Как понять, чего ты хочешь: инструкция психолога для поиска цели в жизни

Люди периодически задают себе вопросы: «Для чего всё это? В чём смысл жизни?». Тут может быть глобальное философское размышление, но чаще подобные мысли касаются себя самого. Речь про личные цели в жизни, свои интересы. Нам хочется жить осмысленно.

Если ответить на эти вопросы не получается, может возникнуть желание изменить свою жизнь И вот тут возникает самая главная проблема. Как найти ту самую цель, которая станет путеводной звездой и разожжёт интерес к жизни? Разбираемся в этом непростом деле вместе с психологом Екатериной Коровушкиной.

Екатерина Коровушкина психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Цель жизни — это самая большая задача, которую хочется реализовать. У человека может быть много больших задач: построить успешную карьеру, жить в своём домике у леса, создать счастливую семью. Но цель жизни — это самое главное. Хотя никто не запрещает включать в неё все вышеупомянутое».

Из любых желаний можно сделать цели, но они превратятся в цель лишь в тот момент, когда приобретут чёткую форму. Важно, чтобы на их достижение были направлены какие-либо действия.

В отличие от мечтаний, цель жизни предполагает постоянный труд, ежедневную работу. Если ты каждый день думаешь о том, что тебе важно, и делаешь для этого что-то, значит — идёшь к своей цели.

Цель — это будущий желаемый результат. Её постановка помогает структурировать, организовать и начать контролировать свою деятельность. И в целом — учит брать ответственность за свою жизнь.

Чаще всего при упоминании слова «цель» перед глазами возникает материальный объект. На самом деле ставить их можно в абсолютно в любых областях жизни. Ставьте цели в карьере, здоровье, семье, социальных или духовных сферах. Везде, где вы хотите что-то изменить в своей жизни, можно развернуть поле деятельности.

Фото: swissmediavision / istockphoto.com

Цели можно разделить на:

долгосрочные (стратегические) — на период 5-10 и больше лет. Подразумевается, что ваши стратегические цели составляются на основе ваших ценностей и системы приоритетов (или вообще являются ими, если вы не готовы формулировать чёткие задачи на долгий период жизни); среднесрочные (тактические) — на период от одного года до пяти лет. Тактические цели, в свою очередь, опираются на стратегические, но более детализированы и привязаны к текущей реальности; краткосрочные — на период до года. Краткосрочные цели являются самыми понятными, а потому должны быть сформулированы максимально чётко и подробно. Их, в свою очередь, можно разделить на кварталы или по месяцам.

Верно поставленная цель — мощный мотиватор, источник энергии и вдохновения. Она заряжает оптимизмом и наполняет жизнь смыслом. Если цели заставляют вас работать на износ, приводят к стрессам и перегрузкам — возможно, их нужно пересмотреть и скорректировать. А ещё — помните, что абсолютно нормально, когда какие-то глобальные задачи теряют свою актуальность. Мы живём в мире, который постоянно меняется, поэтому и цели могут трансформироваться или вообще исчезать.

Почему нормально не иметь цели?

Культ продуктивности, господствующий сейчас в нашем обществе, навязывает идею, что если ты не занимаешь высокую должность, не владеешь квартирой, машиной и не бывал на Бали, то с тобой что-то не так. Возможно, ты просто вовремя не поставил целей… Или не смог их достичь.

Однако важно понимать, что у вас есть полное право не иметь никаких целей. Кроме рабочих, в случае если от вас их требуют.

В личной жизни, которая только ваша и в которой вы не обязаны достигать установленных показателей, вполне возможно быть счастливым и без целей. А ещё — можно быть несчастным с 10 прекрасно сформулированными.

Возможно, в вашем случае стоит вообще отказаться от целей, поставив на их место жизненные ценности. Следовать им. Например — ценность быть продуктивным. Это стремление, которому можно следовать всегда. Или ценность — быть хорошим отцом, в которую можно включить и активность в вопросах воспитания, и совместные путешествия с детьми. Осталось решить, на чём именно вам сфокусироваться в ближайшее время.

