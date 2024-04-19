Организаторы: выступления на Fest 2024 будут переводиться на жестовый язык

Самое долгожданное событие года состоится уже летом. Организаторы VK Festа прикладывают все усилия для того, чтобы сделать фестиваль максимально доступным. Инклюзивность на данный момент является одним из наиболее важных приоритетов для организаторов VK Festа.

Так, выступления на Синей сцене и Синей дорожке будут переводиться на жестовый язык. Смотреть трансляцию интервью также можно с сурдопереводом. Кроме того, во всех городах фестиваля проверяется доступность для гостей на инвалидных колясках.

«VK Fest — фестиваль, на котором удобно всем. В прошлом году его посетили 800 гостей с ограниченными возможностями здоровья. А трансляцию на жестовом языке посмотрели свыше 8 млн раз. В этот раз мы сделаем фестиваль ещё доступнее для таких людей. Для нас важно, чтобы каждый желающий чувствовал себя комфортно на VK Fest», — отметила директор фестиваля Зоя Новикова.

Вместе с этим у посетителей фестиваля будет возможность внести свой вклад в благотворительность. Достаточно купить не обычный, а «Добрый» билет. Он на 100 рублей дороже обычного, однако все собранные средства пойдут на помощь различным благотворительным организациям. Например, в прошлом году VK Fest перечислил на добрые дела 2,5 миллиона рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.