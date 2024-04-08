В Москве и Санкт-Петербурге в шаурме десятков производителей нашли кишечную палочку

Любителям шаурмы стоит осторожно подходить к выбору любимого блюда. Проверку не прошли десятки торговых марок. Специалисты Роскачества обнаружили, что в шаурме брендов Мираторг, ВкусВилл, Глобус, Токио City, Ozon fresh и десятках других содержатся опасная кишечная палочка, золотистый стафилококк и листерии. При этом нарушения не были выявлены в блюдах лишь 1 организаций из 29 проверенных.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы), к которым относится и E.coli, говорят о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении, либо о нарушении условий перевозки и хранения. При попадании в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление, — говорится в заявлении пресс-службы Роскачества.

Теперь владельцам предприятий предстоит принять меры по всем выявленным нарушениям. В скором времени эксперты проведут дополнительную проверку и оценят усиление контроля качества. Некоторые производители шаурмы получили предупреждения, а их деятельность взята на особый контроль.

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