Отказ от пенсии и любовь: 101-летний невролог назвал привычки, которые не дают ему стареть

101-летний невролог Говард Такер родился 10 июля 1922 года в Огайо. Сейчас он продолжает работать в различных клиниках. Доктор считает, что своей долгой и счастливой жизни обязан четырём ключевым принципам. Ими он поделился в Сети:

1. Отказ от полной пенсии – одна из его главных составляющих долголетия. Ежедневные рабочие обязанности, включая утренние обходы в больнице, помогают ему оставаться активным.

2. Важно строить планы и увлечения, сохраняя интерес к жизни и будущему. Своим друзьям долгожитель рекомендует думать о себе как о молодых, чтобы избежать отрицательного восприятия старения.

3. Невролог остаётся активным, регулярно тренируется на беговой дорожке, а также подчёркивает важность физических упражнений для поддержания здоровья.

4. Ключевое значение для Такера имеют отношения с женой. Его долгий и счастливый брак свидетельствует о значении семьи в его жизни. Вместе с супругой они прожили 66 лет. У пары есть четверо детей и 10 внуков. Он призывает к поиску компромиссов и признанию своих ошибок, чтобы поддерживать здоровые отношения.