Психолог объяснила, как родители влияют на наши романтические отношения

54-летняя Дженнифер Энистон призналась, что ей до сих пор сложно выстраивать отношения и находиться в них. Причина кроется глубоко в детстве. Родители актрисы не смогли создать для неё атмосферу безопасности и поддержки. Клинический психолог Яна Валовая рассказала, как проявление любви в семье влияет на наше будущее.

Детство – период формирования базовых убеждений, ценностей и способов взаимодействия с миром. Отношения родителей оказывают сильное влияние на эти процессы.

Отсутствие благоприятной обстановки может привести к формированию у ребёнка страха перед близкими связями и неспособности выражать свои желания и потребности в отношениях. Взрослый человек, прошедший через такой опыт, может ощущать барьеры в общении, трудности в установлении доверительных отношений и даже опасение перед близостью.

Негативные влияния родительского общения можно преодолеть. Этот процесс требует осознания и работы с собственными эмоциями и убеждениями. Вот несколько шагов от психолога, которые помогут построить доверительные отношения.

Самосознание, глубокая рефлексия. Осознание своих страхов и убеждений – первый шаг к их преодолению. Понимание, какие факторы в прошлом могли повлиять на вас, способствует лучшему управлению своими эмоциями.

Доверие требует риска. Постепенно выходите из зоны комфорта, раскрываясь перед другими людьми. Помните, что не все будут вызывать у вас разочарование.

Открытое и честное общение с партнёром или близкими друзьями помогает разрешать недопонимания и укреплять связи. Расскажите о своих эмоциях и опасениях.

Прошлое – прошлому. Не забывайте, что старые негативные опыты – не предсказание будущих отношений. Работа над собой и общение могут привести к позитивным изменениям.