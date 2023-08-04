Определяем свой уровень психологической устойчивости и повышаем его — тест и советы

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч Что такое психологическая устойчивость? Как понять, каков её уровень у вас, и что делать для его повышения? Давайте последовательно разбираться во всех нюансах.

Что такое психологическая устойчивость личности?

Психологическая устойчивость — это способность адекватно реагировать на стрессы, трудности и негативные события, сохраняя или быстро восстанавливая своё эмоциональное равновесие. Речь про человека, который в любых обстоятельствах не теряет позитивного отношения к жизни, смыслов и ценностных ориентиров. Самое интересное заключается в том, что это свойство не является врождённым, оно формируется в процессе личностного развития.

Признаками психологической устойчивости являются способности:

• контролировать негативные эмоции и не поддаваться им;

• сохранять оптимизм, надежду и внутренний позитив;

• не терять самооценку и чувство собственной эффективности;

• восстанавливаться после стресса с минимальными потерями;

• не замыкаться на проблемах, всё время продолжая двигаться вперёд.

Фото: istockphoto.com

Факторы психологической устойчивости

Психологическая устойчивость является важным компонентом психического здоровья и успешной адаптации к требованиям внешней среды. Способность сохранять равновесие под влиянием стрессовых ситуаций зависит от ряда личностных факторов и жизненного опыта человека.

Наличие системы смыслов и ценностей, которые делают жизнь осознанной и дают ей направление. Чёткие цели и убеждения помогают человеку не теряться, какие жизненные трудности его ни настигли бы. Адекватная самооценка и принятие себя. Люди, у которых эти опции прокачаны, легче переносят неудачи и критику в свой адрес. Развитые копинг-стратегии. Здесь речь про умение адаптивно справляться со стрессом с помощью продуктивных копингов (решение проблем, поиск поддержки, когнитивная переоценка). Социальная поддержка. Если у человека есть близкие, которые готовы оказать ему эмоциональную и «техническую» поддержку, он меньше подвержен воздействию стресса. Соответственно — трудности будет переноситься проще. Физическое здоровье и забота о нём. Регулярные умеренные нагрузки, правильное питание и образ жизни в целом повышают общую сопротивляемость стрессу. Опыт преодоления трудностей в прошлом. Люди, сумевшие справиться с жизненными вызовами, обладают более высокой психологической устойчивостью.

Таким образом, на психологическую устойчивость влияет целый комплекс личностных ресурсов и социальных факторов. Их развитие и укрепление существенно повышают способность человека противостоять трудным жизненным ситуациям и адаптироваться к новым условиям.

Уровни психологической устойчивости

Психологическая устойчивость делится на несколько уровней, которые могут быть присущи разным людям в зависимости от их опыта, личностных качеств и способностей.

1. Базовый уровень психологической устойчивости — это способность сохранять эмоциональную стабильность в повседневной жизни и не терять самообладание в небольших стрессовых ситуациях. На этом уровне люди могут более успешно справляться с незначительными повседневными трудностями, такими как задержка на работе, конфликты с коллегами или мелкие финансовые проблемы.

2. Средний уровень психологической устойчивости — это способность сохранять эмоциональную и психическую устойчивость при более серьёзных стрессовых ситуациях, таких как потеря работы, развод или тяжёлая болезнь. Люди с высоким уровнем такой устойчивости могут более эффективно преодолевать такие кризисные ситуации, сохраняя уравновешенность и способность функционировать в обычном режиме.

3. Высокий уровень психологической устойчивости — это способность сохранять эмоциональную и психическую устойчивость при самых тяжёлых и длительных стрессовых ситуациях, таких как серьёзные болезни, потеря близких людей, травматические события или катастрофы. Люди с высоким уровнем такой устойчивости способны не только успешно справляться с подобными кризисными ситуациями, сохраняя равновесие и возможность функционировать в обычном режиме, они ещё и довольно быстро адаптироваться к изменившимся условиям.

Формирование психологической устойчивости

Этот процесс начинается ещё в раннем детстве и происходит в течение всей жизни. Важным фактором здесь является опыт ранних отношений с родителями и другими близкими людьми. Дети, которые получают достаточно любви, заботы и внимания, обычно чувствуют себя более уверенно и защищённо в мире. Имея такую базу, они могут лучше справляться со стрессом и адаптироваться к новым ситуациям в будущем.

Стратегическим моментом является также и умение управлять своими эмоциональными реакциями. Люди, которые способны распознавать, выражать и контролировать чувства, имеют более высокий уровень психологической устойчивости. Кроме того, здесь важно научиться принимать неизбежность жизненных изменений и кризов, а также необходимость адаптации к ним.

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Одним из ключевых факторов формирования психологической устойчивости является опыт успешного преодоления трудностей. Люди, которые регулярно с ними сталкиваются и находят способы справиться, учатся верить в свои силы и повышают способность к саморегуляции. Обычно они более эффективны и знают, что смогут достичь поставленных целей.

Важным фактором является поддержка других людей. Если у человека качественные отношения с родными, друзьями и коллегами, он будет легче справляются со стрессом и трудностями.

Наконец, личностные черты также могут влиять на показатели психологической устойчивости. Например, люди, которые имеют высокий уровень самодисциплины, запас оптимизма и стремление к достижению целей, обычно оказываются куда более устойчивы перед лицом трудностей.

