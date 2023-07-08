Разбираемся во всех нюансах экипировки для спорта при повышенных температурах.

Почему в жару лучше тренироваться в тёмной одежде и выбирать баскетбольные майки?

Артур Мовсеян основатель спортивного бренда Jögel Синоптики обещают жару, но для некоторых это не повод приостанавливать тренировочный процесс. Как же себя обезопасить? Важно выбрать правильную одежду и обувь.

Какой должна быть одежда?

Летом тренировки на улице даются тяжелее из-за высокой температуры воздуха и палящего солнца. Чтобы не спровоцировать перегрев организма, выбирайте одежду с дышащими вставками — сеткой или перфорацией. Например, баскетбольная форма, обладающая такими особенностями, даже перешла в разряд повседневной одежды за счёт своей лёгкости и комфорта.

Материал экипировки должен обеспечивать терморегуляцию и отводить влагу. Для этого его обрабатывают специальной пропиткой. В производстве спортивной одежды также используют технологии, которые помогают блокировать ультрафиолет и защищать кожу от его воздействия. Избегайте хлопка. Он быстро впитывает влагу, становится тяжёлым и может натирать кожу.

Фото: istockphoto.com

Какой цвет притягивает меньше лучей?

Принято считать, что летняя одежда должна быть светлых оттенков, однако учёные опровергли этот факт. Ткани тёмных и насыщенных цветов лучше поглощают ультрафиолетовое излучение. Для занятий спортом в жару отдавайте предпочтение одежде тёмно-синего цвета. Он обеспечивает наибольший уровень защиты от солнца.

Раздеться или одеться?

Летом, особенно во время тренировки, хочется надевать как можно меньше одежды. Но существует закономерность: чем бóльшая площадь тела покрыта, тем выше степень защиты. Идеальным вариантом для занятий спортом будут лёгкие лонгсливы или футболки, покрывающие плечи, и шорты. Обратите внимание на модели для волейбола — они укорочены по сравнению с шортами для других видов спорта.

Нужен ли головной убор?

В летний сезон бейсболка или бандана во время тренировки обязательны. Для удобства выбирайте модели, которые хорошо держатся на голове и не будут слетать во время бега и упражнений. Даже легендарный вратарь Лев Яшин выходил на поле в кепке. Сегодня футбольные голкиперы могут носить головные уборы при любых погодных условиях, не только в жару.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать обувь?

Прежде всего стоит отталкиваться от типа покрытия. Обувь для зала и улицы отличается между собой. Для футболистов, например, важна подошва — именно от неё зависит сцепление с поверхностью. В зале они играют в «залках», а на улице — в бутсах или шиповках. В любом случае не стоит путать спортивную обувь с лайфстайл-кроссовками — тренировки и бег в последних могут быть чреваты травмами.

Какими должны быть носки?

Правильный выбор носков тоже важен. От него зависит, насколько эффективно материал спортивной обуви будет отводить влагу от ступни. Для летнего сезона подойдут укороченные носки из синтетических тканей. А вот гетры точно не стоит надевать в жару за пределами футбольного поля.