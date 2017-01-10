На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.

В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно пять центральных матчей в ведущих европейских лигах: «Эвертон» — «Манчестер Сити», «МЮ» — «Ливерпуль», «Севилья» — «Реал», «Фиорентина» — «Ювентус» и «Марсель» — «Монако».
У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в турнирах с гарантией на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд 9000 рублей, во втором — 13 500 рублей, а в третьем — 18 000 рублей. Количество участников в каждом турнире ограничено.
Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол – 4 очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль – заработал 4 очка, защитник отдал голевую передачу – 3 очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.
В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из 6 или 18 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным количеством игроков.
На платформе Drafton уже было разыграно более 2 млн рублей! Посмотреть все доступные турниры можно уже сейчас на сайте DraftOn.com