В Москве состоялась презентация Лиги марафонов БРИКС: что ждёт беговое сообщество

Сегодня, 20 марта, в Москве состоялась презентация проекта Лиги марафонов БРИКС. Организаторы рассказали, каким будет текущий беговой сезон, а также поделились грандиозными планами по развитию проекта. Напомним, заявление о создании Лиги марафонов БРИКС было сделано летом 2023 года в рамках Петербургского экономического форума.

На данный момент в лигу входят три крупнейших российских забега: Московский марафон, петербургский марафон «Белые ночи» и Казанский марафон. Организаторы отметили, что все мероприятия лиги соответствуют мировым стандартам, ориентированы на развитие как профессиональной, так и любительской лёгкой атлетики.

Помимо высококлассного уровня организации марафонов, лига обещает уделять особое внимание мотивационной программе. Так, например, уже в этом сезоне участники Лиги марафонов России, которые преодолеют за год две или три из трёх запланированных дистанций, получат доступ к дополнительным сервисам во время забегов, памятные сувениры, а также возможность войти в специальные рейтинги.

В перспективе марафоны будут проводиться не только на территории России. На данный момент организаторы прорабатывают возможность сотрудничества со странами-партнёрами БРИКС.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.