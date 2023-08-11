Отказ от пенсии и любовь: 101-летний невролог назвал привычки, которые не дают ему стареть

101-летний невролог Говард Такер родился 10 июля 1922 года в Огайо. Сейчас он продолжает работать в различных клиниках. Доктор считает, что своей долгой и счастливой жизни обязан четырём ключевым принципам. Ими он поделился в Сети:
1. Отказ от полной пенсии – одна из его главных составляющих долголетия. Ежедневные рабочие обязанности, включая утренние обходы в больнице, помогают ему оставаться активным.
2. Важно строить планы и увлечения, сохраняя интерес к жизни и будущему. Своим друзьям долгожитель рекомендует думать о себе как о молодых, чтобы избежать отрицательного восприятия старения.
3. Невролог остаётся активным, регулярно тренируется на беговой дорожке, а также подчёркивает важность физических упражнений для поддержания здоровья.
4. Ключевое значение для Такера имеют отношения с женой. Его долгий и счастливый брак свидетельствует о значении семьи в его жизни. Вместе с супругой они прожили 66 лет. У пары есть четверо детей и 10 внуков. Он призывает к поиску компромиссов и признанию своих ошибок, чтобы поддерживать здоровые отношения.
- 11 августа 2023
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 10 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 9 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 8 августа 2023
-
23:34
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 7 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 6 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30