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Британские учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек

Британские учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек
Учёные определили температурный порог организма
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Учёные из Университета Рохэмптона определили максимальный температурный порог организма человека. Исследователи измерили скорость метаболизма в состоянии покоя у добровольцев при разных температурах — от комнатной до 50 градусов. Также была учтена влажность воздуха.

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С помощью эхокардиографа авторы работы изучили влияние высоких градусов на сердечную деятельность. Значительные изменения обнаружились в диапазоне от 40 до 50 градусов. Проведённые исследования указали и на то, что скорость обмена веществ добровольцев резко увеличивалась в этом же температурном диапазоне.

Люис Хэлси, главный автор исследования, отметил:

Наше исследование помогает понять, как организм реагирует на тепловой стресс, его адаптивные возможности и пределы, а также различия в реакции у разных людей. В условиях изменения климата эти знания становятся всё более важными.
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