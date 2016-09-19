Овечкин и Макдэвид — самые дорогие игроки 3-го дня Кубка мира по хоккею
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На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по третьему игровому дню хоккейного Кубка мира, в рамках которого пройдут матчи Чехия — Европа и Северная Америка U23 — Россия. Всего будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — россиянин Александр Овечкин ($ 11 000). $ 10 800 стоит форвард сборной Северной Америки Коннор Макдэвид.
Каждый желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле, а наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза».
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton.
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