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11000 бегунов обманули судей марафона в Мехико: они использовали общественный транспорт

Участникам спортивного праздника в мексиканской столице не удалось провести организаторов. После многочисленных анонимных жалоб и сообщений в социальных сетях они начали проверку жетонов бегунов. С помощью этого гаджета спортсмены должны были отмечаться каждые 5 км пути. Организаторы выяснили, что более 11000 участников гонки пропустили часть дистанции.

Марафон Telcel 2023 — крупнейшее спортивное событие Латинской Америки. Поэтому организатором пришлось проявить бескомпромиссность, и дисквалифицировать всех обманщиков. Путь марафонцев в 42,195 км проходил по территории Мехико.

Жетоны, которые отслеживали движение участников, зафиксировали у многих резкое увеличение скорости на отдаленных участках трассы. Оказалось, что некоторые бегуны воспользовались общественным транспортом или даже припаркованными автомобилями.

Часть участников оспаривают дисквалификацию. Они уверяют, что дело в неправильной работе жетона. Но организаторы отказывают, они уверены:

Это грандиозное событие представляет собой не только выдающийся праздник для всех жителей столицы, но и повод подтвердить вечные ценности спорта.