Эксперты рассказали, через сколько после знакомства лучше вступать в серьёзные отношения

Специалисты по отношениям объяснили, сколько времени требуется, чтобы вступить в отношения и не ошибиться с выбором. Эксперты рекомендуют уделить некоторое время на близкое общение, прежде чем объявить себя парой.

Хотя официального правила для установления партнёрства не существует, желательно подождать несколько месяцев: от трёх до шести. За это время вы сможете лучше узнать друг друга, увидеть потенциального возлюбленного в различных жизненных ситуациях: стресс, взаимоотношения с другими людьми, ревность, управление гневом.

Не менее важным является разговор о целях, планах на будущее. Например, важно знать образ жизни собеседника, хобби, предпочтительное место жительства.

Совпадение целей не обязательно подразумевает их полное попадание. Однако важно, чтобы они могли сосуществовать и дополнять друг друга.

Стоит также обратить внимание на стили общения, способы разрешения конфликтов и ценности. Общение — основа здоровых отношений. Глубокая связь невозможна без открытой и честной беседы.