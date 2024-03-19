Стала известна дата проведения СПБ полумарафона «Северная столица» в этом году

Хорошие новости для любителей марафонов! Беговое сообщество сообщило, что в этот раз СПБ полумарафон «Северная столица», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, состоится 22 сентября — это значит, что в этот раз беговой сезон будет длиннее. Организаторы обещают, что мероприятие будет ярким и современным. Регистрация на забег уже открыта.

Как и в прошлые годы, бегуны смогут выбрать дистанцию на 21,1 км или на 10 км. Принять участие может любой желающий – предусмотрен забег для одиночных спортсменов, команд и детей. Эстафета пройдёт в самом центре Петербурга, а финиш «Северной столицы» будет располагаться на Дворцовой площади.

Также 21 сентября на арене «Петровский» состоится Детский забег для спортсменов от 4 до 13 лет. Юные участники марафона должны будут самостоятельно преодолеть дистанции 400 м и 800 м в зависимости от возраста. Победители будут выбраны среди мальчиков и девочек в разных возрастных группах.

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