10 привычек счастливых людей. Что они делают по-другому?

Возможно, вы в их числе. Если нет, ловите инструкцию.

Светлана Ходаревская психолог, семейный консультант, тренер личностного роста «Счастливым людям свойственно особое поведение, которое наполняет их внутренней гармонией. Из чего состоит их повседневность? Что даёт ощущение счастья? Давайте разбираться».

1. Утренние ритуалы

Счастливый человек всегда знает: как день начнёшь, так он и пройдёт. Поэтому нужно сформировать набор утренних ритуалов, которые будут заряжать вас на весь день. Это могут быть любые приятные вещи. Например, чашка горячего кофе, тёплый душ или медитация.

Придумайте себе интересные утренние действия и практикуйте их каждый день. Ритуалы поднимают настроение, помогают стать бодрее, энергичнее и продуктивнее.

2. Позитивное мышление

Наша повседневная жизнь наполнена проблемами, волнениями и переживаниями. И зачастую мы слишком сильно фокусируемся на этом: зацикливаемся на негативных эмоциях, состояниях или ситуациях.

Счастливый человек знает, что наши мысли формируют реальность. Чем больше мы думаем о плохом, тем сильнее притягиваем к себе негатив. Поэтому нужно перестроить мышление и замечать во всём положительные моменты.

Фото: CoffeeAndMilk / istockphoto.com

3. Ненавязчивое добро

Очень часто мы навязываем свою помощь, жертвуя собой, своим временем и потребностями. В итоге это оборачивается против нас. Мы начинаем чувствовать себя хуже, а из жизни пропадают радость и позитив.

Хотите быть счастливыми? Прекратите «причинять» добро и начините его совершать. Кстати, начать лучше с себя. Не игнорируйте собственные чувства, эмоции и потребности. Не навязывайте свою помощь, если это идёт во вред вам самим.

4. Соблюдение режима сна

Счастливый человек очень бережно относится к своему сну. Бодрость в течение дня помогает ему быть в ресурсе. Оптимальная продолжительность сна составляет семь-девять часов. Качественный ночной отдых укрепляет физическое и психическое здоровье, снижает риск заболеваний и эмоциональных расстройств.

5. Гармония в отношениях

Каждому человеку нужно быть в контакте с социумом. Счастливые люди выстраивают гармоничные отношения с близкими. Они уделяют много внимания своей семье и друзьям.

Чтобы чувствовать себя счастливым человеком, не закрывайтесь и не отдаляйтесь от тех, кто находится рядом с вами. Налаживайте отношения с родственниками, коллегами и друзьями. Проводите с ними больше времени и получайте удовольствие от общения.

6. Любовь к работе

Счастливый человек занимается только тем, что ему нравится. Он не ходит на нелюбимую работу. Он выбирает дело, которое приносит ему радость и удовлетворение. Поэтому для ощущения счастья важно найти себе профессию по душе и не оставаться на том месте, где вам плохо.

7. Реализация мечт и целей

Счастливые люди имеют мечты и превращают их в цели. Они всегда знают, чего хотят, и упорно идут к этому. Не перекладывают ответственность за свою жизнь на других людей и самостоятельно добиваются желаемого.

Конечно, мечты есть у каждого из нас. Но многие ли из них становятся целями? Начните сами реализовывать их – и ваше счастье обретёт вас. Поймите, что ваша жизнь зависит только от вас самих.

8. Благодарность

Счастливый человек умеет быть благодарным. Развивает этот навык. Он благодарит себя, окружающих и происходящие жизненные ситуации. Случилось что-то нехорошее? Значит, нужно быть благодарным за приобретённый опыт.

Очень важно учиться этому. Используйте свою благодарность во благо, и вы увидите, как мир вокруг вас изменится. Вы станете чувствовать себя счастливее, а жизнь заиграет новыми красками.

Фото: Lyndon Stratford / istockphoto.com

9. Прощение

Все мы ошибаемся. Идеальных людей не существует. Но счастливый человек умеет прощать. Если мы будем зацикливаться на своих или чужих словах и поступках, то упустим нечто важное для нас.

Научитесь прощать себя и окружающих. Старайтесь избавляться от чувства вины, отпускайте обиды. Благодаря этому ваша жизнь станет легче, интереснее и приятнее.

10. Гармония с собой

Счастливые люди всегда находятся в гармонии с самими собой. Всё, что нас духовно развивает, помогает нам познать себя. Кто-то использует для этого спорт, кто-то практикует медитации, а кому-то ближе чтение. Вариантов может быть множество.

Найдите занятия, которые приносят вам радость и удовольствие. Любимые хобби и увлечения помогут вам чувствовать себя счастливее.