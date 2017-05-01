Бакайоко готов помочь «Монако» в первом матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко, который накануне получил повреждение на тренировке и не принял участия в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1), возобновил работу с командой в специальной защитной маске, информирует пресс-служба монегасков.

Французский футболист получил перелом носа в столкновении с защитником команды Камилем Гликом. Сообщалось, что Бакайоко может пропустить первый домашний полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом», который пройдёт на стадионе «Луи II» 3 мая, но, по всей видимости, полузащитник сможет помочь команде.