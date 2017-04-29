Сако избежал разрыва связок и сможет сыграть в этом сезоне

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако ещё может сыграть в этом сезоне. Медицинские тесты показали, что у француза не порваны связки колена, сообщает The Independent.

Сако, права на которого принадлежат «Ливерпулю», получил травму 26 апреля в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1). Во втором тайме 27-летний игрок неудачно подвернул колено, после чего его унесли с поля на носилках. Существовали опасения, что Сако может выбыть из строя на долгое время.

Однако сканирование показало, что связки у защитника не порваны и он может быть в строю к матчу заключительного тура АПЛ — с «Манчестер Юнайтед» 21 мая.