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Эксперт назвал две причины, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Эксперт назвал две причины, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
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Зарядка телефона в ночное время, особенно при использовании кабеля стороннего производителя, несёт ряд опасностей. Об этом рассказал эксперт Винсент Лачетта-младший.

По его словам, непрерывная зарядка после того, как аккумулятор достигнет максимальной ёмкости, может привести к перегреву. В крайних случаях это может создать угрозу безопасности, например, привести к пожару или взрыву. Обычно это происходит в результате производственного брака, некачественного оборудования или физического повреждения.

Также ночная зарядка может сказаться на производительности устройства. Когда смартфон длительное время остаётся подключённым к источнику питания, происходит его перезаряд. Это вызывает нагрузку на элементы батареи и потенциально приводит к их деградации с течением времени.

Перезарядка телефона в течение ночи может привести к долгосрочному повреждению аккумулятора, сокращая его общий срок службы и производительность.
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