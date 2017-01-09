Защитник «МЮ» Рохо получил мышечную травму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Рединга» в матче 1/32 финала Кубка Англии (4:0) рассказал о характере травмы защитника, который был заменён на 19-й минуте.«Не знаю, насколько серьёзна травма Рохо, нужно немного подождать. Проблема с мышцами — это довольно серьёзно, любой игрок боится подобных повреждений, но давайте не будем торопиться. Очень важно, чтобы в январе все центральные защитники были здоровыми. В любом случае Смоллинг и Фил Джонс пока играют очень здорово», — сказал Моуринью в эфире MUTV.