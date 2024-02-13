17 февраля в Москве пройдут первые беговые соревнования «Скорость» в новом сезоне

17 и 18 февраля в Москве пройдут первые соревнования по бегу в этом сезоне. Принять участие в забеге «Скорость» могут как самостоятельные спортсмены, так и команды. Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Участники смогут попробовать свои силы в эстафетах на короткие и средние дистанции.

Планируется, что в первый день «Скорости» пройдут забеги на 60, 600 и 1000 метров, а также классическая смешанная эстафета (4х200 м). В воскресенье, 18 февраля, бегунам предстоит преодолеть длинные дистанции: 300 метров, милю (1609 м) и обратную шведскую эстафету (800-600-400-200 метров).

Кроме того, участники соревнований смогут принять участие сразу в нескольких мастер-классах от Бегового сообщества. Тренеры расскажут о том, как вести себя во время эстафет, правильно разминаться и как стартовать, чтобы оказаться первым.

В рамках «Скорости» будут выявлены шесть победителей – по три среди мужчин и женщин. Призовые места достанутся тем, кто покажет лучший результат в каждой из дисциплин. Среди команд тоже будут выбраны три лидера. Победители соревнований получат кубки и денежные призы.