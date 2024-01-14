25 цитат мудреца Лао-цзы, которые дают простые ответы на сложные вопросы

Лао-цзы — древнекитайский философ, мыслитель, духовный наставник. О дате и месте его рождения спорят учёные уже на протяжении нескольких сотен лет. Существует даже версия, что он являлся современником Конфуция, был его учителем, наставником и повлиял на его мировоззрение. Есть мнение и том, что это не два разных человека, а одно лицо. До сих пор не удалось найти достоверных свидетельств и фактов подлинного существования Лао-цзы.

Приверженцы даосской философии и вовсе верят, что Лао-цзы — это божество, снизошедшее для просвещения людей. Мудреца считают одним из трёх главных проповедников жизненных доктрин китайской философии даосизма.

Имя Лао-цзы имеет большое значение для китайской культуры, мифологии и философии. Одним из самых популярных вариантов трактовки жизни мудреца считаются работы китайского историка Сыма Цяня.

Биография Лао-цзы

Сым Цянь в трактате «Историческое повествование» писал, что мудрец родился в 600 годах до нашей эры в небольшой провинции Китая. Бо́льшую часть жизни он работал хранителем архива императора и библиотекарем. Поэтому историк утверждает, что Лао-цзы был высокообразованным человеком и обладал сакральными знаниями.

Статуя Лао-цзы Фото: luxiangjian4711 / istockphoto.com

Уже в преклонном возрасте мыслитель оставил место своей работы и отправился в путешествие на Запад. Так начался просветительский путь Лао-цзы и родилась концепция Дао Дэ Цзин. О дальнейшей судьбе мудреца неизвестно.

Существует и совсем мистическая версия рождения мудреца. По преданиям, мать Лао-цзы вынашивала его несколько десятков лет. А родился мыслитель уже с седыми волосами и состаренным лицом. Именно благодаря этой легенде мудреца стали называть Лао-цзы, что означает «старый ребёнок», «старый мудрец».

Главные тезисы философии даосизма заключаются в принятии жизни со всеми её горестями и радостями. Лао-цзы верил, что никакие природные явления, животные, люди не управляются сверху, а просто существуют в переменчивой реальности. Всё взаимосвязано и двигается по определённому пути — именно так трактуется понятие Дао.

Подборка важных высказываний китайского мудреца из его главного тракта «Дао Дэ Цзин», может, и не изменит вашу жизнь сразу прямо сейчас, но точно придаст уверенности и позволит стать немного спокойнее.

Цитаты о жизни

Кто одинаково принимает и начало, и конец, освобождается от краха неоправданных ожиданий в делах.

Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то, прежде чем найти свою, ему нужно спуститься.

И убыток может обернуться прибылью, а прибыль может обернуться убытком.

Фото: Ye Zhen / istockphoto.com

Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий — она течёт. В четырёхугольном сосуде она четырёхугольна; в круглом — круглая. Оттого, что она так уступчива, она нужнее и важнее всего.

Мы никогда не сможем изменить направление ветра, но в наших силах поставить нужные паруса.

Кто думает, что постиг всё, тот ничего не знает.

Фото: sandsun / istockphoto.com

Путешествие в сотни миль начинается с одного шага.

Дурак обвиняет в ошибках других, умный — себя, а мудрый — никого.

Поднимаясь в гору, не бей ногами тех, кого обойдёшь по пути. Ты их ещё встретишь, когда будешь спускаться.

Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними.

О счастье

Нет никаких дорог, ведущих к счастью. Счастье — это дорога.

Фото: 101cats/istockphoto.com

О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нём заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства.

Кто доволен своей жизнью, тот богат внутренне.

Если вы довольны тем, чтобы быть просто собой и не сравнивать или конкурировать, все будут уважать вас.

Закон достойных — творить добро, никогда не ссориться, быть счастливым.

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О внутренней гармонии

Человек тогда лишь достигает личной гармонии, когда принимает природу и неизбежность.

Если вы находитесь в унынии, то вы живёте прошлым. Если вы встревожены, то думаете о будущем. Если вы в состоянии мира, то, значит, вы существуете настоящим.

Освободи свой ум от мыслей. Позволь сердцу успокоиться. Спокойно следи за суматохой мира. Следи за тем, как всё встаёт на свои места.

Человек вырастает по мере того, как растут его цели.

Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков.

Фото: NataliaDeriabina/ istockphoto.com

Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.

Больше не подпускай близко тех, кто однажды причинил тебе боль.

Люди высшей нравственности не считают себя нравственными, поэтому они имеют высшую нравственность.

Мудрый человек не выставляет себя на свет, поэтому блестит; не говорит о себе — поэтому славен; не прославляет себя — от этого заслужен; не возвышает себя — поэтому является выше других.

Никогда не осуждайте человека, пока не пройдёте путь в его ботинках.