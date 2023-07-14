Британские учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек

Учёные из Университета Рохэмптона определили максимальный температурный порог организма человека. Исследователи измерили скорость метаболизма в состоянии покоя у добровольцев при разных температурах — от комнатной до 50 градусов. Также была учтена влажность воздуха.

С помощью эхокардиографа авторы работы изучили влияние высоких градусов на сердечную деятельность. Значительные изменения обнаружились в диапазоне от 40 до 50 градусов. Проведённые исследования указали и на то, что скорость обмена веществ добровольцев резко увеличивалась в этом же температурном диапазоне.

Люис Хэлси, главный автор исследования, отметил:

Наше исследование помогает понять, как организм реагирует на тепловой стресс, его адаптивные возможности и пределы, а также различия в реакции у разных людей. В условиях изменения климата эти знания становятся всё более важными.

В условиях потепления климата эти знания становятся всё более ценными.