В целом процесс формирования психологической устойчивости является комплексным и зависит от многих факторов. Уровень развития этой опции можно повышать в течение всей жизни, а оптимальную стратегию здесь каждый человек выбирает индивидуально. Тут вам в помощь: тренинги, психотерапия и личная работа по развитию определённых качеств и навыков. Разберём, какие же шаги можно предпринять, чтобы прокачать психологическую устойчивость.

Как повысить свою устойчивость? 5 советов психолога

Повышение психологической устойчивости может быть достигнуто через ряд практических действий и изменений в образе жизни. Разберём пять моментов, на которые стоит обратить внимание.

1. Улучшение качества сна. Если вы мало спите, риск увеличения уровня стресса резко возрастает, а возможность ему противостоять падает. Постарайтесь обеспечить себе достаточное количество сна. По крайней мере, 7–8 часов в день. Также соблюдайте режим сна и бодрствования.

2. Регулярное занятие физическими упражнениями. Они могут снизить уровень стресса и улучшить показатели психического состояния. Найдите время для активности и умеренных нагрузок. Это могут быть: ходьба, бег, йога или плавание.

3. Развитие социальной поддержки. Участие со стороны близких людей способно повысить устойчивость и снизить уровень стресса. Постарайтесь поддерживать качественные отношения с близкими, общаться с друзьями и участвовать в общественных мероприятиях.

4. Прокачка умения регулировать эмоции. Научитесь распознавать свои чувства, контролировать их и находить способы расслабления. Здесь в помощь медитативные и дыхательные практики (глубокое дыхание животом).

5. Развитие навыков преодоления трудностей. Научитесь принимать неизбежные изменения и жизненные кризисы как неотъемлемые части нашей жизни. Ищите возможности адаптации и позитивные стороны.

6. Обучение планированию и управлению временем. Разработайте стратегии действий, чтобы достигать своих целей. Управляйте временем и личными приоритетами.

7. Обращение к специалисту. Если вы испытываете повышенный уровень стресса или беспокойства, может быть полезно обратиться за профессиональной помощью. Логотерапия, когнитивно-поведенческая терапия и другие методы помогут повысить уровень устойчивости и прокачать навыки преодоления трудностей.

Фото: istockphoto.com

Тест на определение психологической устойчивости

Проходя тест, постарайтесь отвечать честно. Важно, чтобы вам ничего не мешало и времени на обдумывания вопросов было достаточно. Этот тест подсветит ваши сильные стороны и зоны роста.

Инструкция: ответьте «да» или «нет» на следующие утверждения о том, как вы обычно реагируете на стрессовые ситуации.

Мне удаётся сохранять спокойствие даже в очень напряженные моменты. Я могу контролировать свои эмоции, когда сталкиваюсь с трудностями. Я не теряю голову в критических ситуациях и могу принимать разумные решения. Я уверен в своей способности справляться с жизненными трудностями. После стрессов я быстро возвращаюсь к нормальному состоянию. Я сохраняю оптимизм и веру в лучшее, даже сталкиваясь с неудачами. У меня есть надёжная система поддержки из друзей и близких. Я регулярно занимаюсь спортом и поддерживаю хорошую физическую форму. Я стараюсь анализировать стрессовые ситуации и извлекать из них уроки. Я могу найти смысл и ценность в трудных жизненных ситуациях.

Подсчёт баллов:

За каждый ответ «да» — 1 балл. Если ответ «нет» — 0 баллов.

Интерпретация результатов:

8–10 баллов — высокий уровень психологической устойчивости;

5–7 баллов — средний уровень психологической устойчивости. Есть ресурсы, но есть и над чем работать;

0–4 балла — низкий уровень психологической устойчивости. Рекомендуется развивать стрессоустойчивость.

Этот простой опросник позволяет в целом оценить способность человека сохранять внутреннее равновесие в стрессовых ситуациях. При необходимости более углублённой диагностики следует использовать более развёрнутые методики.

Мы живём в быстроразвивающемся мире, где полно стрессовых ситуаций и неожиданностей. Помните, что забота о своём психологическом здоровье – вклад в будущее. Ведь чем эффективнее мы реагируем на изменения, тем выше шанс на позитивное развитие всех сфер нашей жизни.

Фото: istockphoto.com

Полезные книги

«Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги — классическая книга, которая учит справляться со стрессом, тревогой и уверенно общаться с людьми. «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги — ещё одна полезная книга от этого автора о том, как избавиться от навязчивых мыслей и беспокойства. «От человека к человеку: проблема человеческого бытия» Карла Роджерса — книга основоположника гуманистической психологии о том, как развивать уверенность в себе и уважение к другим людям. «Терапевтические метафоры» Милтона Эриксона — сборник притч и метафор, которые помогают лучше понять себя и свои проблемы. «Эмоциональная гибкость» Сьюзена Дэвида — книга о преодолении социальной тревожности и развитии уверенности в общении. «Тело помнит всё. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают её преодолеть» Бессела ван дер Колка — книга, которая поможет вскрыть и исцелить психологические травмы, мешающие нормальной жизни. «Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах» Альберта Эллиса — книга основателя РЭПТ (рационально-эмоциональной поведенческой терапии) о том, как относиться к себе с пониманием и заботой. «Я в порядке, ты в порядке» Томаса Харриса — бестселлер о трансакционном анализе и принятии себя таким, какой ты есть.