Как в Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2023/2024

18 и 19 ноября в столице прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2023/2024: 30 студенческих команд вышли на старт, чтобы попробовать себя на средних и коротких дистанциях, а также в командных эстафетах.

Соревнования прошли при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Университета ИТМО.

Фото: пресс-служба

Соревнования длились два дня: в субботу, 18 ноября, прошли забеги на 60 м и 400 м, а также классическая эстафета 4х200 м; а в воскресенье, 19 ноября, – забеги на дистанциях 200 м и 800 м и смешанная шведская эстафета 200-400-600-800 м.

Победитель забега на 800 м Максим Ликсаков, студент НИУ ВШЭ, поделился своими впечатлениями:

Супер зарядился. Результатом в целом доволен. Старт был немного медленный, но время хорошее. Для меня Студенческий кубок Бегового сообщества – это шанс встретиться и побороться с ребятами, которых я встречаю не только на соревнованиях, но и в обычной жизни, почувствовать атмосферу соревнований и отстоять честь своего универа перед другими вузами.

По результатам двух соревновательных дней победителем первого этапа СКБС стала команда МГУ имени М.В. Ломоносова, заработавшая 6468 баллов в копилку своего вуза. Второе место досталось представителям НИУ МГСУ. Они заработали 5783 балла. Третьей стала команда НИУ МЭИ, получившая 5623 балла.

Фото: пресс-служба

«Сегодня я очень довольна собой, потому что я не ожидала ничего особого и готовилась всего два дня перед забегом. И то, что получилось занять первое место – это очень классно. И я очень рада, что в этот раз была классная конкуренция», – поделилась студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Белова, победительница на дистанции 400 м.

Победители и призёры первого этапа СКБС получили памятные кубки, дипломы, а также подарки от организаторов и партнёров.

Второй этап СКБС также пройдёт в манеже НИУ МГСУ 10 и 11 февраля 2024 года. Команды посоревнуются на дистанциях 60, 300, 600, 1000 м, а также в эстафете 800-600-400-200 м.