет Тимати выбирает однотонные цветные рубашки с коротким и длинным рукавом, а также отложным воротничком. Под них – белые брюки. Идеальное сочетание. Интересное замечание – если расстегнуть пуговицы до груди, то образ получится не такой официальный. Этой хитростью часто пользуется рэпер. Берите на вооружение!

Баста и лаконичная рубашка насыщенного оттенка Фото: личный архив Басты

Баста

Конечно, Василий Вакуленко не носит яркие рубашки с принтом. Исполнитель хита «Медлячок» отдаёт предпочтение крупной клетке. Причём совершенно разных оттенков. Его любимое сочетание – сорочка с белой однотонной футболкой. В таком образе он может появиться и на съёмках шоу «Голос», и в повседневной жизни. В остальном Баста за классику. Музыкант выбирает деним или белый хлопок.

Рубашка Koton, 6899 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

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