Бренды, цены и вдохновение: 10 самых крутых образов теннисистов на Australian Open — 2024

С 14 по 28 января в Австралии проходит Открытый чемпионат по теннису. Здесь, на синих кортах Мельбурн-Парка, каждые удар и движение игроков внимательно фиксируются и анализируются фотографами и журналистами.

Мы решили проанализировать Australian Open — 2024 с другой стороны – оценить экипировку и стиль спортсменов.

Уникальные кроссовки, интересные принты, дизайнерская форма — всё это добавляет особый колорит турниру «Большого шлема». Предлагаем разобрать самые запоминающиеся образы теннисистов.

Владимир Борисенков сникерхед, автор блога Sneakerhead Russia и канала Sneakermania «Важное место в готовом образе занимает обувь. В этом году спортсмены порадовали разнообразием различных моделей кроссовок. Некоторые из них выполнены в интересном дизайне, другие — кастомизированы под определённого игрока».

Новак Джокович

Открывает подборку 10-кратный победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович. Спортсмен уже несколько лет сотрудничает с Lacoste. На этот раз бренд выпустил коллекцию в голубых и синих оттенках. В этой стильной форме Новак вышел на корт Мельбурн-Парка.

Образ почти полностью состоит из Lacoste. Выпадает только обувь. На Джоковиче кроссовки ASICS Court FF3 Novak. Бренд специально создал его именную версию. Цена – от 15 тысяч рублей.

Ещё одна интересная деталь – число 24 на боковой пятке. Это отсылка к количеству трофеев «Большого шлема» в одиночном разряде серба.

Новак Джокович Фото: Julian Finney / Getty Images

Андрей Рублёв

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв для турнира выбрал форму своего бренда Rublo. Чёрные шорты в сочетании с интересным принтом на футболке выделили его среди остальных. Спортсмен гармонично дополнил образ напульсниками и повязкой сине-зелёного цвета.

На ногах Андрея – пара Nike Vapor Pro. Особенно сильно в этих кроссовках нравится идея с их визуальным разделением пополам. Цена – от 20 тысяч рублей.

Андрей Рублёв Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Янник Синнер

Янник — восходящая звезда не только итальянского тенниса, но и бренда Nike, который подписал с ним спонсорский контракт. На спортсмене вы всегда можете увидеть фирменную галочку бренда и самые свежие кроссовки.

Форма полностью состоит из коллекции Nike Melbourne 2024. Она выполнена в приглушённых пастельных тонах. Футболка сиреневого оттенка в сочетании с чёрными шортами создали идеальный лук спортсмена. Завершил образ Синнер кроссовками Nike Court Air Zoom Zero. Амортизация передней части стопы разработана так, что обеспечивает большую взрывную силу при ударах вперёд. Это характерно для более агрессивных игроков. Цена – от 18 тысяч рублей.

Янник Синнер Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Карлос Алькарас

Многие игроки вышли на корт Открытого чемпионата Австралии, надев формы красочных цветов. Один из них – Карлос Алькарас в ярко-жёлтой майке. Отлично подходит под солнечную погоду Австралии. Дополнили образ классические чёрные шорты Nike. С этим брендом спортсмен начал выстраивать долгосрочные отношения пару лет назад.

На ногах звезды мирового тенниса самые топовые кроссовки Nike Zoom Vapor 11 в кастомной расцветке. Цена – от 22 тысяч рублей (в базовой версии). Это одни из самых лёгких кроссовок в мире. Они остаются самыми желанными для многих игроков, желающих быстро перемещаться между всеми зонами корта. Красиво и технологично!

Карлос Алькарас Фото: Graham Denholm / Getty Images

Даниил Медведев

Третья ракетка мира Даниил Медведев уже несколько лет сотрудничает с Lacoste. Для Открытого чемпионата Австралии бренд выпустил совместную коллекцию со спортсменом в фирменных оттенках. Зелёная футболка и белые шорты точно выделились среди остальных форм.

Гармонично закончили образ теннисные кроссовки с крокодильчиком. Пара выглядит очень интересно благодаря визуальному разделению пополам. На язычке красуется «DANIILM.» – Lacoste AG-LT23 Ultra выполнены специально для Даниила. Базовая версия таких кроссовок стоит от 20 тысяч рублей.

Даниил Медведев Фото: Graham Denholm / Getty Images

Кори Гауфф

Среди девушек особенно выделилась Кори Гауфф. Ни один образ не был похож на её. Ярко-жёлтый комплект с чёрными полосками от New Balance навеял на многих фанатов воспоминания о костюме Сирены Уильямс на Australian Open – 2016. К топу и юбке спортсменка добавила чёрную повязку, напульсники и носки от того же New Balance. Получилось дико стильно!

У Кори с недавних пор большой контракт с брендом, а ещё своя полноценная именная модель кроссовок под названием Coco CG1. Купить их можно за приблизительно 18 тысяч рублей. Именно в них спортсменка покоряла корт. New Balance решил врываться в большой теннис, который от года к году привлекает большое количество внимания и новых болельщиков.

Кори Гауфф Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Арина Соболенко

Чемпионка прошлого года среди женщин Арина Соболенко также нашла способ выделиться из толпы. Спортсменка отказалась от пастельных и приглушённых оттенков, отдав предпочтение насыщенности и смелости. Арина надела яркое платье Nike Court Dri Fit Slam Dress «Gym Red». На ногах были замечены кроссовки Nike Air Zoom NXT в красной версии за 15 тысяч рублей. Получилось стильно и элегантно!

Арина Соболенко Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Алисия Паркс

Total-white обычно надевают только на Уимблдоне. Алисия Паркс стильно нарушила эту традицию, представив свой образ в Мельбурн-Парке. С ног до головы спортсменка была одета в Wilson: белое платье, напульсники, кроссовки и даже ракетка. Обувь Rush Pro 4.0 — это теннисная модель от легендарного американского бренда. Цена начинается от 20 тысяч рублей. Здесь объединились лаконичный дизайн, стиль и профессионализм.

Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Наоми Осака

Наоми Осака совместно с Nike приготовили один из лучших образов Australian Open – 2024. Это был первый турнир «Большого шлема» после возвращения из отпуска спортсменки. Осака надела чёрное платье без рукавов с высоким вырезом. Оно было украшено переливающимся принтом «змеиной кожи» на груди и юбке. Дополнили образ белая кепка и напульсники. На ногах – Nike GP Turbo в нестандартной расцветке. Цена стартует от 14 тысяч рублей. Это хорошая базовая модель игры в теннис, которая отлично себя показывает на резиновых покрытиях. Хотели бы на Наоми видеть что-то более редкое, но пока наслаждаемся этой парой.

Наоми Осака Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Лейла Фернандес

С 2022 года Лейла является глобальным послом бренда Lululemon, представляя на кортах широкий ассортимент культовой классической одежды канадского гиганта спортивной одежды. На этот раз для турнира спортсменка выбрала топ и плиссированную юбку лилового оттенка.

Образ дополнили белые носки и кроссовки PUMA Stewie 2. Эта модель была специально создана для баскетболистки Брианны Стюарт и стоит приблизительно 14 тысяч рублей. Как показывает практика, в них можно играть и в теннис. Сочетание ярких кроссовок и нежного комплекта сделали образ Лейлы одним из запоминающихся на Australian Open – 2024.

Лейла Фернандес Фото: Robert Prange/Getty Images