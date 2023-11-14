Врач-пульмонолог назвал ключевые меры профилактики болезней органов дыхания

По статистике, на долю заболеваний органов дыхания приходится около 40% всех случаев заболеваемости. Врач-пульмонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Сергей Алейников назвал основные меры профилактики болезней органов дыхания.

1. Отказ от всех видов курения. Это один из самых важных факторов в профилактике заболеваний лёгких. Курение, в том числе и пассивное, в 4 раза повышает риски развития хронического бронхита. Никотин и смолы, содержащиеся в обычных сигаретах, при попадании в организм повреждают клетки слизистой оболочки лёгких и провоцируют развитие рака.

Электронные сигареты, которые часто используются в качестве альтернативы, не менее опасны. Входящие в состав курительных жидкостей глицерин вызывает сухость слизистой оболочки дыхательных путей, снижая её устойчивость к инфекции.

2. Стимуляция работы иммунной системы. Для этого необходимо поддерживать регулярную физическую активность, употреблять достаточное количество белка и растительной пищи, соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе.

3. Профилактика простудных заболеваний. В этом помогут вакцинация от сезонных инфекций (COVID-19, грипп, пневмонии), регулярная диспансеризация, соблюдение мер безопасности в эпидемиологически неблагоприятные периоды: отказ от посещения массовых мероприятий, правильное мытьё рук, использование средств защиты, кварцевание помещении и незамедлительное обращение к врачу при появлении симптомов простуды.

4. Дыхательная гимнастика. Она позволит предотвратить застойные явления в лёгких и предупредить болезни органов дыхания. Дыхательная гимнастика способна увеличить жизненную ёмкость лёгких и улучшить снабжение кислородом всех тканей организма, что очень важно для людей пожилого возраста.