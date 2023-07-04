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Оригинальные костюмы и яркий фейерверк: как в Москве прошёл Красочный забег

2 июля в столице в девятый раз прошёл Красочный забег – один из самых ярких фан-ранов. Маршрут забега прошёл по территории Олимпийского комплекса «Лужники», мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной.

Красочный забег Фото: Пресс-служба

Финишное время фиксировалось только у трёх самых быстрых мужчин и женщин. В этом году получились следующие результаты. Первое место – Сергей Конякин (14 мин. 52 сек.) и Юлия Конякина (16 мин. 33 сек.). Второе – Илларион Худеев (15 мин. 10 сек.) и Екатерина Слободкина (17 мин. 12 сек.). Третье – Евгений Хохлов (15 мин. 28 сек.) и Валентина Ермолаева (18 мин. 23 сек.).

Красочный забег Фото: Пресс-служба

После окончания забега все участники были награждены памятными значками. Победители и призёры забрали кубки с символикой забега, подарки от организаторов и денежные вознаграждения. Фонд составил 60 тысяч рублей.

В соответствии с традициями бегуны вышли на старт в костюмах. На спортивном мероприятии можно было увидеть фараона, мумию, танцоров балета, Карлсона. Лучшими нарядами оказались стюардесса, Купидон и пирамидоголовый монстр.

Красочный забег Фото: Пресс-служба

Торжественная церемония награждения завершилась красочным салютом. Тысячи участников одновременно выбросили краски, а со сцены на них обрушилась дополнительная волна яркого фейерверка.

Красочный забег Фото: Пресс-служба

Следующий старт Бегового сообщества — Ночной забег — запланирован на 8 июля. Спортсменов ждёт дистанция в 10 километров по набережным ночной столицы.