«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского нападающего Владислава Каменева

«Нэшвилл Предаторз» вызвал из АХЛ российского нападающего Владислава Каменева, а также защитников Александра Каррье, Джека Догерти, Петтера Гранберга и Тревора Мёрфи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Каменев занимает второе место в «Милуоки» по набранным очкам в этом сезоне, на его счету 51 (21+30) результативный балл в 70 играх. В этом сезоне россиянин дебютировал в НХЛ, проведя два матча в регулярном чемпионате, в которых не отметился результативными действиями.

«Нэшвилл» в полуфинале Западной конференции играет с «Сент-Луис Блюз» и ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится 3 мая, начало — в 04:30 мск.