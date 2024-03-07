8 марта женщины в леопардовой одежде смогут пройти в Московский зоопарк бесплатно

Если вы ещё не определились с тем, как провести 8 марта, то у Московского зоопарка есть отличные новости. В этом году он проводит акцию, по которой все посетительницы в «леопардовой» одежде смогут попасть на территорию совершенно бесплатно.

Условия предельно просты, и ради бесплатного билета даже не придётся полностью облачаться в леопардовую шубу. Достаточно надеть несколько видимых предметов одежды с таким принтом. Например, брюки, платок, шапку, юбку или любой другой предмет гардероба. Главное, чтобы на посетительнице было надето не меньше двух «леопардовых» элементов одежды.

Более того, если 8 марта сходить в зоопарк не удастся, то сделать это можно ещё 9 и 10 марта – акция будет действовать до конца праздничных выходных включительно. Настало время прекрасной половине человечества доставать свои лучшие наряды и отправляться в гости к настоящим диким кошкам. Кроме того, эта акция направлена на поддержку дальневосточных животных, поэтому можно сразу совместить приятное с полезным.

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