Перед матчем сборных России и Сербии на стадионе прозвучит «Катюша»

Пресс-служба сборной России объявила, что перед товарищеской игрой с Сербией на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прозвучит песня «Катюша» в исполнении сербского артиста Марко Радиновича. Отмечается, что исполнять композицию предложат и болельщикам на трибунах.

Матч между национальными командами России и Сербии состоится 21 марта, начало игры запланировано на 20:00 мск. Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.