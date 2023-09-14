Российские учёные предупредили о приближении сильной магнитной бури
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Согласно прогнозам метеорологов, мощные магнитные бури продлятся до 16 сентября. Учёные Пермского политехнического университета разъяснили, как они возникают и какие последствия несут для здоровья человека.
В нашем организме имеется собственное магнитное поле, обусловленное наличием ферромагнитных частиц. Они особенно чувствительны к воздействию природного явления.
Человеческий организм, подобно всей материи, состоит из атомов. В период магнитных бурь свободные электроны в атомах начинают двигаться в направлении усиленного магнитного поля Земли.
У метеозависимых людей бури вызывают слабость, ухудшение общего самочувствия, изменения в артериальном давлении и головные боли.
Полностью избежать их воздействия невозможно. Чувствительным к погодным изменениям рекомендуется быть осторожными и отключать электронные устройства от питания.
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