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На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.

10 января 2017, вторник. 14:00. Фэнтези
В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно пять центральных матчей в ведущих европейских лигах: «Эвертон» — «Манчестер Сити», «МЮ» — «Ливерпуль», «Севилья» — «Реал», «Фиорентина» — «Ювентус» и «Марсель» — «Монако».

У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в турнирах с гарантией на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд 9000 рублей, во втором — 13 500 рублей, а в третьем — 18 000 рублей. Количество участников в каждом турнире ограничено.

Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол – 4 очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль – заработал 4 очка, защитник отдал голевую передачу – 3 очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.

В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из 6 или 18 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным количеством игроков.

На платформе Drafton уже было разыграно более 2 млн рублей! Посмотреть все доступные турниры можно уже сейчас на сайте DraftOn.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
10 января 2017, вторник
14:00 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
12:15 Златан, де Хеа, Погба и Гризманн — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
10:30 Через 4 часа стартуют конкурсы по матчам «Салавата», «Спартака» и «Трактора»
9 января 2017, понедельник
21:54 Собери Прайса, Лайне и Овечкина в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
18:00 У голкипера «Дженоа» Перина диагностирован разрыв передней крестообразной связки
16:30 Защитник «МЮ» Рохо получил мышечную травму
15:00 Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара пропустит не менее трёх недель
14:00 Парехо, Гарай и Диего Алвес — самые дорогие игроки понедельника в Примере
12:15 Открыта регистрация на конкурсы по матчу «Осасуна» — «Валенсия»
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Динамо» Рига
8 января 2017, воскресенье
17:00 Тьяго Алькантара досрочно завершил сбор «Баварии» в Дохе из-за травмы бедра
16:15 Ракитич пропустит матч «Вильярреал» — «Барселона»
15:30 Форвард «Баварии» Коман начал работать с мячом
14:00 Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Болонья» из-за болезни
12:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «Ювентуса», «Ромы», «Милана» и «Торино»
11:00 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки воскресенья в Примере
10:00 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Спартака», «Торпедо» и «Адмирала»
7 января 2017, суббота
17:00 Лучший бомбардир «РБ Лейпциг» получил травму лодыжки на тренировке
15:30 Коутиньо и Матип близки к возвращению в строй
14:00 Руни, пропустивший из-за травмы три матча «МЮ», вернулся к тренировкам
12:30 Роналду, Бензема и Кейлор Навас — самые дорогие игроки субботы в Примере
11:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Атлетико» и «Севильи»
10:00 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Авангарда», ЦСКА и «Ак Барса»
6 января 2017, пятница
16:30 Уэлбек готов сыграть за «Арсенал» впервые с мая прошлого года
15:00 «Арсенал» на 3-4 недели потерял Коклена из-за травмы подколенного сухожилия
14:00 Игрок «Эвертона» Боласье может пропустить около года из-за травмы колена
13:00 Агуэро, Сильва, Стерлинг и Де Брёйне — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
11:30 20 тыс. будет разыграно в матчах «Эспаньол» — «Депортиво» и «Вест Хэм» — «Сити»
10:30 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Торпедо», «Спартака» и «Барыса»
5 января 2017, четверг
19:00 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки четверга в Кубке Испании
17:18 Грабнер, Гибсон и Хейз — лучшие игроки НХЛ за 5 января
14:45 Бентеке получил травму плеча в матче с «Суонси»
13:00 Полузащитник «Ниццы» Беланда пропустит 1-1,5 месяца из-за перелома пальца ноги
11:15 Ковальчук, Шипачёв и Дацюк — самые дорогие игроки четверга в КХЛ
09:30 4 часа осталось до старта турниров по матчам СКА, «СЮ», «Авангарда» и «Ак Барса»
4 января 2017, среда
20:36 Собери Прайса, Ворачека и Радулова в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
17:07 Жиру и Шоукросс стали лучшими игроками АПЛ за 3 января
14:30 Вермален получил травму на тренировке «Ромы»
13:00 Диего Коста, Кейн и Зума — самые дорогие игроки среды в АПЛ
11:15 20 тыс. будет разыграно в матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси»
09:30 5 часов осталось до старта турниров по матчам КХЛ за 4 января
3 января 2017, вторник
19:58 Собери Макдэвида, Овечкина и Прайса в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
16:50 Бэйнс, Дефо и Лукаку — лучшие игроки АПЛ за 2 января
14:00 Капитан «Ливерпуля» Хендерсон пропустит около 10 дней из-за проблем с пяткой
12:15 Алексис, Озил и Косельни — самые дорогие игроки вторника в АПЛ
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