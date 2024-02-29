Россияне стали в три раза чаще ходить на спортивные матчи и ледовые шоу со звёздами

За последний год интерес к спорту в России значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Афиши, которые указывают на то, что в первой половине спортивного сезона 23/24 продажи билетов на матчи главных спортивных лиг в стране выросли на целых 175% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. Так, спортивные мероприятия вошли в топ-5 любимых развлечений россиян.

В первую очередь рост продаж билетов на матчи связан с повышением интереса к хоккею — во время сезона было установлено сразу несколько рекордов посещаемости регулярных чемпионатов. Также люди стали чаще покупать билеты на ледовые шоу с участием звёзд фигурного катания. Более того, на представления жители России чаще всего приходят всей семьёй.

Согласно статистике, стабильно хорошо билеты продаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Нижнем Новгороде, Челябинске и Череповце. Среди самых популярных матчей сезона 23/24 по количеству проданных Яндекс Афишей билетов 4 игры на московских стадионах («Динамо»-«Торпедо», 13 января; «Спартак»-«Динамо», 27 января; ЦСКА-СКА, 2 февраля; «Спартак»-ЦСКА, 11 февраля).

Примечательно, что средний чек на билеты на спортивные мероприятия в Москве в феврале 2024 года составил 1378 рублей, что меньше, чем в феврале 2023 года — 1556 рублей. При этом жители регионов начали тратить на спортивные билеты на 15% больше.

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