Если вам всё же хочется систематизировать свои мечты, желания и превратить их в цели, то давайте попробуем найти и сформулировать их по правилам. На самом деле это не так уж сложно.

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Как найти цель в жизни?

Иногда очень заманчиво скопировать цели других людей, но универсальных не существует. То, что подходит вашему коллеге, может абсолютно не подходить вам. На «копию» можно потратить кучу времени, а добившись, получить разочарование и депрессивное состояние, ведь это совсем не то, чего вы на самом деле хотите.

Цель действительно хороша, если при мысли о ней вы чувствуете тепло и притяжение, если она вам просто нравится, без всяких «ну все же этого хотят».

«Чего хочу лично я?», «От чего я чувствую себя счастливой (-ым)» — важно задать себе эти вопросы. Купить новый костюм или собаку? Ощутить себя более ценным на работе? Это отличные желания. Возможно, их стоит доработать или уточнить, но они вполне жизнеспособны и могут стать прекрасными краткосрочными целями.

Что вам нравится делать в свободное время? Запишите. Взгляните на список с точки зрения возможных целей. Теперь подумайте над тем, чего не хотите.

Например: «Не хочу ходить на работу, которую ненавижу» или «Не хочу иметь плохие отношения с женой». А теперь превратите это в позитивные цели, переформулируйте в положительном ключе. Например: «Хочу найти работу, которая мне нравится». Бинго! У нас есть отличная тактическая цель, достойная проработки и способная вас осчастливить.

Фото: sihasakprachum / istockphoto.com

Как же именно сформулировать свою цель так, чтобы с ней было проще и продуктивнее работать?

Одной из популярных и действительно рабочих технологий постановки целей является SMART.

SMART-методику впервые предложил Питер Друкер в своей работе «Практика менеджмента» (The Practice of Management) в 1954 году. С тех пора она активно используется как в менеджменте организаций, так и при личном планировании.

Итак, согласно методике, цель должна быть:

S – Specific – конкретная, прозрачная, определённая. Цели должны быть максимально ясными, понятными. Избегающими двойных трактовок и субъективных суждений. Например: не похудеть, а похудеть именно на 7 кг.

– конкретная, прозрачная, определённая. Цели должны быть максимально ясными, понятными. Избегающими двойных трактовок и субъективных суждений. Например: не похудеть, а похудеть именно на 7 кг. M – Measurable – измеримая (должны существовать объективные измерители). Всё, что мы не можем посчитать — неуправляемо. Вернёмся к килограммам — их мы точно можем взвесить и понять, добились своего или нет.

– измеримая (должны существовать объективные измерители). Всё, что мы не можем посчитать — неуправляемо. Вернёмся к килограммам — их мы точно можем взвесить и понять, добились своего или нет. A – Attainable – достижимая, реалистичная. Если сейчас не умеете водить машину и даже никогда не пробовали, то вряд ли через неделю вы получите водительские права. Даже если очень захотите. А вот получить их через два месяца, пройдя обучение, вполне реально.

– достижимая, реалистичная. Если сейчас не умеете водить машину и даже никогда не пробовали, то вряд ли через неделю вы получите водительские права. Даже если очень захотите. А вот получить их через два месяца, пройдя обучение, вполне реально. R – Relevant – актуальная, уместная, значимая. Мы не приступаем к целям, в которые мы не верим. Не ставим целью то, что нам в принципе не нужно. Мечтать о полёте в космос можно, ставить цель слетать туда прям завтра — скорее из области фантастики (если вы не Илон Маск, конечно), да и не очень-то надо.

– актуальная, уместная, значимая. Мы не приступаем к целям, в которые мы не верим. Не ставим целью то, что нам в принципе не нужно. Мечтать о полёте в космос можно, ставить цель слетать туда прям завтра — скорее из области фантастики (если вы не Илон Маск, конечно), да и не очень-то надо. T – Time-bound – определённая во времени. Мы склонны смещать цели без точных сроков: «Вот уже два года, как я собираюсь начать бегать». Поэтому не забывайте не только ставить цели, но и решать, когда вы будете их исполнять.

А что делать, если цели вроде бы есть, но действия по воплощению их в жизнь предпринимать не получается?

Когда ничего не хочется и всё лень, возможно, имеется какое-то внутреннее убеждение или подавленные эмоции, которые и управляют вашими действиями. Не ругайте себя, заставляя работать из-под палки. Лучше послушайте внутренний голос, признайте страхи и постарайтесь высвободить ресурсы, заблокированные этими убеждениями. Если не получается самостоятельно, можно обратиться к психологу.

Еще одно условие для сохранения мотивации — самосострадание. Относитесь к себе с пониманием, принятием и теплотой в тот момент, когда вы терпите неудачу или чем-то расстроены.

Достижение цели — это процесс, состоящий из множества шагов, и даже если на каком-то из них вы споткнулись, важно не ругать себя за ошибку или недостаточное усилие. Нужно просто проанализировать, что и почему пошло не так, сделать выводы и интегрировать этот опыт в будущие действия.

Взлёты и падения — это нормальные составляющие любого пути. Главное — не сдаваться и двигаться дальше. Хвалить себя за маленькие победы и помнить, что даже микрошаги к большой цели каждый день будут всё равно приближать вас к ней.

Фото: CentralITAlliance / istockphoto.com

Как мотивировать себя на пути к цели?

Следите за питанием. Оно во многом определяет и мотивацию человека, влияя на самочувствие и продуктивность. Про спорт, вылазки на природу и регулярный чек-ап вы и так знаете. Порой лучшим отдыхом для восстановления мотивации становится смена деятельности.

Находите время для своего любимого занятия, хобби, даже если ваши большие цели требуют внимания. Мозг так устроен: видя успех в какой-то из областей жизни, он экстраполирует его на всё. Это значит — вы будете уверены, что можете не только великолепно готовить шашлык, но и точно справитесь с задачей сбросить последствия его поедания.

Иногда кажется, что «дело вам не под силу» потому, что шаги к достижению цели представляются слишком общими и непонятными. Как тогда мотивировать себя на работу? Разбить каждый шаг на серию мини- или даже микрошагов, каждый из которых будет вам понятен и доступен.

Разрешите себе неудачи. Примите факт, что каждый человек ошибается. Нет плохих результатов. Они все несут нам ценный опыт.

Занимайтесь саморазвитием. Если система не развивается, то она деградирует. Ничего не остаётся на одном уровне вечно. Читайте вдохновляющие книги, подпишитесь на тематические блоги, общайтесь с единомышленниками.

Фото: Chinnapong / istockphoto.com

Сейчас стало популярно объединяться по интересам: цветоводы, медики, психологи, любители строительства или правильного питания. Можно найти сообщество по душе как в реальном мире, так и в онлайн-среде. Это отличный способ не только получить нужную информацию, но и мотивацию для дальнейшего развития. Люди из твоей «темы» могут понять, посочувствовать, посоветовать, поддержать, так как они уже проходили те же этапы, что и ты.

Важно понимать и другое. Если чувствуете, что общение становится в тягость, а советы превращаются в нравоучения или приобретают неприятный для вас тон, за вами всегда остаётся право прекратить эту токсичную коммуникацию.

Также партнёров для совместных занятий можно поискать среди коллег, друзей или родственников. Так вы сможете друг друга подбадривать, где-то не давать соскочить с намеченной дорожки, где-то сочувствовать и не позволять впасть в уныние. Люди учатся «об людей», поэтому социум может быть отличной школой.

Подводя итог, хочется ещё раз напомнить, что вы не обязаны ставить цели, если нет желания. Вы не должны следовать общепринятым стандартам и хотеть того, что нужно всем вокруг. Но если у вас есть потребность ставить цели, нужно это делать. Как именно вы их поставите — не так уж и принципиально. Важно двигаться в сторону их исполнения.